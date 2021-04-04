Ванильно-банановый пудинг с взбитыми сливками

Пудинг – десерт легкий и полезный. А такое нежное сочетание как ваниль и банан приведет в восторг и детей, и взрослых.

Что нужно для бананового пудинга:

600 мл молока;

2,5 ст. ложки крахмала;

одно яйцо;

3 ст. ложки сахара,

3 спелых банана;

лимонный сок;

стакан сливок 33%;

2 ст. ложки сахарной пудры;

ванилин (на кончике ножа);

печенье бисквитное для украшения.

Приготовление

100 мл молока перелить в отдельный стакан и развести крахмал, остальные 500 мл молока довести до кипения всыпать сахар, взбитое венчиком яйцо, ванилин, все перемешать.

Когда масса снова закипит ввести разведенный крахмал, постоянно помешивать, прокипятить минутку на очень медленном огне. Остудить.

Два банана взбить блендером до состояния пюре, сбрызнуть лимонным соком, половину банана оставить для украшения (его нарежем кружочками и тоже сбрызгиваем соком лимона, чтобы не почернел).

Молочно-крахмальную массу соединить с банановым пюре. Пудинг разложить в креманки, или любые порционные емкости. Убрать в холодильник для охлаждения.

Сливки взбить миксером с ванилином и сахарной пудрой, до густых пиков. Выложить сливки на пудинг, украсить кружочками бананов легким печеньем на ваш выбор. Можно также выложить его в несколько слоев.