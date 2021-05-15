Жареная рыба — это шикарная трапеза, которая идеально подходит для любого случая. Таким вкусным и универсальным блюдом можно лакомиться ежедневно или подавать на праздничный стол. И пусть гурманы поговаривают, что жареная рыба — блюдо простое. В этом и весь шарм! Если и вы такого же мнения, сегодняшняя статья о том, как вкусно приготовить любую рыбу, вам придется по душе.

Вкусно приготовленная жареная рыба — это праздник на столе. Однако в процессе жарки рыба теряет свои прославленные вкусовые качества. Эту проблему кулинары и повара решили с помощью небольшой хитрости. Нужно просто покрыть филе рыбы маринадом из лимонного или лаймового сока, чеснока и специй. При жарке это приглушает запах рыбы и подчеркивает ее вкус. Кроме того, в процессе приготовления лимонная кислота делает мясо рыбы нежнее и ароматнее.

Как вкусно приготовить жареную рыбу

Вкусно приготовить можно любую рыбу, поэтому выбирайте ту, которая вам нравится больше всего. Также вам понадобятся три небольших лимона или лайма, пять зубчиков чеснока, столовая ложка соли, черный перец по вкусу и немного муки для легкой панировки.

Для начала разделайте рыбу на филе. Отделите мясо от шкурки, нарежьте филе на порционные кусочки, аккуратно удаляя все косточки. Выложите кусочки рыбы в форму для запекания.

Далее приготовьте маринад. В отдельную миску выдавите чеснок, к нему добавьте лимонный или лаймовый сок, соль и черный перец по вкусу.

Хорошо размешайте и залейте рыбу получившейся смесью. Перемешайте еще раз, чтобы рыба была полностью покрыта маринадом.

Дайте настояться один час.

Затем обваляйте каждый кусочек рыбы в муке с двух сторон.

Сразу же выложите кусочек за кусочком жариться на раскаленную сковороду с растительным маслом.

Теперь вы знаете, как вкусно приготовить любую рыбу и подчеркнуть ее вкус. Благодаря такому методу приготовления рыба получается невероятно нежной и вкусной. Это блюдо может быть самостоятельным и подаваться без гарнира. Только представьте, насколько такая рыба аппетитная просто с хлебом и свежими овощами и зеленью! Пальчики оближешь!