Трайфл мега сникерс — популярный десерт, который понравится всем гостям

Некоторые десерты получаются настолько вкусными, что никого не оставляют равнодушным. Один из таких рецептов — трайфл мега сникерс, который готовится из самых простых ингредиентов и при этом имеет просто невероятный вкус!

Для приготовления трайфла понадобятся:

яйца 2 шт;

сахар 130 гр;

молоко 150 мл;

растительное масло 150 мл;

мука 180 гр;

какао 2 ст.л;

разрыхлитель 1 ч.л.

Чтобы сделать крем подготовьте:

сливки 33% -500 мл;

сахарная пудра 3 ст.л;

варённая сгущенка 3 ст.л

Ганаш готовится из:

шоколад 320 гр;

сливки 33% 150 мл.

Для оформления десерта понадобится 100 гр арахиса. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте молоко и растительное масло и с помощью миксера соедините все ингредиенты. К жидким ингредиентам добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель.

Готовое жидкое тесто перелейте в противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в течение 25 минут при температуре 170 градусов.

Готовый бисквит разомните руками до состояния крошки.

Для приготовления крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и сгущенкой. Продолжайте взбивать до тех пор, пока не получите густой крем.

Залейте шоколад сливками и растопите в микроволновой печи. Добавьте к ганашу арахис и хорошо перемешайте.

Для сбора десерта понадобятся бокалы или стаканы. Наполните бокалы бисквитной крошкой примерно на 2/3 объема. Бисквит пропитайте молоком. На один бокал достаточно 2-3 столовых ложек молока.

Выложите на бисквит крем и ганаш, смешанный с арахисом.

Поставьте десерт в холодильник минимум на 2 часа, после чего его можно будет подавать его к столу. Трайфл мега сникерс — простой в приготовлении десерт, который восхитит всех, кому доведется его попробовать.

Подробный процесс приготовления трайфла можно посмотреть на видео: