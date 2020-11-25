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Быстрые морковные пирожные: рецепт вкусного и полезного десерта для всей семьи

Все мы любим сладкое, но иногда ради фигуры приходится от него отказываться. А чтобы этого не делать, важно готовить десерт самостоятельно из полезных продуктов, например, моркови.

Быстрые морковные пирожные: рецепт вкусного и полезного десерта для всей семьи

Морковные пирожные - рецепт

Ингредиенты

Быстрые морковные пирожные: рецепт вкусного и полезного десерта для всей семьи

Для теста:

  • 70 грамм моркови
  • два яйца
  • 30 грамм овсяных хлопьев
  • 40 грамм фиников
  • 15 грамм кокосовой стружки
  • одну треть чайной ложки разрыхлителя

Для начинки:

  • 140 грамм натурального йогурта
  • один банан

Способ приготовления:

  • Измельчаем в блендере овсянку в крошку. Добавляем морковь – измельчаем. Добавляем финики – измельчаем.
  • Добавляем яйца и хорошенько перебиваем, чтобы все ингредиенты перемешались тщательно.
  • Добавляем кокосовую стружку и разрыхлитель – взбиваем.
  • На застеленный пергаментом противень выливаем тесто, чтобы получился тонкий слой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  • По готовности даем остыть. С помощью формочки или стакана вырезаем шесть кружочков диаметром 5 см.
  • Смазываем коржики йогуртом и выкладываем тонко порезанный банан. Убираем готовые пирожные в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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