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Постный майонез из тофу

Постный майонез из тофу

Редчайший случай, когда рецепт настолько универсальный, что подходит одновременно и для постящихся, и для вегетарианцев, и для тех, кто соблюдает диету Дюкана. К тому же, калорийность этого майонеза в несколько раз меньше, чем у классического, да и баланс питательных веществ намного лучше. Соус, очень похожий на настоящий майонез, готовится на основе тофу и классических вкусовых добавок, присущих майонезу. Разумеется, их пропорции можно и нужно регулировать по своему вкусу и в зависимости от конечной цели.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Лаймы ½ шт.
Тофу шелковый (соевый творог) 300 г
Горчица дижонская 2 ч.л.
Сахар (песок) 5 г
Соль 1 ч.л.
Тофу шелковый (соевый творог) 300 г

Постный майонез из тофу

Для приготовления постного майонеза нужен шелковый тофу. Это гладкий, шелковистый продукт светлого кремового цвета, который можно размять до однородной консистенции. Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.

Горчица дижонская 2 ч.л.
Лаймы ½ шт.
Соль 1 ч.л.
Сахар (песок) 5 г

Постный майонез из тофу

Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.

Постный майонез из тофу

Тщательно взбейте майонез блендером.

Постный майонез из тофу

Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и выправьте вкус. Может, потребуется его досолить, добавить кислоты или горчицы.

Постный майонез из тофу

Готовый майонез используйте также, как обычный. Он неплохо хранится и может несколько дней простоять в холодильнике в закрытой емкости.

 

 

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