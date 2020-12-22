Шампиньоны с сулугуни, запечённые в духовке

С приготовлением этой традиционной грузинской закуски справится каждый. Результат вас приятно удивит: грибы пропитаются растопленным сливочным маслом, а сыр превратится в аппетитную золотистую корочку.
Приготовление
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Смажьте форму для запекания половиной сливочного масла. Разогрейте духовку до 180 градусов.
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Шляпки шампиньонов отделите от ножек и уложите в форму. В каждую шляпку положите по маленькому кусочку масла.
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Грибы слегка посолите и запекайте 15–20 минут.
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Сулугуни натрите на крупной тёрке. Достаньте грибы из духовки и посыпьте каждую шляпку сыром.
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Готовьте шампиньоны ещё 15–20 минут, пока сыр не станет золотистым.
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Украсьте блюдо зёрнами граната и кинзой.
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