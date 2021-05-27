10 диетических соусов для тех, кто заботится о фигуре

Нежные, острые, фруктовые — с такими заправками любое блюдо станет вкуснее.

1. Нежный соус с сыром фета

Калорийность: 83 ккал на 100 г.

83 ккал на 100 г. Для чего подходит: бутерброды и красная рыба.

Ингредиенты

50 г сыра фета;

1 стакан йогурта;

1 свежий или солёный огурец;

веточка укропа.

Приготовление

Измельчите все ингредиенты в блендере. С помощью йогурта смесь можно делать более жидкой или густой. Соус станет вкуснее, если настоится в холодильнике. Укроп можно заменить на любую другую зелень или болгарский перец.

2. Яблочный соус с карри

Калорийность: 65 ккал на 100 г.

65 ккал на 100 г. Для чего подходит: мясо, птица, овощи.

Ингредиенты

1 яблоко;

200 г йогурта;

1 чайная ложка карри.

Приготовление

Яблоко натрите на тёрке или измельчите в блендере, смешайте с йогуртом и карри. Можно использовать готовое яблочное пюре из детского питания, но в нём может быть сахар — калорийность увеличится.

3. Соус ранч

Калорийность: 90 ккал на 100 г.

90 ккал на 100 г. Для чего подходит: картошка, мясные блюда, гарниры.

Ингредиенты

125 мл пахты;

125 мл сметаны;

50 г шнитт-лука;

10 г зелёного лука;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка сухой горчицы;

2 чайные ложки яблочного уксуса;

сушёные или свежие травы — по вкусу;

душистый перец и соль — по вкусу.

Приготовление

Этот соус придумал американский фермер. В оригинальной версии рецепта вместо сметаны используется майонез. Сметаной или простоквашей можно заменить и пахту, если вы её не нашли. С домашней сметаной соус получится вкуснее, но калорийнее.

Измельчите лук и чеснок, залейте пахтой и сметаной, добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте.

4. Йогуртовая заправка с горчицей

Калорийность: 61 ккал на 100 г.

61 ккал на 100 г. Для чего подходит: салаты, овощи, мясо.

Ингредиенты

250 мл натурального йогурта;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

щепотка сушёного укропа и петрушки.

Приготовление

Эту заправку легко сделать даже без блендера. Достаточно всё хорошенько перемешать.

5. Зелёный соус-крем

Калорийность: 63 ккал на 100 г.

63 ккал на 100 г. Для чего подходит: паста, тосты и бутерброды.

Ингредиенты

100 г зелёного горошка;

1 свежий огурец;

зеленый лук — по вкусу;

1 стакан йогурта.

Приготовление

Измельчите в блендере или миксере овощи, смешайте с йогуртом. Любители пикантного вкуса могут добавить столовую ложку чили.

6. Лимонно-медовая заправка с уксусом

Калорийность: 71 ккал на 100 г.

71 ккал на 100 г. Для чего подходит: овощные салаты с большим количеством зелени, рыба, морепродукты.

Ингредиенты

25 мл лимонного сока;

2 чайные ложки мёда;

несколько капель винного уксуса;

соль — по вкусу.

Приготовление

Этот соус готовят непосредственно перед подачей блюд, просто перемешивая все ингредиенты. Мёд не относится к диетическим продуктам, но в таких малых дозах он не навредит фигуре.

7. Нутовый соус

Калорийность: 80 ккал на 100 г.

80 ккал на 100 г. Для чего подходит: пшеничная и рисовая лапша, мясо, сэндвичи.

Ингредиенты

100 г отварного нута;

1 столовая ложка лимонного сока;

100 мл апельсинового сока;

сухой или свежий перетёртый чеснок;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Измельчите всё в блендере, добавив воды в зависимости от желаемой густоты соуса.

8. Пряный чатни

Калорийность: 58 ккал на 100 г.

58 ккал на 100 г. Для чего подходит: рис, тофу, тушёная фасоль.

Ингредиенты

300 г репчатого лука сладкого или полусладкого сорта;

250 г яблок;

¹⁄₂ чайной ложки оливкового масла;

45 г лайма;

15 г корня имбиря;

1 перец чили;

6 зубчиков чеснока;

корица, гвоздика, мускатный орех, чёрный перец — по вкусу.

Если вы хотите получить жёлто-зелёный чатни, выбирайте белый лук и зелёные яблоки, если хотите соус красного цвета — синий лук и красные яблоки.

Приготовление

Чатни — это известный индийский соус с необычным сладко-пряным вкусом. Для его приготовления нарежьте лук и чеснок. Выложите в сотейник, добавив немного оливкового масла. Накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне.

Нарежьте яблоки, исключая сердцевину, и лайм вместе с кожурой. Добавьте фрукты в сотейник. После этого мелко нарежьте имбирь, перец чили и вместе со специями отправьте в сотейник. К соусу можно добавить немного соли или сахара.

Тушится чатни около часа на медленном огне. Если смесь в процессе варки загустеет, добавьте немного кипятка.

9. Сальса

Калорийность: 24 ккал на 100 г.

24 ккал на 100 г. Для чего подходит: мексиканская еда (кукурузные лепёшки, начос), мясные блюда, гарниры.

Ингредиенты

500 г спелых томатов;

1–2 перца чили;

4 зубчика чеснока;

10 г репчатого лука;

40 мл сока лимона или лайма;

50 г свежей кинзы;

приправы — по вкусу.

Приготовление

Это один из множества рецептов сальсы, приближённый к классическому. При желании можно добавить болгарский перец, морковь и другие овощи.

Чтобы приготовить сальсу, вымойте томаты и очистите их от плодоножек. Вскипятите в кастрюле воду и опустите в неё томаты на пару минут. Затем переложите их в холодную воду, подождите, пока они остынут, и снимите с них кожицу.

Измельчите мякоть томатов, лук и чеснок. Выжмите туда лимон или лайм. Очистите от семян и мелко нарубите перец чили. Будьте осторожны, он очень едкий — лучше используйте перчатки. Добавьте в соус рубленую зелень и специи. Перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.

10. Кисло-сладкий соус

Калорийность: 75 ккал на 100 г.

75 ккал на 100 г. Для чего подходит: блюда азиатской кухни, жареные овощи, рис.

Ингредиенты

200 мл ананасового сока;

60 мл воды;

3 столовые ложки томатной пасты или соуса;

2 столовые ложки уксуса;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка крахмала (желательно кукурузного).

Приготовление

Это диетический вариант кисло-сладкого соуса без сахара. Впрочем, сахар всё равно содержится в соевом соусе и томатной пасте, но в небольших количествах. Если есть возможность, используйте свежевыжатый ананасовый сок, но из банки или пакета тоже подойдёт.

Смешайте сок, воду, уксус, соевый и томатный соусы в кастрюле с толстым дном или сотейнике. Нагревайте смесь на среднем огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. Если вы хотите получить более густой соус, добавьте крахмал, разведённый горячей водой.