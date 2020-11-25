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Турецкий чечевичный суп на курином бульоне

Турецкий суп из чечевицы — это нежный, слегка пикантный и питательный суп, который принято подавать с крупной долькой лимона. Чечевичный суп по-турецки готовится исключительно из красной чечевицы, так как она проще всего измельчается, после использования блендера. Что интересно, такой крем-суп из чечевицы, в Турции подают не только в любое время года, а по всему миру находятся миллионы поклонников этого быстрого, но безумно вкусного турецкого супчика из чечевицы.

Турецкий чечевичный суп на курином бульоне

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • бульон куриный - 1 л
  • чечевица красная - 250 г
  • молоко - 250 мл
  • морковь - 2 шт.
  • лук репчатый - 2 головки
  • масло растительное - 2 ст.л.
  • масло сливочное - 2 ст.л.
  • паприка - 1 ч.л.
  • перец черный молотый
  • лимон
  • хлеб
  • соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вымыть чечевицу, почистить и измельчить лук и морковь. Положить в кастрюльку лук, перемешивать пять минут, добавить морковь, мешать пять минут. Положить чечевицу, размешать, налить бульон, размешать. Довести до кипения, минут тридцать готовить на маленьком огне.

Измельчить все в блендере, перелить в кастрюльку, налить молоко, посыпать перцем, солью, размешать, закипятить. Сбрызнуть
лимонным соком, размешать.

Обрезать хлеб, порезать на кубики.

Положить в формочку, выпекать минут десять, соблюдая температуру 210 градусов.

Распустить масло в емкости, добавить паприку.

Разлить турецкий чечевичный суп по тарелкам, бросить кубики подсушенного хлеба, сбрызнуть маслом с паприкой.

 

 

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