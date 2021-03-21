Как вкусно приготовить вёшенки: 5 простых рецептов, с которыми справится даже новичок

Блюд с грибами огромное множество, но как правило многие отдают предпочтение шампиньонам, напрочь забывая о том, что помимо них есть и другие сорта. Например, вёшенки, которые нисколько не уступают по вкусу шампиньонам, а быть может и вовсе превосходят их.

1. Отбивные

Грибные отбивные.

Нет ничего вкуснее, чем сочные и ароматные отбивные, покрытые золотистой корочкой и приправленные пряными травами и специями по вкусу. Тем более, если эти обивные сделаны не из привычного мяса, а из вёшенок.

Ингредиенты:

• Вёшенки - 350 г;

• Яйца - 1 шт;

• Мука - 2 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Травы пряные - по вкусу;

• Петрушка свежая - несколько стеблей;

• Масло подсолнечное.

Отбивные из вёшенок.

Способ приготовления:

• Грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;

• Разделить и срезать аккуратно шляпки;

• Хорошенько просушить;

• Затем отбить;

• Приправить солью, перцем и травами;

• В миске смешать яйца с мукой, перцем, солью и травами;

• Перемешать до однородной массы;

• Обмакнуть грибные шляпки в кляр;

• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон (Важно! готовить под крышкой на среднем огне);

• Подавать, посыпав свежей петрушкой;

• При желании можно подать со сметаной.

2. Суп

Грибной суп.

Супом с грибами вряд ли кого-то удивишь, да вот только если вы любите вкусно покушать и побаловать свою семью лёгкими, оригинальными, но при этом сытными блюдами – этот рецепт специально для вас. По-весеннему просто, вкусно и ярко.

Ингредиенты:

• Вода - 2,5-3 л;

• Картошка среднего размера - 3-4 шт;

• Вёшенки - 350 г;

• Лук репчатый фиолетовый - 1 шт;

• Фасоль стручковая - 100 г;

• Капуста - 150 г;

• Горошек замороженный или консервированный - 200 г;

• Масло подсолнечное;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Укроп и петрушка свежая - 1 маленький пучок.

Суп с вёшенками.

Способ приготовления:

• Овощи тщательно вымыть;

• Картофель и лук очистить;

• Картошку и грибы нарезать кубиком;

• Лук и капусту мелко нашинковать;

• Фасоль нарезать небольшими кусочками;

• В кипящую воду бросить картошку и капусту;

• Довести до кипения, уменьшить огонь, готовить минут 10-15 после;

• Добавить горошек и фасоль;

• Грибы и лук обжарить до лёгкой золотистой корочки;

• Выложить зажарку в кастрюлю с овощами;

• Приправить солью и перцем;

• За пару минут до готовности добавить измельчённую зелень;

• Выключить, накрыть крышкой, дать настояться 5-7 минут;

• Подавать к столу со сметаной или сливками.

3. Картошка

Картошка с грибами.

Жареная картошка – блюдо, перед которым порой так сложно устоять. Впрочем, картошечка с грибами не стала исключением. Румяная и ароматная она с первых же секунд пробуждает аппетит, а руки сами собой тянутся за добавкой.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера - 10 шт;

• Вёшенки - 350 г;

• Лук репчатый белый или фиолетовый - 1 шт;

• Соль и перец молотый - по вкусу;

• Масло подсолнечное;

• Петрушка свежая - несколько веточек.

Жареная картошка с грибами.

Способ приготовления:

• Грибы хорошенько вымыть под холодной проточной водой;

• Срезать кончики ножек;

• Остальное нарезать соломкой или кубиком;

• Картошку вымыть;

• Начистить;

• Нарезать кубиком или соломкой;

• Лук нарезать тонкими полукольцами или мелко нашинковать;

• Обжарить вместе с грибами на масле минут десять;

• Затем выложить на блюдо и в ту же сковороду переложить картошку;

• Приправить солью и перцем;

• Готовить 15-20 минут;

• Затем добавить грибы с луком;

• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

4. Омлет

Омлет с вёшенками.

Омлет – неизменная классика, которую любят и готовят по всему миру, экспериментируя с начинкой и дополнительными ингредиентами. На этот раз попробуйте приготовить это блюдо с вёшенками и сыром.

Ингредиенты:

• Вёшенки - 150 г;

• Яйца - 3 шт;

• Сыр твёрдый - 20 г;

• Лук красный маленький - 1 шт;

• Молоко - 8 ч.л;

• Соль и перец - по вкусу;

• Масло подсолнечное.

Грибной омлет.

Способ приготовления:

• Грибы хорошенько вымыть;

• Нарезать мелкой соломкой;

• Просушить и обжарить вместе с мелко нарубленным луком на масле 5-6 минут;

• В миске смешать яйца с молоком, солью и перцем;

• Получившейся смесью залить грибы;

• Накрыть крышкой;

• Готовить на среднем огне 5-7 минут;

• Затем добавить натёртый на крупной тёрке сыр;

• Снова накрыть крышкой;

• Готовить ещё 2-3 минуты;

• После выключить;

• Крышку накрыть полотенцем и дать упреть омлету 5-7 минут;

• Подавать к столу на сковороде или порционно нарезать и разложить по тарелкам.

5. Лапша

Гречневая лапша с грибами.

Гречневая лапша с вёшенками – ещё одно простое в приготовление блюдо, которое порадует ярким, насыщенным вкусом и грибным ароматом.

Ингредиенты:

• Гречневая лапша - 70 г;

• Вёшенки - 150 г;

• Фасоль стручковая замороженная - 1 стакан;

• Чеснок - 2 зубка;

• Морковка - 1 шт;

• Огурцы - 1 шт;

• Соль и перец - по вкусу;

• Соус соевый - 4 ч.л;

• Мёд - 1 ч.л;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Сок лайма или лимона - 8 ч.л;

• Кунжут - по вкусу.

Гречневая лапша с овощами и грибами.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;

• Просушить;

• Нарезать соломкой;

• И обжарить вместе с фасолью до полной готовности;

• Добавить пропущенный через пресс чеснок;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать, протушить пару минут и снять с огня;

• В миске смешать соевый соус с мёдом, солью, перцем и лимонным или лаймовым соком;

• Огурцы и морковку вымыть;

• Нарезать тонкой соломкой;

• И замариновать в получившейся заправке;

• Оставить на 10-15 минут;

• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;

• Смешать с грибами и промаринованными овощами;

• Подать к столу, посыпав кунжутом.