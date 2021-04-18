Проще не придумаешь: нарезать, поставить в духовку — и ужин на всю семью готов

Этот рецепт из разряда «Нарезать, запечь, подать к столу» — быстро, просто и вкусно. Все ингредиенты простые и доступные, и их нужно лишь порезать и смешать на противне — и через час аппетитный ужин на всю семью будет готов.

Ингредиенты для вкусного ужина:

300 гр говяжьего фарша (можно взять любой);

5 средних картофелин;

2 ст. л. томатной пасты;

90 мл растительного масла (лучше оливкового);

2 красных сладких и 4 зелёных горьких перца;

2 средних луковицы;

6 зубчиков чеснока;

3 средних помидора;

1 ч. л. соли (8 гамм);

по чайной ложке специй: черный перец, тмин, тимьян, красный перец чили (можно брать любые любимые специи);

1 стакан воды (200 мл);

100 гр тёртого твёрдого сыра.

Все овощи нарезать небольшими кубиками. Если не любите горький перец, замените болгарским.

Добавьте к овощам фарш, томатную пасту, масло, соль и специи.

Налейте воды и перемешайте.

Сверху простелите пекарскую бумагу или фольгу. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 45 минут.

Затем снимите бумагу, посыпьте тёртым сыром и отправьте ещё на 15 минут.

Блюдо готово! Очень сытно, просто и вкусно —понравится всей семье.