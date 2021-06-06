Скажи я пару лет назад мужу, что заготовка из листьев хрена станет его любимой закуской, он мне не поверил бы. А сейчас этот соус с удовольствием уплетает вся семья, поэтому я делаю двойные порции! Вот вам и ответ на вопрос «Куда девать листья хрена?»
Эту универсальную закуску можно использовать буквально где угодно. Добавляйте ее в суп, заправляйте салаты, подавайте с рыбой или мясом, мажьте на хлеб или крекеры. А если захотите разнообразить вкус, добавьте немного уцхо-сунели или хмели-сунели. Вкус заиграет по-новому!
Ингредиенты
|Листья хрена
|6 шт.
|Петрушка
|100 г
|Укроп
|100 г
|Перец халапеньо
|1 шт.
|Чеснок
|150 г
|Болгарский перец
|250 г
|Грецкие орехи
|200 г
|Подсолнечное масло
|250 г
|Соль
|2 ч. л.
Приготовление
- Предварительно промойте и высушите зелень. Измельчите грецкие орехи до состояния крошки. Лучше сделать это в блендере.
- Очистите болгарский и горький перцы от семян, хорошенько промойте. Измельчите их в мясорубке вместе с чесноком.
- Произвольно порубите укроп, петрушку и листья хрена, а затем измельчите всё в блендере вместе с растительным маслом. Должна получиться пастообразная масса.
- Смешайте все ингредиенты, посолив их. Разложите заготовку по чистым и сухим банкам.
Любителям остренького рекомендую добавить больше перца халапеньо или же просто не чистить его от семян. Однако первый раз постарайтесь не переборщить с пикантностью. Закуска из листьев хрена хранится в стеклянных баночках в холодильнике полгода.
Свежие комментарии