10 диетических соусов для тех, кто заботится о фигуре

Нежные, острые, фруктовые — с такими заправками любое блюдо станет вкуснее.
1. Нежный соус с сыром фета
- Калорийность: 83 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: бутерброды и красная рыба.
Ингредиенты
- 50 г сыра фета;
- 1 стакан йогурта;
- 1 свежий или солёный огурец;
- веточка укропа.
Приготовление
Измельчите все ингредиенты в блендере. С помощью йогурта смесь можно делать более жидкой или густой. Соус станет вкуснее, если настоится в холодильнике. Укроп можно заменить на любую другую зелень или болгарский перец.
2. Яблочный соус с карри
- Калорийность: 65 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: мясо, птица, овощи.
Ингредиенты
- 1 яблоко;
- 200 г йогурта;
- 1 чайная ложка карри.
Приготовление
Яблоко натрите на тёрке или измельчите в блендере, смешайте с йогуртом и карри. Можно использовать готовое яблочное пюре из детского питания, но в нём может быть сахар — калорийность увеличится.
3. Соус ранч
- Калорийность: 90 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: картошка, мясные блюда, гарниры.
Ингредиенты
- 125 мл пахты;
- 125 мл сметаны;
- 50 г шнитт-лука;
- 10 г зелёного лука;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка сухой горчицы;
- 2 чайные ложки яблочного уксуса;
- сушёные или свежие травы — по вкусу;
- душистый перец и соль — по вкусу.
Приготовление
Этот соус придумал американский фермер. В оригинальной версии рецепта вместо сметаны используется майонез. Сметаной или простоквашей можно заменить и пахту, если вы её не нашли. С домашней сметаной соус получится вкуснее, но калорийнее.
Измельчите лук и чеснок, залейте пахтой и сметаной, добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте.
4. Йогуртовая заправка с горчицей
- Калорийность: 61 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: салаты, овощи, мясо.
Ингредиенты
- 250 мл натурального йогурта;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- щепотка сушёного укропа и петрушки.
Приготовление
Эту заправку легко сделать даже без блендера. Достаточно всё хорошенько перемешать.
5. Зелёный соус-крем
- Калорийность: 63 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: паста, тосты и бутерброды.
Ингредиенты
- 100 г зелёного горошка;
- 1 свежий огурец;
- зеленый лук — по вкусу;
- 1 стакан йогурта.
Приготовление
Измельчите в блендере или миксере овощи, смешайте с йогуртом. Любители пикантного вкуса могут добавить столовую ложку чили.
6. Лимонно-медовая заправка с уксусом
- Калорийность: 71 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: овощные салаты с большим количеством зелени, рыба, морепродукты.
Ингредиенты
- 25 мл лимонного сока;
- 2 чайные ложки мёда;
- несколько капель винного уксуса;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Этот соус готовят непосредственно перед подачей блюд, просто перемешивая все ингредиенты. Мёд не относится к диетическим продуктам, но в таких малых дозах он не навредит фигуре.
7. Нутовый соус
- Калорийность: 80 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: пшеничная и рисовая лапша, мясо, сэндвичи.
Ингредиенты
- 100 г отварного нута;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 100 мл апельсинового сока;
- сухой или свежий перетёртый чеснок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Измельчите всё в блендере, добавив воды в зависимости от желаемой густоты соуса.
8. Пряный чатни
- Калорийность: 58 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: рис, тофу, тушёная фасоль.
Ингредиенты
- 300 г репчатого лука сладкого или полусладкого сорта;
- 250 г яблок;
- ¹⁄₂ чайной ложки оливкового масла;
- 45 г лайма;
- 15 г корня имбиря;
- 1 перец чили;
- 6 зубчиков чеснока;
- корица, гвоздика, мускатный орех, чёрный перец — по вкусу.
Если вы хотите получить жёлто-зелёный чатни, выбирайте белый лук и зелёные яблоки, если хотите соус красного цвета — синий лук и красные яблоки.
Приготовление
Чатни — это известный индийский соус с необычным сладко-пряным вкусом. Для его приготовления нарежьте лук и чеснок. Выложите в сотейник, добавив немного оливкового масла. Накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне.
Нарежьте яблоки, исключая сердцевину, и лайм вместе с кожурой. Добавьте фрукты в сотейник. После этого мелко нарежьте имбирь, перец чили и вместе со специями отправьте в сотейник. К соусу можно добавить немного соли или сахара.
Тушится чатни около часа на медленном огне. Если смесь в процессе варки загустеет, добавьте немного кипятка.
9. Сальса
- Калорийность: 24 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: мексиканская еда (кукурузные лепёшки, начос), мясные блюда, гарниры.
Ингредиенты
- 500 г спелых томатов;
- 1–2 перца чили;
- 4 зубчика чеснока;
- 10 г репчатого лука;
- 40 мл сока лимона или лайма;
- 50 г свежей кинзы;
- приправы — по вкусу.
Приготовление
Это один из множества рецептов сальсы, приближённый к классическому. При желании можно добавить болгарский перец, морковь и другие овощи.
Чтобы приготовить сальсу, вымойте томаты и очистите их от плодоножек. Вскипятите в кастрюле воду и опустите в неё томаты на пару минут. Затем переложите их в холодную воду, подождите, пока они остынут, и снимите с них кожицу.
Измельчите мякоть томатов, лук и чеснок. Выжмите туда лимон или лайм. Очистите от семян и мелко нарубите перец чили. Будьте осторожны, он очень едкий — лучше используйте перчатки. Добавьте в соус рубленую зелень и специи. Перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.
10. Кисло-сладкий соус
- Калорийность: 75 ккал на 100 г.
- Для чего подходит: блюда азиатской кухни, жареные овощи, рис.
Ингредиенты
- 200 мл ананасового сока;
- 60 мл воды;
- 3 столовые ложки томатной пасты или соуса;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 столовая ложка крахмала (желательно кукурузного).
Приготовление
Это диетический вариант кисло-сладкого соуса без сахара. Впрочем, сахар всё равно содержится в соевом соусе и томатной пасте, но в небольших количествах. Если есть возможность, используйте свежевыжатый ананасовый сок, но из банки или пакета тоже подойдёт.
Смешайте сок, воду, уксус, соевый и томатный соусы в кастрюле с толстым дном или сотейнике. Нагревайте смесь на среднем огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. Если вы хотите получить более густой соус, добавьте крахмал, разведённый горячей водой.
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