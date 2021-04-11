Постный майонез из тофу

Редчайший случай, когда рецепт настолько универсальный, что подходит одновременно и для постящихся, и для вегетарианцев, и для тех, кто соблюдает диету Дюкана. К тому же, калорийность этого майонеза в несколько раз меньше, чем у классического, да и баланс питательных веществ намного лучше. Соус, очень похожий на настоящий майонез, готовится на основе тофу и классических вкусовых добавок, присущих майонезу. Разумеется, их пропорции можно и нужно регулировать по своему вкусу и в зависимости от конечной цели.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Лаймы ½ шт. Тофу шелковый (соевый творог) 300 г Горчица дижонская 2 ч.л. Сахар (песок) 5 г Соль 1 ч.л. Тофу шелковый (соевый творог) 300 г

Для приготовления постного майонеза нужен шелковый тофу. Это гладкий, шелковистый продукт светлого кремового цвета, который можно размять до однородной консистенции. Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.

Горчица дижонская 2 ч.л. Лаймы ½ шт. Соль 1 ч.л. Сахар (песок) 5 г

Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.

Тщательно взбейте майонез блендером.

Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и выправьте вкус. Может, потребуется его досолить, добавить кислоты или горчицы.

Готовый майонез используйте также, как обычный. Он неплохо хранится и может несколько дней простоять в холодильнике в закрытой емкости.