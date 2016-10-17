Тыквенный сок и пирожки с тыквой из книг о Гарри Поттере

Несколько часов однообразного полёта заметно уменьшили восторг Гарри. От ирисок сильно захотелось пить, стало так жарко, что оба путника сняли свитеры, но водолазка Гарри всё равно прилипала к спинке сиденья, а очки то и дело сползали на кончик вспотевшего носа. Он перестал замечать фантастические очертания облаков. Как было бы здорово ехать сейчас в одном из прохладных вагонов, которые катились по рельсам далеко внизу, и выпить стакан ледяного тыквенного сока, развозимого доброй пухленькой ведьмой!



«Гарри Поттер и Тайная комната»



Успех книг (а затем и фильмов) о юном волшебнике Гарри Поттере имел множество последствий самого различного рода. Конечно, меня сейчас интересует только одна сфера — гастрономическая. Но и в ней по милости Джоан Роулинг мир уже никогда не будет прежним. Как бы между делом она подняла на новые вершины целый ряд прежде не самых популярных явлений, главное из которых — тыквенный сок.



Волшебники пьют его постоянно, всегда и везде (за исключением разве что тех случаев, когда в дело вступает сливочное пиво, но о нём в другой раз). Проводя параллель с миром магглов, по степени популярности тыквенный сок можно сравнить разве что с апельсиновым. Почему же не апельсины, а тыква? Если вдуматься, в такой подмене есть смысл, и не один.



Во-первых, культура волшебников, законсервированная на каком-то средневековом (или, по крайней мере, допромышленном) уровне и по своей сути предельно замкнутая, должна тяготеть к местным продуктам. И не только местным, но и более... — как бы получше выразиться? — суровым, что ли. И, конечно, традиционным для Британии. Тыква подходит на эту роль гораздо больше апельсина. Конечно, большинство известных сегодня видов тыквы было завезено в Европу из Америки, то есть относительно поздно. Но есть и сорта, известные в Старом Свете с древнейших времён. А если вспомнить Шарля Перро, в XVII веке усадившего свою героиню в карету-тыкву, можно убедиться, что к тому времени этот продукт уже был самым что ни на есть заурядным — для Франции, конечно, но от неё и до Британии рукой подать.



Во-вторых, в современном массовом сознании образ тыквы, безусловно, имеет некий мистический оттенок. Статус «официального» символа праздника нечистой силы закрепился за ней окончательно и бесповоротно: мы говорим «тыква» — подразумеваем «Хеллоуин». Из чего бы ещё готовить любимый напиток волшебников и ведьм всех мастей? Не из яблок же, в самом деле.







Моё первое знакомство с тыквенным соком состоялось лет десять назад — как раз на волне знакомства с «Гарри Поттером». Тогда я случайно встретила его в маленьком продуктовом магазинчике рядом с домом и купила, чтобы проникнуться. Проникнуться, если честно, особо не удалось. Вкус оказался довольно необычным, скорее овощным, нежели фруктовым, и из того, что доводилось пить раньше, он показался ближе всего к томатному соку. Но я, тем не менее, ещё покупала его пару раз из чисто символических соображений :) А года два назад тыквенный сок снова встретился мне в магазине, и я, поддавшись порыву, принесла его домой. Он оказался совершенно другим! В первую очередь, откровенно сладким, и уж если сравнивать, то ближе к морковному. И пить его мне понравилось как морковный — со сливками. В общем, мне он пришёлся очень по душе, но из доступной продажи как-то быстро исчез (это вообще, видимо, был какой-то разовый завоз). Я так и не узнала, что же ещё входило в его состав помимо собственно сока тыквы. Может быть, просто достаточное количество сахара, не знаю :) Да и сорт тыквы, конечно, должен влиять на вкус.





© pilarkitty



Как бы то ни было, большинство встречающихся рецептов самодельного «тыквенного сока» этим самым соком не ограничиваются. Всё зависит, конечно, от богатства фантазии, но доходит и до очень сложносоставных коктейлей. И здесь есть свой резон. Так уж повелось, что в большинстве блюд из тыквы, особенно сладких, вкус этого ингредиента принято облагораживать или даже откровенно маскировать за счёт различных добавок, в первую очередь пряностей. Многим он кажется слишком нарочитым, каким-то по-овощному грубым. Тыквенный сок демонстрирует это самым ярким образом. Хотя, есть любители тыквенного сока в чистом виде, мне всё же кажется, что они в меньшинстве. Если вы, как и я, не входите в их число, для вас (нас) существует масса способов «тонировать» слишком откровенный тыквенный вкус в соке.







Во-первых, одно только добавление подстастителей уже существенно меняет дело. Можно использовать обычный сахар, но лучше коричневый, или мёд, или даже патоку. Во-вторых, тыква отлично «дружит» со всеми «тёплыми» специями, традиционными для зимней кухни: корица, гвоздика, мускатный орех, душистый перец... И не только с ними. В-третьих, к тыквенному часто подмешивают всякие фруктовые соки — от кислого лимонного до сладкого виноградного. Это влияет и на вкус, и на аромат. Очень популярен в этом плане яблочный сок — его добавляют как собственно в виде сока, так и в формате сидра. Каким-то одним дополнительным соком часто не ограничиваются, пуская в дело всё, что под руку попадётся. И хорошо ещё, если тыквенный сок при этом не окажется в меньшинстве :)





© Mr. Muggles



Дальше, в принципе, можно не продолжать :) На основании сказанного вы вольны действовать по своему усмотрению: экспериментируйте, пробуйте, мешайте по вкусу. Чтобы не быть голословной, я, конечно, дам от себя два варианта, но помните, что это буквально капля в море. В море тыквенного сока :)



Кстати, для тех, у кого нет соковыжималки, придуман такой вариант: потушить тыкву до мягкости с небольшим количеством воды, протереть через сито или пюрировать блендером, разбавить водой или фруктовым соком до желаемой консистенции и добавить другие ингредиенты по своему вкусу. Тут, конечно, уже имеет место нечто совсем отличное от тыквенного сока как такового, но это тоже вкусно. Я же использовала сок из соковыжималки, как вы понимаете.









ТЫКВЕННЫЙ СОК: вариант №1



Ингредиенты (на 1 порцию)

200 мл свежевыжатого тыквенного сока

50 г коричневого сахара

Сок половины лимона



Приготовление

Тыквенный сок немного подогреть с сахаром до растворения последнего.

Остудить, добавить лимонный сок и размешать.

Разлить по кубкам и подавать.

Количество лимонного сока при желании можно увеличить.







Профессор МакГонагалл взмахнула своей палочкой над столом Снейпа. И на нём, откуда ни возьмись, появилась тарелка, полная сэндвичей, и два серебряных кубка с тыквенным соком.

— Ешьте, — сказала она, — и марш к себе в спальню. А мне ещё надо вернуться на банкет.

Когда дверь за ней захлопнулась, Рон громко и протяжно свистнул.

— А я уж было решил — прощай школа! — воскликнул он и жадно схватил сэндвич.

— И я тоже, — последовал его примеру Гарри.

— Ну до чего ж нам не везёт! — жуя бекон с курицей, проговорил Рон. — Фред с Джорджем раз пять или шесть летали на этом фордике, и ни один маггл не заметил. — Рон проглотил и откусил ещё один здоровенный кусок. — Но всё-таки, почему нам не удалось попасть на платформу через этот барьер?

Гарри пожал плечами.

— Теперь придётся взвешивать каждый свой шаг, — сказал он, с удовольствием отхлёбывая тыквенный сок из серебряного кубка, в котором плавали льдинки.



«Гарри Поттер и Тайная комната»













ТЫКВЕННЫЙ СОК: вариант №2



Ингредиенты (на 1 порцию)

100 мл тыквенного сока

100 мл яблочного сока

50 мл виноградного сока

50 мл ананасового сока

1 ч. л. мёда

Щедрая щепотка молотых специй (корица, имбирь, мускатный орех, душистый перец и т. п. — по вкусу)



Приготовление

Смешать все виды соков.

Добавить мёд, специи и немного подогреть, чтобы мёд полностью растворился, а специи отдали свой аромат.

Охладить, разлить по бокалам, при подаче украсить щепоткой молотой корицы.







— Как настроение, мальчики? — осторожно поинтересовалась она, глядя Рону в затылок.

— Отличное, — сказал Гарри, пододвигая Рону стакан тыквенного сока. — Держи, Рон. Выпей.

Рон поднял стакан к губам, но тут вдруг Гермиона резко сказала:

— Рон, не пей!

Гарри и Рон оглянулись на неё.

— С чего это? — спросил Рон.

Гермиона смотрела на Гарри, словно не верила своим глазам.

— Ты что-то добавил в стакан!

— Что ты сказала? — спросил Гарри.

— Что слышал! Я видела, ты что-то подлил в сок. Пузырёк и сейчас ещё у тебя в руке!



«Гарри Поттер и Принц-полукровка»











Ну хорошо, а что делать со жмыхом, оставшимся после выжимания сока? Ответ напрашивается сам собой.





ПИРОЖКИ С ТЫКВОЙ (pumpkin pasties)



Около половины первого снаружи из коридора послышалось сильное громыхание, и улыбающаяся женщина с ямочками на щеках отодвинула дверь и спросила:

— Хотите что-нибудь с тележки, дорогие?

Гарри, который не завтракал, вскочил на ноги, а у Рона опять покраснели уши, и он пробормотал, что взял с собой сэндвичи. Гарри вышел в коридор.

У него никогда не было денег на сладости, когда он жил у Дурслей, но теперь, когда в карманах звенело золото и серебро, он был готов купить столько батончиков «Марс», сколько смог бы унести — но у женщины не было батончиков «Марс». Зато у неё оказались «Конфеты с Любыми Вкусами от Берти Ботта», «Лучшая Жвачка от Друбл», шоколадные лягушки, пирожки с тыквой, кексы-котлы, лакричные палочки и еще много странных вещей, которых Гарри не видел никогда в своей жизни. Не желая ничего упустить, он взял всего понемногу и заплатил продавщице одиннадцать серебряных сиклей и семь бронзовых кнатов.

Рон уставился на Гарри, когда тот принёс всё это в купе и свалил на свободное сиденье.

— Проголодался, да?

— Просто помираю с голоду, — ответил Гарри, откусывая большой кусок от пирожка с тыквой.



«Гарри Поттер и философский камень»







В мире волшебников пирожки с тыквой — это лакомый перекус, который можно приобрести на Хогвартс-экспрессе. Герои едят их только по дороге в школу и из школы, и ни разу — при иных обстоятельствах. Что касается реальных прототипов, то тут вариантов не очень много. В рамках британской кухни мне не известно ничего похожего. Зато у меня есть, например, французский рецепт жаренных в масле пирожков (beignets) с начинкой из риса с тыквой. А на Кипре делают традиционные треугольные пирожки kolokotes — с тыквой, дроблёной пшеницей и изюмом. Заметьте, в обоих случаях существенным дополнением к тыкве, фактически основой начинки, являются злаки. Мне же хотелось накормить Гарри Поттера и его друзей чем-то чисто тыквенным, ближе к традиционному открытому пирогу.



Вообще, тыквенный тарт (который pumpkin pie) — это классика. Скорее, правда, американская, нежели британская. Основа из теста и запечённый в ней заварной крем на основе тыквы. Но в таком пироге теста совсем немного, а тыквы — наоборот, значит, он понравится не всем. Опять же из-за довольно специфического тыквенного вкуса. Маленькие пирожки, рецепт которых я хочу вам предложить, нравятся мне как раз своей сбалансированностью.



Начинка для них готовится на основе жмыха из соковыжималки (у меня он был не совсем сухой). Но можно использовать и целую тыкву (нарезать кубиками, потушить до мягкости и пюрировать) — только существенно уменьшить количество молока.





Ингредиенты (~ на 25 шт.)

Для теста:

250 г муки

125 г масла

1 яйцо

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

30-40 мл ледяной воды

Для начинки:

200-230 г тыквенных выжимок*

1 большое яйцо

70 г сахара

½ ч. л. соли

200 мл сгущенного молока БЕЗ сахара**

½ ч. л. корицы

¼ ч. л. имбиря

¼ ч. л. душистого перца

1/8 ч. л. гвоздики

Для смазывания:

1 яичный желток

1 ст. л. молока



*У меня мякоть из соковыжималки получилась влажноватая, а так вес зависит и от влажности, и от самой тыквы. По объёму я использовала полный стакан, утрамбованный довольно плотно, и даже с небольшой горкой.

**Также можно использовать нежирные сливки, получится даже нежнее.





Приготовление







1. Масло для теста нужно нарезать кубиками и дать ему немного постоять вне холодильника, но не передержать. Чтобы получить идеальное тесто, важно поймать правильный момент: масло должно уже стать мягким и податливым, как пластилин, но ещё не дойти до комнатной температуры. У меня на фото видно, что оно уже лоснится, — я его всё же передержала.

2. Муку смешиваем с солью и сахаром и высыпаем на стол — как всегда, колодцем. В центр выкладываем масло и разбиваем яйцо.

3. Кончиками пальцев втираем масло и яйцо в муку. Масло должно разойтись в ней крупными хлопьями.

4. Добавляем холодную воду (не всю сразу, так как её может потребоваться меньше) и замешиваем тесто. Слишком долго и тщательно мешать не следует — только до тех пор, пока тесто не начнет собираться воедино.

5. Формируем из теста шар, оборачиваем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на полчаса, а лучше на час или на ночь.







6. Для начинки яйца разбалтываем с сахаром и солью, особо не взбивая — только до однородности.

7. Добавляем молоко, затем специи, перемешиваем.

8. Наконец, добавляем тыкву и тщательно вымешиваем начинку до полной однородности. Выливаем её в форму для выпечки, разравниваем.

9. Отправляем форму с начинкой в духовку, предварительно разогретую до 180 °C. Точное время выпечки зависит и от формы, и от духовки, и, главное, от того, насколько толстым получился слой начинки в форме. В среднем где-то 40-60 минут. Готовность проверяется очень просто: нож, воткнутый в самый центр формы, должен выходить из начинки чистым.

10. Достаём из духовки и полностью остужаем.







11. Тесто делим на две части, каждую поочерёдно раскатываем в пласт толщиной около 3 мм и вырезаем круги диаметром 9-10 см. Обрезки потом собираем, снова раскатываем и снова вырезаем. Если тесто станет слишком мягким, можно отправить его в холодильник на какое-то время.

12. В центр каждого круга выкладываем начинку (чайную ложку с горкой).

13. Тесто с начинкой складываем пополам и защипываем края, при необходимости слегка смачивая их водой. В случае с таким тестом просто склеить его недостаточно — при выпечке оно разойдётся, выпуская начинку наружу. Поэтому, соединив края, мы запечатываем их, заворачивая на одну сторону, немного внахлёст. Получается декоративный бортик — это и красиво, и практично.







14. Выкладываем пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой. Яичный желток и молоко разбалтываем до однородности и смазываем пирожки этой смесью. После можно ещё сделать зубочисткой маленькие дырочки для выхода пара — это снизит вероятность того, что раздуваемые им пирожки разойдутся по швам. Впрочем, если «швы» были запечатаны как следует, это необязательно.

15. Отправляем в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекаем 45-60 минут (почему-то у меня всегда уходит на такие небольшие пирожки гораздо больше времени, чем можно было бы ожидать, но вы следите сами и ориентируйтесь по своей духовке) или до тех пор, пока пирожки не пропекутся и не зарумянятся. В процессе можно ещё пару раз смазать их желтком.



Перед поеданием лучше дать этим пирожкам остыть хотя бы немного. А как по мне, вкуснее всего они становятся при комнатной температуре.











Рона и Гермионы не было уже около часа, за это время тележка с едой уже проехала. Гарри, Джинни и Невилл уже доели тыквенные пирожки и менялись карточками из шоколадных лягушек, когда дверь открылась и они вошли...



«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Источник