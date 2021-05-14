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Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Бывает так, что на следующий день после гостей остается очень много несъеденной еды: салаты, закуски, а так же вареный картофель. Например вы наварили много картошки, сделали с ней салаты: оливье, винегрет, селедка под шубой, а остальное не знаете куда деть.

Обычно на следующий день уже никто не хочет есть холодный варёный картофель и как правило большинство хозяек просто его выбрасывают. Но не пропадать ей же за зря да и жалко выкидывать, поэтому на такой случай у меня есть прекрасный рецепт и сегодня я хочу им с вами поделиться.

Из вчерашнего отварного картофеля я готовлю очень вкусное блюдо "Польские Пляцки", делается все очень быстро и просто, а получается максимально вкусно!

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Отварной картофель нужно разрезать на дольки. Для рецепта я взял три картофелины. Картофель вареный перекладываем в миску и разминаем, чтобы не осталось комочков.

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

В миску с картофелем разбиваем два яйца, добавляем пять столовых ложке муки, солим и перчим по вкусу. Все нужно хорошо перемешать, чтобы получилась однородная картофельная масса.

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Затем на сковородке разогреваем растительное масло, можно добавить небольшой кусочек сливочного масла, будет еще вкусней.

С помощью ложки выкладываем картофельную массу на сковородку и формируем небольшие котлетки, обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки.

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

А чтобы было еще вкусней, нужно приготовить правильный соус.

Для этого берем зеленый лук, мелко шинкуем. Так же берем два маринованных огурца и трем на крупной терке.

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Затем берем 150 граммов сметаны, можно взять майонез, здесь на ваш вкус и усмотрение. В сметану добавляем зеленый лук, натертые маринованные огурцы и одну чайную ложку горчицы, все тщательно перемешиваем.

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

Подаем картофельные оладушки с соусом. Попробуйте, это очень вкусно, сытно, а главное делается максимально просто и быстро, вам обязательно понравится!

Очень вкусное блюдо «Польские Пляцки»: быстро и просто

 

 

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