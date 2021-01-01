БУДЕТ ВКУСНО!

129 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова31 декабря, 20:17
    СПАСИБО за разнообразную подборку!!!!Заливное: 10 реце...
  • Ирина30 декабря, 19:45
    необычно , надеюсь вкусно . Удачи , автор очень позитивный!Мясная закуска на...
  • Елена Шувалова30 декабря, 15:36
    Красная икра всегда лежит в холодильнике для украшенияМинутные закуски ...

Куриное филе запеченное с ананасами

Куриное филе запеченное с ананасами

Куриное филе запеченное с ананасами с сыром - универсальное блюдо, которое отлично подойдет и для повседневного ужина и для праздничного застолья. Нежное белое мясо замечательно сочетается с сочными экзотическими фруктами и получается очень вкусным и мягким. Румяная корочка из расплавленного твердого сыра придает блюду пикантную нотку и аппетитный внешний вид. Приготовленное таким способом куриное филе можно подавать в качестве самостоятельного блюда или дополнить мясо гарниром из риса или картофеля.

Куриное филе запеченное с ананасами

 

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 кг;
  • консервированные ананасы - 1 б.;
  • твердый сыр - 200 г;
  • майонез - 75 г;
  • горчица - 1 ст. л.;
  • соль и черный молотый перец - по вкусу;
  • приправа для курицы - 1 ч. л.;
  • растительное масло - 30 мл;
  • свежий базилик - 2-3 веточки для украшения.

Готовим куриное филе с ананасами в духовке:

Куриное филе помоем, обсушим от лишней влаги бумажными салфетками. Зачистим мясо от жира и пленочек. Каждое филе разрежем вдоль на два тонких куска, отобьем мясо кулинарным молоточком. Благодаря этому куриное филе запеченное с ананасами в духовке получится сочным и нежным.

Куриное филе запеченное с ананасами

Посолим мясо по вкусу, приправим молотыми специями.

Куриное филе запеченное с ананасами

Подготовленное куриное филе выложим в жаропрочную форму для запекания, смазанную небольшим количеством растительного масла.

Соединим майонез и горчицу, полученной смесью смажем кусочки куриного филе.

Куриное филе запеченное с ананасами

Кольца консервированного ананаса порежем на кусочки, равномерно распределим фрукты поверх куриного филе.

Куриное филе запеченное с ананасами

Твердый сыр измельчим на терке в крупную стружку. Выложим тертый сыр поверх слоя консервированного ананаса.

Куриное филе запеченное с ананасами

Отправим мясо в разогретую до 180 градусов духовку. Спустя 30 минут куриное филе запеченное под ананасами будет готово. Сочное мясо под сырной корочкой будем подавать сразу после приготовления, украсив свежей зеленью.

Куриное филе запеченное с ананасами

Приятного аппетита!

Куриное филе запеченное с ананасами

Ссылка на первоисточник
мясные блюдаблюда из курицы
Обсудить

Картина дня

наверх