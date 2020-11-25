Быстрые морковные пирожные: рецепт вкусного и полезного десерта для всей семьи

Все мы любим сладкое, но иногда ради фигуры приходится от него отказываться. А чтобы этого не делать, важно готовить десерт самостоятельно из полезных продуктов, например, моркови.
Морковные пирожные - рецепт
Ингредиенты
Для теста:
- 70 грамм моркови
- два яйца
- 30 грамм овсяных хлопьев
- 40 грамм фиников
- 15 грамм кокосовой стружки
- одну треть чайной ложки разрыхлителя
Для начинки:
- 140 грамм натурального йогурта
- один банан
Способ приготовления:
- Измельчаем в блендере овсянку в крошку. Добавляем морковь – измельчаем. Добавляем финики – измельчаем.
- Добавляем яйца и хорошенько перебиваем, чтобы все ингредиенты перемешались тщательно.
- Добавляем кокосовую стружку и разрыхлитель – взбиваем.
- На застеленный пергаментом противень выливаем тесто, чтобы получился тонкий слой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- По готовности даем остыть. С помощью формочки или стакана вырезаем шесть кружочков диаметром 5 см.
- Смазываем коржики йогуртом и выкладываем тонко порезанный банан. Убираем готовые пирожные в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
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