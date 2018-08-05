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Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Сытный салат на ужин – отличное решение для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть после работы. Если вы как раз находитесь в поисках такого рецепта, мы собрали для вас несколько отличных примеров того, как приготовить аппетитный салат с куриной грудкой, фасолью, сыром и другими не менее питательными и калорийными продуктами.

Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Салат с курицей и красной фасолью

Ингредиенты:

  • 500 грамм куриного филе
  • 2-3 помидора среднего размера
  • 1 банка красной консервированной фасоли
  • 150 грамм твердого сыра
  • сухарики из ржаного хлеба
  • свежие листья салата
  • нежирная сметана или легкий майонез для заправкиСытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Как готовить:

  1. Сырую куриную грудку разрезать на мелкие кусочки и бросить вариться в кастрюлю. Как только вода закипит, стушить на огне средней силы до полной готовности (все этой займет не более 20 минут). При необходимости мясо немного обжарить.
  2. Пока готовится курица, помидоры нарезать в виде мелких кубиков.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  3. Сыр мелко натереть.
  4. Листья салата порезать на небольшие кусочки.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  5. Когда курица будет готова дать ей остыть и порезать кубиками.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  6. В глубокой миске смешать между собой помидоры, курицу, сыр и листья салата.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  7. Заправить небольшим количеством майонеза или сметаны, посыпать сверху ржаными сухариками и можно сразу же подавать к столу.

Салат с куриной грудкой и сыром

Ингредиенты:

  • 300 грамм куриного филе
  • 1 банка кукурузы
  • 170 грамм сыра твердых сортов
  • 3 яйца
  • 120 грамм майонеза для заправкиСытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Как готовить:

  1. Филе птицы отварить. Как только оно остынет, разрезать на мелкие кусочки.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  2. Яйца сварить вкрутую. Порубить ножом на ровные кубики.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  3. Сыр также измельчить в виде мелких кубиков.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  4. Подготовленные продукты сложить в глубокую салатницу, присолить и смешать с майонезом.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  5. Дать салату немного настояться и подавать к столу.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

  • 200 грамм куриного филе
  • 70 грамм сыра твердых сортов
  • 1 банка (200 граммовая) консервированных ананасов
  • 30 грамм грецких орехов
  • 2 куриных яйца
  • 2 зубочка чеснока
  • перец, соль – по вкусу
  • майонез – для заправки
  • вафельные тарталетки — для выкладки салата
  • зелень — для украшения

Как готовить:

  1. Филе отварить, порезать кубиками. Также поступить с яйцами.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  2. Сыр порезать на мелкие кусочки или натереть (по желанию).
  3. Ананас измельчить в виде мелких кубиков.
  4. Орехи растолочь на кусочки.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  5. Чеснок измельчить в блендере до состояния пюре или раздавить в чеснокодавке.
  6. Смешать все необходимые продукты для салата.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  7. Посолить, поперчить и приправить любимым майонезом.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник
  8. Выложить в тарталетки. Сверху украсить зеленью и рублеными орехами.Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Видео-рецепт

А вот еще один оригинальный способ приготовления сытного салата с курицей, яйцами и огурцами:

Надеемся, хоть один из всех вышеописанных рецептов вам точно понравится, и вы обязательно включите его в свое меню. Приятного аппетита!

Источник

курицарецептысалатыкулинария
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