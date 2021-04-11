Постный майонез из тофу

Редчайший случай, когда рецепт настолько универсальный, что подходит одновременно и для постящихся, и для вегетарианцев, и для тех, кто соблюдает диету Дюкана. К тому же, калорийность этого майонеза в несколько раз меньше, чем у классического, да и баланс питательных веществ намного лучше. Соус, очень похожий на настоящий майонез, готовится на основе тофу и классических вкусовых добавок, присущих майонезу. Разумеется, их пропорции можно и нужно регулировать по своему вкусу и в зависимости от конечной цели.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Лаймы
|½ шт.
|Тофу шелковый (соевый творог)
|300 г
|Горчица дижонская
|2 ч.л.
|Сахар (песок)
|5 г
|Соль
|1 ч.л.
|Тофу шелковый (соевый творог)
|300 г
Для приготовления постного майонеза нужен шелковый тофу. Это гладкий, шелковистый продукт светлого кремового цвета, который можно размять до однородной консистенции. Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
|Горчица дижонская
|2 ч.л.
|Лаймы
|½ шт.
|Соль
|1 ч.л.
|Сахар (песок)
|5 г
Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
Тщательно взбейте майонез блендером.
Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и выправьте вкус. Может, потребуется его досолить, добавить кислоты или горчицы.
Готовый майонез используйте также, как обычный. Он неплохо хранится и может несколько дней простоять в холодильнике в закрытой емкости.
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