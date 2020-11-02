У Ольги Матвей всегда много интересных кулинарных идей. На этот раз она порадовала безумно вкусными и хрустящими закусочными трубочками. Готовятся просто, а съедаются быстро. Впервые я попробовала сделать эту выпечку в небольшом количестве и пожалела. Пришлось замешивать еще две порции. Трубочки с мясом у нас самые любимые. Но их можно готовить и с другими начинками.

Очень вкусно получается с рисом и яйцом. Смешайте 100 г отварного риса, 3–4 измельченных вареных яйца, пучок рубленого зеленого лука или укропа, соль и перец по вкусу. Начинить пирожки можно тушеной капустой и даже вареньем, если оно не жидкое. Благодаря большому количеству растительного масла тесто получается слоено-песочное. Работать с ним одно удовольствие.

Ингредиенты

Вода 250 мл Подсолнечное масло 250 мл Соль 1 ч. л. Пшеничная мука 450 г Свинина 175 г Говядина 175 г Лук 1 шт. Яйцо 1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

В глубокой миске смешайте воду, масло и 0,5 ч. л. соли. Частями введите муку и замесите эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Отварите мясо в подсоленной воде, остудите и пропустите через мясорубку. Мелко нарежьте лук и пассеруйте на сковороде с добавлением 0,5 ч. л. соли и перца по вкусу. Смешайте с мясом. Обомните тесто, разделите его на 30 равных кусочков и скатайте в шарики. Смажьте рабочую поверхность растительным маслом и раскатайте шарик в тонкий прямоугольный пласт. Выложите 2–3 ч. л. начинки ближе к краю. Накройте ее этим же краем, подогните боковые части и сверните трубочку, слегка удлинив скалкой свободный край теста. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите трубочки и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета (примерно 15 минут).

Остывают мясные трубочки очень быстро. Так что их сразу можно подавать со сметаной или соусом как закуску или дополнение к супу или гарниру. Я делаю заготовки и замораживаю их. Это очень удобно, в любой момент можно сделать свежую выпечку для быстрого перекуса. Попробуйте и вы!