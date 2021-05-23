Пицца на сковороде

Пицца приготовленная на сковороде уже давно стала очень популярной, так как усилий и времени на ее приготовление нужно гораздо меньше. И правда, минут 5-7 занимает весь процесс приготовления, ну и плюс 15 минут на выпечку) Очень удобно когда мало времени, а хочется чего-то вкусненького:)

Рецептов приготовления пиццы на сковороде по интернету "гуляет" уйма, и, я тоже хочу поделится еще одним. Из многих уже перепробованых, я остановилась на этом варианте. Может и вам приглянется)))

Сразу скажу, что соус и начинка может быть совершенно любая, по вашему вкусу и предпочтению. И, пару слов о самом тесте - оно получается не мягкое, как многие привыкли, а немного рассыпчатое и, даже немного слоистое))) Но достаточно вкусное! Думаю найдутся желающие приготовить и попробовать, поэтому - "добро пожаловать" и приступим!

Для теста (на 1 пиццу d=26 см.):

1 яйцо

2 ст.л. сметаны

3 ст.л. растительного масла

1 стакан муки (объемом 250 мл.)

1 ч.л. разрыхлителя



0,5 ч.л. соли

Для начинки:

кетчуп или томатный соус (по вкусу)

чесночный соус*

кусочек колбасы, ветчины или отварного куриного мяса

1 небольшой помидор

1/2 болгарского перца

100 гр. твердого сыра

*Для чесночного соуса:

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. майонеза

1 зубчик чеснока

2 веточки укропа

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Для теста, яйцо взбить вилкой со сметаной, растительным маслом и солью.

Добавить муку с разрыхлителем и хорошо вымешать, что бы получилось однородное тесто.Тесто получается мягкое и липкое, но муки больше добавлять не нужно. Вымешивать лучше ложкой)))

Сковороду немного смазать растительным маслом, выложить тесто и распределить по всей поверхности формируя круглый корж.

Делать это можно ложкой, но я обычно смазываю руки растительным маслом и, распределяю тесто по сковороде руками, мне так удобнее)))

Затем смазать тесто кетчупом (томатным соусом), далее полить чесночным соусом, сверху выложить тонко нарезанную колбасу (ветчину, мясо), помидор кружочками и перец колечками. После чего посыпать пиццу тертым сыром.

Сковороду с пиццей поставить на небольшой огонь, накрыть крышкой и выпекать примерно 15 минут.

Готовую пиццу нарезать на кусочки и можно угощаться!!!

По желанию, сверху можно посыпать свежей зеленью)))

Приятного вам аппетита!!!