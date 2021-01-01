Куриное филе запеченное с ананасами с сыром - универсальное блюдо, которое отлично подойдет и для повседневного ужина и для праздничного застолья. Нежное белое мясо замечательно сочетается с сочными экзотическими фруктами и получается очень вкусным и мягким. Румяная корочка из расплавленного твердого сыра придает блюду пикантную нотку и аппетитный внешний вид. Приготовленное таким способом куриное филе можно подавать в качестве самостоятельного блюда или дополнить мясо гарниром из риса или картофеля.

Ингредиенты:

куриное филе - 1 кг;

консервированные ананасы - 1 б.;

твердый сыр - 200 г;

майонез - 75 г;

горчица - 1 ст. л.;

соль и черный молотый перец - по вкусу;

приправа для курицы - 1 ч. л.;

растительное масло - 30 мл;

свежий базилик - 2-3 веточки для украшения.

Готовим куриное филе с ананасами в духовке:

Куриное филе помоем, обсушим от лишней влаги бумажными салфетками. Зачистим мясо от жира и пленочек. Каждое филе разрежем вдоль на два тонких куска, отобьем мясо кулинарным молоточком. Благодаря этому куриное филе запеченное с ананасами в духовке получится сочным и нежным.

Посолим мясо по вкусу, приправим молотыми специями.

Подготовленное куриное филе выложим в жаропрочную форму для запекания, смазанную небольшим количеством растительного масла.

Соединим майонез и горчицу, полученной смесью смажем кусочки куриного филе.

Кольца консервированного ананаса порежем на кусочки, равномерно распределим фрукты поверх куриного филе.

Твердый сыр измельчим на терке в крупную стружку. Выложим тертый сыр поверх слоя консервированного ананаса.

Отправим мясо в разогретую до 180 градусов духовку. Спустя 30 минут куриное филе запеченное под ананасами будет готово. Сочное мясо под сырной корочкой будем подавать сразу после приготовления, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!