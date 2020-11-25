Быстрые морковные пирожные: рецепт вкусного и полезного десерта для всей семьи

Все мы любим сладкое, но иногда ради фигуры приходится от него отказываться. А чтобы этого не делать, важно готовить десерт самостоятельно из полезных продуктов, например, моркови.

Морковные пирожные - рецепт

Ингредиенты

Для теста:

70 грамм моркови

два яйца

30 грамм овсяных хлопьев

40 грамм фиников

15 грамм кокосовой стружки

одну треть чайной ложки разрыхлителя

Для начинки:

140 грамм натурального йогурта

один банан

Способ приготовления:

Измельчаем в блендере овсянку в крошку. Добавляем морковь – измельчаем. Добавляем финики – измельчаем.

Добавляем яйца и хорошенько перебиваем, чтобы все ингредиенты перемешались тщательно.

Добавляем кокосовую стружку и разрыхлитель – взбиваем.

На застеленный пергаментом противень выливаем тесто, чтобы получился тонкий слой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

По готовности даем остыть. С помощью формочки или стакана вырезаем шесть кружочков диаметром 5 см.

Смазываем коржики йогуртом и выкладываем тонко порезанный банан. Убираем готовые пирожные в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!