Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Сытный салат на ужин – отличное решение для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть после работы. Если вы как раз находитесь в поисках такого рецепта, мы собрали для вас несколько отличных примеров того, как приготовить аппетитный салат с куриной грудкой, фасолью, сыром и другими не менее питательными и калорийными продуктами.

Салат с курицей и красной фасолью

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе

2-3 помидора среднего размера

1 банка красной консервированной фасоли

150 грамм твердого сыра

сухарики из ржаного хлеба

свежие листья салата

нежирная сметана или легкий майонез для заправки

Как готовить:

Сырую куриную грудку разрезать на мелкие кусочки и бросить вариться в кастрюлю. Как только вода закипит, стушить на огне средней силы до полной готовности (все этой займет не более 20 минут). При необходимости мясо немного обжарить. Пока готовится курица, помидоры нарезать в виде мелких кубиков. Сыр мелко натереть. Листья салата порезать на небольшие кусочки. Когда курица будет готова дать ей остыть и порезать кубиками. В глубокой миске смешать между собой помидоры, курицу, сыр и листья салата. Заправить небольшим количеством майонеза или сметаны, посыпать сверху ржаными сухариками и можно сразу же подавать к столу.

Салат с куриной грудкой и сыром

Ингредиенты:

300 грамм куриного филе

1 банка кукурузы

170 грамм сыра твердых сортов

3 яйца

120 грамм майонеза для заправки

Как готовить:

Филе птицы отварить. Как только оно остынет, разрезать на мелкие кусочки. Яйца сварить вкрутую. Порубить ножом на ровные кубики. Сыр также измельчить в виде мелких кубиков. Подготовленные продукты сложить в глубокую салатницу, присолить и смешать с майонезом. Дать салату немного настояться и подавать к столу.

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

200 грамм куриного филе

70 грамм сыра твердых сортов

1 банка (200 граммовая) консервированных ананасов

30 грамм грецких орехов

2 куриных яйца

2 зубочка чеснока

перец, соль – по вкусу

майонез – для заправки

вафельные тарталетки — для выкладки салата

зелень — для украшения

Как готовить:

Филе отварить, порезать кубиками. Также поступить с яйцами. Сыр порезать на мелкие кусочки или натереть (по желанию). Ананас измельчить в виде мелких кубиков. Орехи растолочь на кусочки. Чеснок измельчить в блендере до состояния пюре или раздавить в чеснокодавке. Смешать все необходимые продукты для салата. Посолить, поперчить и приправить любимым майонезом. Выложить в тарталетки. Сверху украсить зеленью и рублеными орехами.

Видео-рецепт

А вот еще один оригинальный способ приготовления сытного салата с курицей, яйцами и огурцами:

Надеемся, хоть один из всех вышеописанных рецептов вам точно понравится, и вы обязательно включите его в свое меню. Приятного аппетита!

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