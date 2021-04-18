Проще не придумаешь: нарезать, поставить в духовку — и ужин на всю семью готов

Этот рецепт из разряда «Нарезать, запечь, подать к столу» — быстро, просто и вкусно. Все ингредиенты простые и доступные, и их нужно лишь порезать и смешать на противне — и через час аппетитный ужин на всю семью будет готов.
Ингредиенты для вкусного ужина:
- 300 гр говяжьего фарша (можно взять любой);
- 5 средних картофелин;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 90 мл растительного масла (лучше оливкового);
- 2 красных сладких и 4 зелёных горьких перца;
- 2 средних луковицы;
- 6 зубчиков чеснока;
- 3 средних помидора;
- 1 ч. л. соли (8 гамм);
- по чайной ложке специй: черный перец, тмин, тимьян, красный перец чили (можно брать любые любимые специи);
- 1 стакан воды (200 мл);
- 100 гр тёртого твёрдого сыра.
Все овощи нарезать небольшими кубиками. Если не любите горький перец, замените болгарским.
Добавьте к овощам фарш, томатную пасту, масло, соль и специи.
Налейте воды и перемешайте.
Сверху простелите пекарскую бумагу или фольгу. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 45 минут.
Затем снимите бумагу, посыпьте тёртым сыром и отправьте ещё на 15 минут.
Блюдо готово! Очень сытно, просто и вкусно —понравится всей семье.
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