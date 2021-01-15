Что приготовить на ужин: 5 быстрых рецептов

Современный бешеный ритм жизни требует от человека колоссальный затрат энергии. Не у всех есть много времени на «готовку», но хочется, придя с работы, поужинать вкусными и сытными блюдами.

Делимся с вами идеями быстрого ужина для всей семьи из доступных ингредиентов.

Жульен с курицей и грибами

Популярное блюдо из французской кухни. Рецепт адаптирован для людей, которые всегда спешат.

Ингредиенты:

Куриное филе – 400 г.

Грибы шампиньоны – 300 г.

Лук репчатый – 100 г.

Сливки 30% — 200 мл.

Твердый сыр – 150 г.

Растительное масло – 2 ст. ложки

Соль и другие специи – по вкусу

Сначала готовим курицу. Нарежьте грудку или филе небольшими кусочками. Обжарьте их на растительном масле буквально пару минут до золотистого цвета. После добавьте мелконарезанный лук.

Затем, положите шампиньоны. Грибы лучше нарезать покрупнее, так как из них будет выпариться влага. Продолжайте все жарить с добавлением соли и перца по своему вкусу. Уже через 5 минут мясо должно покрыться аппетитной корочкой.

Самый главный этап – добавление сливок. Их нужно немного подогреть на сковороде. В конце добавьте сыр, потертый на крупной терке, и дайте ему немного расплавиться.

Блюдо готово! Вкуснейший жульен можно подавать порционно на тарелке, украсив его зеленью.

Макароны по-флотски с томатной пастой

Если говорить о быстром, вкусном и сытном ужине, то это, конечно же, макароны. Блюдо с непривычным для него ингредиентом – томатной пастой. Должно получиться что-то похожее на легендарную итальянскую пасту болоньезе.

Ингредиенты:

Фарш – 400 г.

Макароны (любой формы) – 200 г.

Лук репчатый – 1 головка

Соль, молотый черный перец – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. ложка

Томатная паста – 3 ст. ложка

Жарим мелко нарезанный лук на хорошо разогретой сковородке с растительным маслом до золотистого цвета. После, добавляем фарш и обжариваем его 5-7 минут.

Так как мы будем добавлять томатную пасту, в мясо необходимо добавить немного воды (примерно 2 столовые ложки). Кладем томатную пасту и остальные специи.

Уменьшите огонь и тушите мясо в течение 10 минут. Как правильно варить макароны, вы можете прочитать в другом нашем рецепте. Их нужно смешать с фаршем на сковороде и тщательно перемешать. Приятного аппетита!

Нежная творожная запеканка

Рецепт аппетитного блюда, которое по достоинству оценят все члены вашей семьи.

Ингредиенты:

Творог – 500 г.

Яйца – 5 шт.

Сахар – 2 ст. ложки

Манная крупа – 5 ст. ложек

Переложите творог в миску и тщательно перемешайте с яйцами до тех пор, пока масса не получится однородной. Затем добавьте сахар и манку, и снова перемешайте.

Оставьте творог на 15-20 минут, чтобы он немного настоялся. Готовую массу выложите на противень и выпейте в разогретой до 180° духовке 30 минут. Все очень просто!

Рубленые куриные котлеты

Отличный вариант для быстрого ужина, который сочетается с любым гарниром. Котлеты получаются мягкими и очень нежными. Те, кто еще их не пробовал, должны обязательно наверстать упущенное.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г.

Яйца – 1-2 шт.

Майонез – 2 ст. ложка

Мука – 2 ст. ложка

Лук репчатый – 1 шт.

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Подготавливаем продукты. Мелко нарезаем лук квадратиками. Рубим на небольшие кусочки куриное филе. В миске смешиваем продукты, добавляем соль и перец по своему вкусу.

Затем, добавляем одно яйцо и перемешиваем. Если такого количества недостаточно, следует добавить второе. После этого кладем майонез, муку и снова все тщательно перемешиваем. По густоте масса должна быть похожа на нежирную сметану.

Ложкой формируем котлеты и выкладываем их на горячую сковороду. Это нужно для поддержания формы, котлета должна хорошо схватиться. Обжариваем каждую по 3-4 минуты с каждой стороны.

Для рубленых котлет, как мы уже говорили, подойдет абсолютно людей соус и гарнир.

Пицца в сковороде

Простейший, а самое главное, быстрый в приготовлении рецепт любимого всем блюда. Начинкой может стать какой угодно продукт из вашего холодильника.

Ингредиенты:

Сметана – 4 ст. ложки

Майонез – 4 ст. ложки

Мука пшеничная – 9 ст. ложек

Яйца – 2 шт.

Сыр – 100 г.

Любая начинка

Начинаем с теста. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте майонез и сметану. Как следует взбейте получившуюся массу ложкой или кулинарным венчиком. Соль добавлять не нужно, так как в майонезе специй достаточно. Затем постепенно добавляйте муку. Тесто должно получиться жидковатым.

На смазанную растительным маслом сковороду выливаем тесто и аккуратно распределяем его по всей поверхности. В качестве основы для пиццы можно взять кетчуп, майонез или смешать соус из этих продуктов.

Сверху кладем любую начинку. Это могут быть помидоры, колбаса, соленые огурчики или грибы. Посыпаем толстым слоем сыра, ведь так получится вкуснее.

После этого ставим пиццу в сковороде на маленький огонь и накрываем крышкой. Ждем пока тесто приготовится, обычно на это уходит 10-15 минут. Вот и все! Вкуснейшая домашняя пицца готова.