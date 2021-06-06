Скажи я пару лет назад мужу, что заготовка из листьев хрена станет его любимой закуской, он мне не поверил бы. А сейчас этот соус с удовольствием уплетает вся семья, поэтому я делаю двойные порции! Вот вам и ответ на вопрос «Куда девать листья хрена?»

Эту универсальную закуску можно использовать буквально где угодно. Добавляйте ее в суп, заправляйте салаты, подавайте с рыбой или мясом, мажьте на хлеб или крекеры. А если захотите разнообразить вкус, добавьте немного уцхо-сунели или хмели-сунели. Вкус заиграет по-новому!

Ингредиенты

Листья хрена 6 шт. Петрушка 100 г Укроп 100 г Перец халапеньо 1 шт. Чеснок 150 г Болгарский перец 250 г Грецкие орехи 200 г Подсолнечное масло 250 г Соль 2 ч. л.

Приготовление

Предварительно промойте и высушите зелень. Измельчите грецкие орехи до состояния крошки. Лучше сделать это в блендере. Очистите болгарский и горький перцы от семян, хорошенько промойте. Измельчите их в мясорубке вместе с чесноком. Произвольно порубите укроп, петрушку и листья хрена, а затем измельчите всё в блендере вместе с растительным маслом. Должна получиться пастообразная масса. Смешайте все ингредиенты, посолив их. Разложите заготовку по чистым и сухим банкам.

Любителям остренького рекомендую добавить больше перца халапеньо или же просто не чистить его от семян. Однако первый раз постарайтесь не переборщить с пикантностью. Закуска из листьев хрена хранится в стеклянных баночках в холодильнике полгода.