Куриное филе в луковом кляре

Сочные куриные ломтики в ароматном кляре! Простой, но в тоже время и не совсем обычный рецептик курочки с новым вкусом, который иногда очень выручает))) Кстати, готовила в таком кляре филе рыбки, тоже очень вкусно, так что берите себе на заметку:) А, как-то в кляр добавила немного тертого твердого сыра, получился уже немного другой вкус. Зелень можно использовать как сухую, так и свежую))) Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 400-500 гр. куриного филе
- 1 крупная репчатая луковица
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 4 ст.л. муки
- сухая или свежая зелень по вкусу (у меня сухой укроп и петрушка)
- соль, перец по вкусу
- сок 1/2 лимона
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими ломтиками.
Затем сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и поставить в холодильник на 30 минут.
Тем временем приготовить кляр.
Лук измельчить блендером, добавить яйца, сметану и хорошенько взбить до однородности.
Затем добавить 2 ст.л. муки, зелень, немного посолить и тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
После чего, кусочки куриного филе обвалять в оставшейся муке.
А затем, каждый кусочек обмакнуть в яично-луковый кляр и выложить в разогретую с растительным маслом сковороду.
Жарить на небольшом огне с двух сторон до готовности.
Подавать с соусом и гарниром по вкусу.
Приятного вам аппетита!!!
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