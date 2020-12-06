БУДЕТ ВКУСНО!

129 718 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Василек (Василёк)
    Готовлю цукаты. Очень вкусно. Сын увозит в Питер большими пакетами. Благо, что тыквы на огороде пруд пруди.Секретные секреты...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    Вряд ли дорогие закуски будет делать человек на последние деньги. Мы же включаем иногда голову. Да и не обязательно д...11 рецептов легки...
  • Denilina
    Эти закуски Как сделать новогодний стол и стать нищим?11 рецептов легки...

Куриное филе в луковом кляре

Куриное филе в луковом кляре

Сочные куриные ломтики в ароматном кляре! Простой, но в тоже время и не совсем обычный рецептик курочки с новым вкусом, который иногда очень выручает))) Кстати, готовила в таком кляре филе рыбки, тоже очень вкусно, так что берите себе на заметку:) А, как-то в кляр добавила немного тертого твердого сыра, получился уже немного другой вкус. Зелень можно использовать как сухую, так и свежую))) Угощайтесь!!!

Куриное филе в луковом кляре

Ингредиенты:

  • 400-500 гр. куриного филе
  • 1 крупная репчатая луковица
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны 
  • 4 ст.л. муки
  • сухая или свежая зелень по вкусу (у меня сухой укроп и петрушка)
  • соль, перец по вкусу
  • сок 1/2 лимона
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими ломтиками. 
Затем сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и поставить в холодильник на 30 минут. 

Тем временем приготовить кляр.
Лук измельчить блендером, добавить яйца, сметану и хорошенько взбить до однородности. 
Затем добавить 2 ст.л. муки, зелень, немного посолить и тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

После чего, кусочки куриного филе обвалять в оставшейся муке. 
А затем, каждый кусочек обмакнуть в яично-луковый кляр и выложить в разогретую с растительным маслом сковороду.

Жарить на небольшом огне с двух сторон до готовности. 

Подавать с соусом и гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!

Куриное филе в луковом кляре

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдаблюда из курицы
Обсудить

Картина дня

наверх