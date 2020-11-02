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Трубочки с мясом

Трубочки с мясом

У Ольги Матвей всегда много интересных кулинарных идей. На этот раз она порадовала безумно вкусными и хрустящими закусочными трубочками. Готовятся просто, а съедаются быстро. Впервые я попробовала сделать эту выпечку в небольшом количестве и пожалела. Пришлось замешивать еще две порции. Трубочки с мясом у нас самые любимые. Но их можно готовить и с другими начинками.

Очень вкусно получается с рисом и яйцом. Смешайте 100 г отварного риса, 3–4 измельченных вареных яйца, пучок рубленого зеленого лука или укропа, соль и перец по вкусу. Начинить пирожки можно тушеной капустой и даже вареньем, если оно не жидкое. Благодаря большому количеству растительного масла тесто получается слоено-песочное. Работать с ним одно удовольствие.

Ингредиенты

Вода 250 мл
Подсолнечное масло 250 мл
Соль 1 ч. л.
Пшеничная мука 450 г
Свинина 175 г
Говядина 175 г
Лук 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте воду, масло и 0,5 ч. л. соли. Частями введите муку и замесите эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут.Трубочки с мясом
  2. Отварите мясо в подсоленной воде, остудите и пропустите через мясорубку. Мелко нарежьте лук и пассеруйте на сковороде с добавлением 0,5 ч.
    л. соли и перца по вкусу. Смешайте с мясом.Трубочки с мясом
  3. Обомните тесто, разделите его на 30 равных кусочков и скатайте в шарики. Смажьте рабочую поверхность растительным маслом и раскатайте шарик в тонкий прямоугольный пласт.Трубочки с мясом
  4. Выложите 2–3 ч. л. начинки ближе к краю. Накройте ее этим же краем, подогните боковые части и сверните трубочку, слегка удлинив скалкой свободный край теста.Трубочки с мясом
  5. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите трубочки и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета (примерно 15 минут).Трубочки с мясом

Остывают мясные трубочки очень быстро. Так что их сразу можно подавать со сметаной или соусом как закуску или дополнение к супу или гарниру. Я делаю заготовки и замораживаю их. Это очень удобно, в любой момент можно сделать свежую выпечку для быстрого перекуса. Попробуйте и вы!

 

 

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