Доступные продукты + необычная подача. Пирог без замеса к ужину

Быстрый и вкусный пирог без замеса из простых продуктов можно готовить хоть каждый день. Такая вкуснятина точно не надоест, а домашние будут просить еще и еще. Удобно и то, что начинку можно приготовить заранее.

Ингредиенты:

капуста — 500 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

помидор — 1 шт.

лаваш — 1 шт.

соль — 1/2 ч. ложки

перец — по вкусу

сыр (для затирки) — 50 г

растительное масло — для обжарки

Заливка:

яйца — 3 шт.

молоко — 250 мл

сметана — 150 г

соль — 1/3 ч.ложки

перец — по вкусу

Шинкуем капусту, трем морковь на крупной терке, мелко нарезаем лук и помидор. Отправляем на сковороду измельченный лук и обжариваем до полупрозрачности. Добавляем морковь, перемешиваем, еще через минуту вводим помидор, протушить все вместе пару минут, а затем добавляем капусту и снова перемешиваем. После того как капуста уменьшится в объеме, накрываем содержимое сковороды крышкой и доводим до готовности. Готовую капусту снимаем с огня и даем ей остыть.

Пока капуста остывает, готовим заливку. яйца соединяем с молоком и сметаной, а затем хорошо перемешиваем, солим, перчим.

Равномерно распределяем капусту по лавашу и аккуратно сворачиваем в рулет.

Нарезаем рулет на кусочки толщиной около 3 см, а затем сразу перекладываем столбиком в высокую форму для выпечки.

Заливаем будущий пирог заливкой и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 35-40 минут. За 10 минут до готовности по желанию посыпаем тертым сыром. После остается лишь достать пирог и подать к столу.

Больше вкусных подробностей, касающихся приготовления пирога без замеса, в видео ниже: