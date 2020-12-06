Куриное филе в луковом кляре

Сочные куриные ломтики в ароматном кляре! Простой, но в тоже время и не совсем обычный рецептик курочки с новым вкусом, который иногда очень выручает))) Кстати, готовила в таком кляре филе рыбки, тоже очень вкусно, так что берите себе на заметку:) А, как-то в кляр добавила немного тертого твердого сыра, получился уже немного другой вкус. Зелень можно использовать как сухую, так и свежую))) Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

400-500 гр. куриного филе

1 крупная репчатая луковица

2 яйца

2 ст.л. сметаны

4 ст.л. муки

сухая или свежая зелень по вкусу (у меня сухой укроп и петрушка)

соль, перец по вкусу

сок 1/2 лимона

растительное масло для жарки

Приготовление:

Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими ломтиками.

Затем сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и поставить в холодильник на 30 минут.

Тем временем приготовить кляр.

Лук измельчить блендером, добавить яйца, сметану и хорошенько взбить до однородности.

Затем добавить 2 ст.л. муки, зелень, немного посолить и тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

После чего, кусочки куриного филе обвалять в оставшейся муке.

А затем, каждый кусочек обмакнуть в яично-луковый кляр и выложить в разогретую с растительным маслом сковороду.

Жарить на небольшом огне с двух сторон до готовности.

Подавать с соусом и гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!