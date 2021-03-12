Куриные бедрышки в ароматной хлебной корочке

Простой в исполнении рецепт куриных бедер в хлебной корочке с розмарином и чесноком.

Сергей, большой кулинарный фантазер, экспериментальщик и вообще очень компанейский фудблогер, вместо голеней использовал куриные бедра.

Мне сразу захотелось что- то эдакого из куриных бедер в корочке.)))

Лучшим вариантом из корочек, который смогла предложить кулинарная блогосфера, мне показалась хлебная с ароматом чеснока и розмарина. От одного только описания приготовления задухманило так, как потом и оказалось в действительности.

Суть рецепта очень проста: мясо куриных бедер без костей и кожи сначала смачивается взбитым яйцом, а затем обваливается в крошке из хлебного мякиша, который измельчается вместе с чесноком и розмарином.

Заготовки сначала обжариваются на сковороде, а затем доводятся в духовке.

Корочка в итоге получается ароматная и хрустящая, а мясо под ней остается сочным. А какой дух стоит на кухне от чесночно- розмариновой комбинации!)))

К небольшой сложности можно отнести формирование заготовки для придания блюду некоторой доли элегантности.

Жаркое из куриных бедрышек в ароматной хлебной корочке/ Sovracosche di pollo in crosta di pane

Ингредиенты: мясо куриных беред без кости и кожи, яйцо, хлеб, розмарин, долька чеснока, соль, перец, масло для обжарки

Все куриные бедра подогнать к одному размеру, возможно, обрезав лишние части.

С хлеба срезать корочки, измельчить в миксере в крошку вместе с долькой чеснока и розмарином.

Яйцо слегка взбить вилкой, добавив в него соль, перец и мелко измельченный розмарин.

В миску с подготовленным яйцом выложить мясо бедер и хорошенько перемешать, чтобы каждый кусок был хорошо смочен.

Каждый кусок затем обвалять в крошках хлебного мякиша ,хорошенько прижимая их к поверхности мяса.

Мясные заготовки сформировать в округлые "котлетки" и выложить на сковороду с маслом. Обжарить с обеих сторон по мере формирования загорелой корочки.

Обжаренные заготовки довести до готовности в духовке, разогретой до 200°, примерно 15 минут.

Готовность проверить, разрезав одну из заготовок: мясо должно оставаться сочным.

Мои замечания

От последнего фото с разрезом может сложиться впечатление, что это фаршированное блюдо.

Фактически, это хлебные крошки, которые оказались внутри мяса при формировании заготовки после панировки.

Та самая "сложность", о которой я упоминала выше, заключается в том, чтобы придать заготовке "товарный вид", особенно, если блюдо готовится по случаю.

На самом деле, совсем не сложно подвернуть мясо бедер немного внутрь и руками придать заготовке округлую форму.

Количество использованного розмарина и чеснока варьировать по собственному усмотрению.

Хлеб лучше использовать вчерашний, но не особо высохший.