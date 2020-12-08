Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами



У меня в меню снова азиатская кухня (на сей раз японская), и снова любимая лапша соба! А точнее соба с курицей и овощами! Получилось очень вкусное, легкое, яркое, сытное и быстрое в приготовление блюдо! С вариантами можно экспериментировать, вместо курицы могут быть морепродукты, да и набор овощей может быть другой. К примеру, вместо стручковой фасоли можно добавить брокколи:) Кстати, в Японии собу в обязательном порядке подают к Новогоднему столу, так как считается, что эта лапша приносит долголетие. Вот так вот)))

Обязательно порадуйте себя и своих родных этим вкусным и быстрым ужином!!!

Ингредиенты:

150 гр. собы (гречневой лапши)

200 гр. куриного филе

4 ст.л. соевого соуса

1 небольшая морковь

1/2 красного сладкого перца

1/2 зеленого сладкого перца

5 шампиньонов

горсть стручковой фасоли

2 ст.л. арахисового масла

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Куриное филе нарезать тонкой длинной соломкой и замариновать в соевом соусе.

Морковь и перец нарезать тонкой соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками. Стручковую фасоль поломать, или нарезать кусочками длиной 5 см.

Собу отварить как указано на упаковке.

В воке, или глубокой сковороде разогреть масло, выложить морковь и быстро обжарить на сильном огне.

Добавить куриное филе, вместес соевым соусом и, обжарить помешивая 3-4 минуты. После чего добавить стручковую фасоль и грибы, жарить еще 3 минуты.Следом добавить перец и обжарить все вместе помешивая пару минут.В последнюю очередь выложить отварную лапшу, посолить, поперчить если нужно, перемешать и прогреть буквально минутку.

Разложить по тарелкам, по желанию посыпать обжаренным кунжутом, и подать к столу.

Приятного вам аппетита!!!