Турецкий чечевичный суп на курином бульоне

Турецкий суп из чечевицы — это нежный, слегка пикантный и питательный суп, который принято подавать с крупной долькой лимона. Чечевичный суп по-турецки готовится исключительно из красной чечевицы, так как она проще всего измельчается, после использования блендера. Что интересно, такой крем-суп из чечевицы, в Турции подают не только в любое время года, а по всему миру находятся миллионы поклонников этого быстрого, но безумно вкусного турецкого супчика из чечевицы.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- бульон куриный - 1 л
- чечевица красная - 250 г
- молоко - 250 мл
- морковь - 2 шт.
- лук репчатый - 2 головки
- масло растительное - 2 ст.л.
- масло сливочное - 2 ст.л.
- паприка - 1 ч.л.
- перец черный молотый
- лимон
- хлеб
- соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Вымыть чечевицу, почистить и измельчить лук и морковь. Положить в кастрюльку лук, перемешивать пять минут, добавить морковь, мешать пять минут. Положить чечевицу, размешать, налить бульон, размешать. Довести до кипения, минут тридцать готовить на маленьком огне.
Измельчить все в блендере, перелить в кастрюльку, налить молоко, посыпать перцем, солью, размешать, закипятить. Сбрызнуть
лимонным соком, размешать.
Обрезать хлеб, порезать на кубики.
Положить в формочку, выпекать минут десять, соблюдая температуру 210 градусов.
Распустить масло в емкости, добавить паприку.
Разлить турецкий чечевичный суп по тарелкам, бросить кубики подсушенного хлеба, сбрызнуть маслом с паприкой.
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