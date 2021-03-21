Как вкусно приготовить вёшенки: 5 простых рецептов, с которыми справится даже новичок

Блюд с грибами огромное множество, но как правило многие отдают предпочтение шампиньонам, напрочь забывая о том, что помимо них есть и другие сорта. Например, вёшенки, которые нисколько не уступают по вкусу шампиньонам, а быть может и вовсе превосходят их.
1. Отбивные
Грибные отбивные.
Нет ничего вкуснее, чем сочные и ароматные отбивные, покрытые золотистой корочкой и приправленные пряными травами и специями по вкусу. Тем более, если эти обивные сделаны не из привычного мяса, а из вёшенок.
Ингредиенты:
• Вёшенки - 350 г;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Травы пряные - по вкусу;
• Петрушка свежая - несколько стеблей;
• Масло подсолнечное.
Отбивные из вёшенок.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Разделить и срезать аккуратно шляпки;
• Хорошенько просушить;
• Затем отбить;
• Приправить солью, перцем и травами;
• В миске смешать яйца с мукой, перцем, солью и травами;
• Перемешать до однородной массы;
• Обмакнуть грибные шляпки в кляр;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон (Важно! готовить под крышкой на среднем огне);
• Подавать, посыпав свежей петрушкой;
• При желании можно подать со сметаной.
2. Суп
Грибной суп.
Супом с грибами вряд ли кого-то удивишь, да вот только если вы любите вкусно покушать и побаловать свою семью лёгкими, оригинальными, но при этом сытными блюдами – этот рецепт специально для вас. По-весеннему просто, вкусно и ярко.
Ингредиенты:
• Вода - 2,5-3 л;
• Картошка среднего размера - 3-4 шт;
• Вёшенки - 350 г;
• Лук репчатый фиолетовый - 1 шт;
• Фасоль стручковая - 100 г;
• Капуста - 150 г;
• Горошек замороженный или консервированный - 200 г;
• Масло подсолнечное;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Укроп и петрушка свежая - 1 маленький пучок.
Суп с вёшенками.
Способ приготовления:
• Овощи тщательно вымыть;
• Картофель и лук очистить;
• Картошку и грибы нарезать кубиком;
• Лук и капусту мелко нашинковать;
• Фасоль нарезать небольшими кусочками;
• В кипящую воду бросить картошку и капусту;
• Довести до кипения, уменьшить огонь, готовить минут 10-15 после;
• Добавить горошек и фасоль;
• Грибы и лук обжарить до лёгкой золотистой корочки;
• Выложить зажарку в кастрюлю с овощами;
• Приправить солью и перцем;
• За пару минут до готовности добавить измельчённую зелень;
• Выключить, накрыть крышкой, дать настояться 5-7 минут;
• Подавать к столу со сметаной или сливками.
3. Картошка
Картошка с грибами.
Жареная картошка – блюдо, перед которым порой так сложно устоять. Впрочем, картошечка с грибами не стала исключением. Румяная и ароматная она с первых же секунд пробуждает аппетит, а руки сами собой тянутся за добавкой.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 10 шт;
• Вёшенки - 350 г;
• Лук репчатый белый или фиолетовый - 1 шт;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Петрушка свежая - несколько веточек.
Жареная картошка с грибами.
Способ приготовления:
• Грибы хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать кончики ножек;
• Остальное нарезать соломкой или кубиком;
• Картошку вымыть;
• Начистить;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Лук нарезать тонкими полукольцами или мелко нашинковать;
• Обжарить вместе с грибами на масле минут десять;
• Затем выложить на блюдо и в ту же сковороду переложить картошку;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить 15-20 минут;
• Затем добавить грибы с луком;
• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
4. Омлет
Омлет с вёшенками.
Омлет – неизменная классика, которую любят и готовят по всему миру, экспериментируя с начинкой и дополнительными ингредиентами. На этот раз попробуйте приготовить это блюдо с вёшенками и сыром.
Ингредиенты:
• Вёшенки - 150 г;
• Яйца - 3 шт;
• Сыр твёрдый - 20 г;
• Лук красный маленький - 1 шт;
• Молоко - 8 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Грибной омлет.
Способ приготовления:
• Грибы хорошенько вымыть;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Просушить и обжарить вместе с мелко нарубленным луком на масле 5-6 минут;
• В миске смешать яйца с молоком, солью и перцем;
• Получившейся смесью залить грибы;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне 5-7 минут;
• Затем добавить натёртый на крупной тёрке сыр;
• Снова накрыть крышкой;
• Готовить ещё 2-3 минуты;
• После выключить;
• Крышку накрыть полотенцем и дать упреть омлету 5-7 минут;
• Подавать к столу на сковороде или порционно нарезать и разложить по тарелкам.
5. Лапша
Гречневая лапша с грибами.
Гречневая лапша с вёшенками – ещё одно простое в приготовление блюдо, которое порадует ярким, насыщенным вкусом и грибным ароматом.
Ингредиенты:
• Гречневая лапша - 70 г;
• Вёшенки - 150 г;
• Фасоль стручковая замороженная - 1 стакан;
• Чеснок - 2 зубка;
• Морковка - 1 шт;
• Огурцы - 1 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Соус соевый - 4 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Сок лайма или лимона - 8 ч.л;
• Кунжут - по вкусу.
Гречневая лапша с овощами и грибами.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• И обжарить вместе с фасолью до полной готовности;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать, протушить пару минут и снять с огня;
• В миске смешать соевый соус с мёдом, солью, перцем и лимонным или лаймовым соком;
• Огурцы и морковку вымыть;
• Нарезать тонкой соломкой;
• И замариновать в получившейся заправке;
• Оставить на 10-15 минут;
• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Смешать с грибами и промаринованными овощами;
• Подать к столу, посыпав кунжутом.
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