Сочная капустная запеканка с сыром. Вкусно, нежно, аппетитно!

Аппетитная запеканка из капусты с сыром по принципу приготовления напоминает заливной пирог с капустой. Испечь её можно по любому поводу, ведь ингредиенты для неё почти всегда есть в холодильнике! Процесс приготовления запеканки прост, поэтому мой рецепт - отличный вариант для начинающих кулинаров!

Порций: 6

Время приготовления: 45 м.

Ингредиенты (6 порций)

Капуста белокочанная — 350 г

Крахмал — 2 ч.л.

Лук зеленый — 2 перо

Майонез — 3 ст.л.

Масло растительное — смазать

Мука — 4 ст.л.

Разрыхлитель — 2.3 ч.л.

Сметана — 3 ст.л.

Соль — 2.3 ч.л.

Сыр твердый — 100 г

Укроп свежий — 3 веточки

Яйца куриные — 4 шт.



Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов. Капусту очистить от верхних листьев и кочерыжки. Яйца, сметана и майонез должны быть комнатной температуры, поэтому до начала приготовления достать их из холодильника.

2. В большую глубокую миску разбить яйца, добавить сметану и майонез и взбить венчиком.

3. В другую миску просеять муку, разрыхлитель и крахмал. Перемешать до однородности. Соединить сухие и жидкие ингредиенты и перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

4. Капусту тонко нашинковать, немного посолить и помять руками, чтобы выделился сок.

5. Зеленый лук и укроп мелко нарубить.

Смешать капусту с зеленью.

6. Форму для запекания смазать растительным маслом. Равномерно разложить в форму капусту.

7. Залить капусту жидким тестом. Сверху выложить тонкие ломтики сыра. У меня был уже нарезанный сыр, но, если у вас сыр одним куском, его можно натереть на крупной тёрке и посыпать будущую запеканку тёртым сыром.

8. Отправить форму в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут и запекать до подрумянивания сырной корочки. Подавать запеканку в тёплом или остывшем виде со сметаной или другими соусами. Приятного аппетита!