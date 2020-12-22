Частенько в комментах к тому или иному блюду можно прочесть - "Сохранил, но вряд ли когда приготовлю".

Я не удивляюсь. Сам когда-то также сохранял рецепты без уверенности, что буду их готовить. Это нормально.

А на днях попалась на глаза старая папка с рецептами. Есть там перепечатка какой-то толи статьи, толи книжки "Секреты приготовления блюд в горшочках".

Во вступлении можно прочесть такой старинный рецепт мяса в горшочке, от которого слюнки текут.

Когда-то давно, именно это описание сподвигло меня на покупку горшочков 😉

Возьмем, скажем, кусок говяжьей вырезки фунта на три. Нарежем мелко-намелко две большие луковицы, высыпем на дно горшка. Положим наверх мясо одним куском, добавим перец горошком и лавровый лист пи поставим горшок в умеренно нагретую духовку.

Ни в коем случае не наливать воду и не солить мясо. Горшок сам сделает свое дело и через 2,5 - 3 часа у вас получится нежнейшее жаркое, плавающее в луковом соке, смешанном с мясным. Тем временем можно приготовить соус. Поджарьте на сухой сковороде муку, пока она не начнет пахнуть орехами ( а она начнет, не беспокойтесь ), положите в муку два стакана сметаны. Когда она распустится, добавьте в соус три столовые ложки дижонской ( если нет русской) горчицы. Теперь надо сдобрить соус имбирем, майораном, заправить чесноком и вылить готовый соус на мясо. Тогда же слегка посолить блюдо. Еще полчаса в слабо нагретой духовке – и у вас уже получилось жаркое по-купечески, гордость ресторана «Славянский базар». Мясо можно есть губами, оно нежно, пряно и духовито. А если на гарнир подать гречневую кашу, то можно звать босса на обед «а ля рус».

А вчера приготовил на ужин "обед а-ля рус".

Ингредиенты:

- говядина 850 г.

- сметана 400 г

- мука 3 ст. ложки

- чеснок 3 зубка

- имбирь свежий тертый 1 ч.л.

- перец горошком 1 ч.л.

- горчица 3 ст.л

- лавровый лист 1 шт.

- лук 3 шт.

Действуем по рецепту. Мелко рубим лук и кладем на дно горшочка. Сверху добавляем лаврушку и перец.

Мясо не везде удалось положить цельным куском, но думаю это не существенно.

Закрываем крышкой и ставим в духовку. Режим конвекция, температура 150-160 градусов, время 2 ,5 часа.

Через два часа начинаем готовить соус.

Измельчаем имбирь и чеснок.

В сотейнике обжариваем муку до коричневого цвета и орехового запаха.

Добавляем сметану. Тщательно растираем чтобы не было комочков.

У меня сметана была очень густая. В следующий раз, сперва разведу муку в небольшом количестве молока.

Затем пришла очередь специй. Майоран, чеснок, имбирь.

Слегка присолил.

Мясо тоже посолил, выложил на мясо соус и опять отправил горшочки в духовку ещё на полчаса.

Отварил гречку на гарнир.

Мясо действительно "можно есть губами". С соусом и гречкой можно даже не заморачиваться. Достаточно поставить в духовку мясо с луком, перцем и лаврушкой на 2-3 часа.

Просто и вкусно.

Всем добра и вкусняшек!