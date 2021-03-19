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Вкусный салат «Лайза»

Сегодня я с рецептом вкусного салата «Лайза». Простой и в то же время вкусный, а еще и сочный салат из стеблей сельдерея. Все продукты простые и доступные, а готовится салат за считанные минуты! Ну очень вкусный!

Вкусный салат «Лайза»

Ингредиенты:

Сельдерей черешковый – 400 г
Докторская колбаса – 400 г
Яйца – 4 шт.
Зеленый лук – 1 пуч.
Майонез – 150 г

1. Измельчаем колбасу и яйца, сельдерей, мелко нарезаем зеленый лук. Оставляем немного белка вареного яйца и несколько перышек зеленого лука для украшения.
2. Салат солим и добавляем майонез, перемешиваем.
3. Выкладываем на блюдо, в котором будем его подавать. Украшаем салат оставшимся зеленым луком и вареным белком имитируя подснежники.
Всем добра!

 

 

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