Лакомство нашего детства - тертый пирог!

Предлагаю вашему вниманию пирог, который всегда можно испечь к домашнему чаепитию, так как ингредиенты для его приготовления всегда есть под рукой в холодильнике каждой хозяйки. Готовится очень просто и быстро. Мне нравится вариант именно с черной смородиной, когда ее аромат при выпечке витает по всему дому.
Ингредиенты:
- Мука -2 стакан.
- яйца- 2 шт.
- сахар- 0,5 стакан.
- масло сливочное- 125 г.
- разрыхлитель для теста -2 ч.л.
- черная смородина (протертая с сахаром)- 250г
Шаги приготовления:
1.Смешиваем растопленное масло с сахаром и яйцами, добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто.
2.1/3 часть теста отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
3. Дно формы для запекания выстилаем пергаментной бумагой и помещаем в форму оставшееся тесто, распределяя его по дну формы и формируя бортики.
4. Выкладываем черную смородину, распределяя ее равномерно. Сверху смородины натираем на крупной терке вторую половину теста, которую извлекли из морозильной камеры.
5. Отправляем в духовой шкаф на 50 минут при температуре 190 градусов. Готовый пирог извлекаем из формы после его остывания.
Приятного аппетита !
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