Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами

У меня в меню снова азиатская кухня (на сей раз японская), и снова любимая лапша соба! А точнее соба с курицей и овощами! Получилось очень вкусное, легкое, яркое, сытное и быстрое в приготовление блюдо! С вариантами можно экспериментировать, вместо курицы могут быть морепродукты, да и набор овощей может быть другой. К примеру, вместо стручковой фасоли можно добавить брокколи:) Кстати, в Японии собу в обязательном порядке подают к Новогоднему столу, так как считается, что эта лапша приносит долголетие. Вот так вот)))
Обязательно порадуйте себя и своих родных этим вкусным и быстрым ужином!!!
Ингредиенты:
- 150 гр. собы (гречневой лапши)
- 200 гр. куриного филе
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 небольшая морковь
- 1/2 красного сладкого перца
- 1/2 зеленого сладкого перца
- 5 шампиньонов
- горсть стручковой фасоли
- 2 ст.л. арахисового масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Куриное филе нарезать тонкой длинной соломкой и замариновать в соевом соусе.
Морковь и перец нарезать тонкой соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками. Стручковую фасоль поломать, или нарезать кусочками длиной 5 см.
Собу отварить как указано на упаковке.
В воке, или глубокой сковороде разогреть масло, выложить морковь и быстро обжарить на сильном огне.Добавить куриное филе, вместес соевым соусом и, обжарить помешивая 3-4 минуты. После чего добавить стручковую фасоль и грибы, жарить еще 3 минуты.
Следом добавить перец и обжарить все вместе помешивая пару минут.
В последнюю очередь выложить отварную лапшу, посолить, поперчить если нужно, перемешать и прогреть буквально минутку.
Разложить по тарелкам, по желанию посыпать обжаренным кунжутом, и подать к столу.
Приятного вам аппетита!!!
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