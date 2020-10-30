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Сырники с морковью, кумином и кориандром

Сырники с морковью, кумином и кориандром

Один из моих любимых завтраков, когда утром есть время, чтобы его приготовить. Впрочем, приготовление не занимает много времени.

Один из моих любимых завтраков, когда утром есть время, чтобы его приготовить. Впрочем, приготовление не занимает много времени

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Морковь 70 г
Сметана 30 г
Творог 5-9% жирности 150 г
Мука блинная 20 г
Зира (кумин) ½ ч.л.
Растительное масло 15 мл
Сахар коричневый 20 г
Семена кориандра ¼ ч.л.

Сырники с морковью, кумином и кориандром (этап 1)

Растительное масло 15 мл
Семена кориандра ¼ ч.л.
Зира (кумин) ½ ч.л.
Морковь 70 г

Сырники с морковью, кумином и кориандром

Столовую ложку растительного масла нагреть на сковороде вместе со специями, измельченными в ступке, добавить морковь. Прогреть морковь со специями, припустить, добавив 2 столовых ложки воды.

Сырники с морковью, кумином и кориандром (этап 2)

Сахар коричневый 20 г
Творог 5-9% жирности 150 г
Мука блинная 20 г
Сметана 30 г

Сырники с морковью, кумином и кориандром

Припускать 1-2 минуты, до мягкости. Смешать с сахаром, творогом и мукой. Сформировать сырники, пожарить их на растительном масле. Подавать горячими, с медом и сметаной.

 

 

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сладкая выпечка
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