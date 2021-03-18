Доступные продукты + необычная подача. Пирог без замеса к ужину

Быстрый и вкусный пирог без замеса из простых продуктов можно готовить хоть каждый день. Такая вкуснятина точно не надоест, а домашние будут просить еще и еще. Удобно и то, что начинку можно приготовить заранее.
Ингредиенты:
- капуста — 500 г
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- лаваш — 1 шт.
- соль — 1/2 ч. ложки
- перец — по вкусу
- сыр (для затирки) — 50 г
- растительное масло — для обжарки
Заливка:
- яйца — 3 шт.
- молоко — 250 мл
- сметана — 150 г
- соль — 1/3 ч.ложки
- перец — по вкусу
Шинкуем капусту, трем морковь на крупной терке, мелко нарезаем лук и помидор. Отправляем на сковороду измельченный лук и обжариваем до полупрозрачности. Добавляем морковь, перемешиваем, еще через минуту вводим помидор, протушить все вместе пару минут, а затем добавляем капусту и снова перемешиваем. После того как капуста уменьшится в объеме, накрываем содержимое сковороды крышкой и доводим до готовности. Готовую капусту снимаем с огня и даем ей остыть.
Пока капуста остывает, готовим заливку. яйца соединяем с молоком и сметаной, а затем хорошо перемешиваем, солим, перчим.
Равномерно распределяем капусту по лавашу и аккуратно сворачиваем в рулет.
Нарезаем рулет на кусочки толщиной около 3 см, а затем сразу перекладываем столбиком в высокую форму для выпечки.
Заливаем будущий пирог заливкой и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 35-40 минут. За 10 минут до готовности по желанию посыпаем тертым сыром. После остается лишь достать пирог и подать к столу.
Больше вкусных подробностей, касающихся приготовления пирога без замеса, в видео ниже:
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