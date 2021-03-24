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Сырный пирог с креветками

Сырный пирог с креветкамиДелюсь с вами рецептиком одного из моих любимых пирогов)) Рецепт очень удачный! Пирог вкусный, с явно выраженным сырным вкусом. Достаточно прост и легок в приготовлении, сытный и ароматный. Вкусен как в теплом виде, так и в холодном. Я люблю его готовить на ужин, хорош и на завтрак, а так же удобно его брать в дорогу или на пикник. Настоятельно рекомендую приготовить и попробовать - не пожалеете! Угощайтесь!!!

Сырный пирог с креветками

Сырный пирог с креветками

Для теста: 

  • 150 гр. сливочного масла
  • 100 гр. твердого сыра
  • 5 ст.л. сметаны
  • 1,5 стакана муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя 

Для начинки: 

  • 100 гр. твердого сыра (с ярко выраженным вкусом)
  • креветки по вкусу (у меня были мелкие, примерно 3/4 стакана)
  • свежая зелень по вкусу (у меня зеленый лук и петрушка)

Для заливки: 

  • 3 яйца
  • 200 мл. сливок 10% 
  • 1 ст.л. муки

Приготовление:

Для теста растопить сливочное масло, остудить и добавить сметану. Затем добавить тертый на мелкой терке сыр, перемешать. Следом всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.

Сырный пирог с креветками

Получившиеся тесто выложить в форму для выпечки (d=26 см.) и равномерно распределить по дну и бокам, формирую бортики высотой 3-4 см.

Тесто наколоть вилкой и выложить на него сыр, нарезанный небольшими кубиками. На сыр выложить очищенные вареные креветки и посыпать мелко рубленной зеленью.

Сырный пирог с креветками

Для заливки, яйца збить венчиком со сливками и мукой, посолить по вкусу.

Равномерно залить пирог получившейся заливкой.

Сырный пирог с креветками

Выпекать пирог в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 35-40 минут.

Готовому пирогу дать немного остыть и можно угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!

Сырный пирог с креветками

Сырный пирог с креветками

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