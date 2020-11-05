Лакомство нашего детства - тертый пирог!

Предлагаю вашему вниманию пирог, который всегда можно испечь к домашнему чаепитию, так как ингредиенты для его приготовления всегда есть под рукой в холодильнике каждой хозяйки. Готовится очень просто и быстро. Мне нравится вариант именно с черной смородиной, когда ее аромат при выпечке витает по всему дому.

Ингредиенты:

Мука -2 стакан.

яйца- 2 шт.

сахар- 0,5 стакан.

масло сливочное- 125 г.

разрыхлитель для теста -2 ч.л.

черная смородина (протертая с сахаром)- 250г

Шаги приготовления:

1.Смешиваем растопленное масло с сахаром и яйцами, добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто.

2.1/3 часть теста отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

3. Дно формы для запекания выстилаем пергаментной бумагой и помещаем в форму оставшееся тесто, распределяя его по дну формы и формируя бортики.

4. Выкладываем черную смородину, распределяя ее равномерно. Сверху смородины натираем на крупной терке вторую половину теста, которую извлекли из морозильной камеры.

5. Отправляем в духовой шкаф на 50 минут при температуре 190 градусов. Готовый пирог извлекаем из формы после его остывания.



Приятного аппетита !