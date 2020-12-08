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Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами

Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами


У меня в меню снова азиатская кухня (на сей раз японская), и снова любимая лапша соба! А точнее соба с курицей и овощами!  Получилось очень вкусное, легкое, яркое, сытное и быстрое в приготовление блюдо! С вариантами можно экспериментировать, вместо курицы могут быть морепродукты, да и набор овощей может быть другой. К примеру, вместо стручковой фасоли можно добавить брокколи:) Кстати, в Японии собу в обязательном порядке подают к Новогоднему столу, так как считается, что эта лапша приносит долголетие. Вот так вот))) 
Обязательно порадуйте себя и своих родных этим вкусным и быстрым ужином!!!

Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • 150 гр. собы (гречневой лапши)
  • 200 гр. куриного филе
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 1 небольшая морковь
  • 1/2 красного сладкого перца
  • 1/2 зеленого сладкого перца
  • 5 шампиньонов
  • горсть стручковой фасоли
  • 2 ст.л. арахисового масла
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:
Куриное филе нарезать тонкой длинной соломкой и замариновать в соевом соусе.
Морковь и перец нарезать тонкой соломкой. Шампиньоны нарезать пластинками. Стручковую фасоль поломать, или нарезать кусочками длиной 5 см.
Собу отварить как указано на упаковке.

В воке, или глубокой сковороде разогреть масло, выложить морковь и быстро обжарить на сильном огне.

Добавить куриное филе, вместес соевым соусом и, обжарить помешивая 3-4 минуты. После чего добавить стручковую фасоль и грибы, жарить еще 3 минуты.
Следом добавить перец и обжарить все вместе помешивая пару минут.
В последнюю очередь выложить отварную лапшу, посолить, поперчить если нужно, перемешать и прогреть буквально минутку.

Разложить по тарелкам, по желанию посыпать обжаренным кунжутом, и подать к столу.

Приятного вам аппетита!!!

Соба (гречневая лапша) с курицей и овощами

 

 

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