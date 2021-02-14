Трайфл мега сникерс — популярный десерт, который понравится всем гостям

Некоторые десерты получаются настолько вкусными, что никого не оставляют равнодушным. Один из таких рецептов — трайфл мега сникерс, который готовится из самых простых ингредиентов и при этом имеет просто невероятный вкус!
Для приготовления трайфла понадобятся:
- яйца 2 шт;
- сахар 130 гр;
- молоко 150 мл;
- растительное масло 150 мл;
- мука 180 гр;
- какао 2 ст.л;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Чтобы сделать крем подготовьте:
- сливки 33% -500 мл;
- сахарная пудра 3 ст.л;
- варённая сгущенка 3 ст.л
Ганаш готовится из:
- шоколад 320 гр;
- сливки 33% 150 мл.
Для оформления десерта понадобится 100 гр арахиса. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте молоко и растительное масло и с помощью миксера соедините все ингредиенты. К жидким ингредиентам добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель.
Готовое жидкое тесто перелейте в противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в течение 25 минут при температуре 170 градусов.
Готовый бисквит разомните руками до состояния крошки.
Для приготовления крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и сгущенкой. Продолжайте взбивать до тех пор, пока не получите густой крем.
Залейте шоколад сливками и растопите в микроволновой печи. Добавьте к ганашу арахис и хорошо перемешайте.
Для сбора десерта понадобятся бокалы или стаканы. Наполните бокалы бисквитной крошкой примерно на 2/3 объема. Бисквит пропитайте молоком. На один бокал достаточно 2-3 столовых ложек молока.
Выложите на бисквит крем и ганаш, смешанный с арахисом.
Поставьте десерт в холодильник минимум на 2 часа, после чего его можно будет подавать его к столу. Трайфл мега сникерс — простой в приготовлении десерт, который восхитит всех, кому доведется его попробовать.
Подробный процесс приготовления трайфла можно посмотреть на видео:
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