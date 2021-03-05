Хурма — сезонный фрукт ярко-оранжевого цвета. Она прекрасна и сама по себе, но в этом рецепте я предлагаю приготовить салат с хурмой. Яркий на вид и контрастный по вкусу — вот каким получается этот необычный салатик. Приступим!
Для приготовления салата с хурмой нам понадобятся:
- Хурма — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Салат-микс — 150 г (я использовал айсберг, радиччо и фриссе, можно использовать рукколу)
- Кедровые орешки — 2 ст. ложки
- Масло оливковое — 4 ст. ложки
- Сок ½ лимона
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить салат с хурмой
- Такой салат лучше делать порционно, раскладывая ингредиенты сразу на широкие тарелки. Первым укладываем салат-микс, делая небольшую горку.
- Чистим авокадо — разрезаем пополам по вдоль, избавляемся от косточки и делаем тонкие надрезы мякоти, а затем аккуратно достаём с помощью столовой ложки. Укладываем кусочки авокадо поверх салата. Можно по кругу, можно каким-то рисунком.
- Немного подсушим кедровые орешки на сковороде с тонким дном, чтобы они слегка подрумянились.
- Хурму разрезаем пополам, затем еще пополам и теперь нарезаем тонкими четвертинками и аккуратно выкладываем на края тарелки по всему диаметру тарелки.
- Салат заправляем оливковым маслом и соком половинки лимона. Солим, перчим по вкусу. Сверху украшаем наш салат с хурмой кедровыми орешками.
Вот какой салатик с хурмой, авокадо и кедровыми орешками получился у меня:
Салат с хурмой долго не хранится и быстро заветривается, поэтому не готовьте его слишком заранее и заправляйте перед непосредственной подачей на стол.
Приятного аппетита!
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