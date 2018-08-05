Сытные салаты с курицей на каждый день и на праздник

Сытный салат на ужин – отличное решение для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть после работы. Если вы как раз находитесь в поисках такого рецепта, мы собрали для вас несколько отличных примеров того, как приготовить аппетитный салат с куриной грудкой, фасолью, сыром и другими не менее питательными и калорийными продуктами.
Салат с курицей и красной фасолью
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе
- 2-3 помидора среднего размера
- 1 банка красной консервированной фасоли
- 150 грамм твердого сыра
- сухарики из ржаного хлеба
- свежие листья салата
- нежирная сметана или легкий майонез для заправки
Как готовить:
- Сырую куриную грудку разрезать на мелкие кусочки и бросить вариться в кастрюлю. Как только вода закипит, стушить на огне средней силы до полной готовности (все этой займет не более 20 минут). При необходимости мясо немного обжарить.
- Пока готовится курица, помидоры нарезать в виде мелких кубиков.
- Сыр мелко натереть.
- Листья салата порезать на небольшие кусочки.
- Когда курица будет готова дать ей остыть и порезать кубиками.
- В глубокой миске смешать между собой помидоры, курицу, сыр и листья салата.
- Заправить небольшим количеством майонеза или сметаны, посыпать сверху ржаными сухариками и можно сразу же подавать к столу.
Салат с куриной грудкой и сыром
Ингредиенты:
- 300 грамм куриного филе
- 1 банка кукурузы
- 170 грамм сыра твердых сортов
- 3 яйца
- 120 грамм майонеза для заправки
Как готовить:
- Филе птицы отварить. Как только оно остынет, разрезать на мелкие кусочки.
- Яйца сварить вкрутую. Порубить ножом на ровные кубики.
- Сыр также измельчить в виде мелких кубиков.
- Подготовленные продукты сложить в глубокую салатницу, присолить и смешать с майонезом.
- Дать салату немного настояться и подавать к столу.
Салат с курицей и ананасами
Ингредиенты:
- 200 грамм куриного филе
- 70 грамм сыра твердых сортов
- 1 банка (200 граммовая) консервированных ананасов
- 30 грамм грецких орехов
- 2 куриных яйца
- 2 зубочка чеснока
- перец, соль – по вкусу
- майонез – для заправки
- вафельные тарталетки — для выкладки салата
- зелень — для украшения
Как готовить:
- Филе отварить, порезать кубиками. Также поступить с яйцами.
- Сыр порезать на мелкие кусочки или натереть (по желанию).
- Ананас измельчить в виде мелких кубиков.
- Орехи растолочь на кусочки.
- Чеснок измельчить в блендере до состояния пюре или раздавить в чеснокодавке.
- Смешать все необходимые продукты для салата.
- Посолить, поперчить и приправить любимым майонезом.
- Выложить в тарталетки. Сверху украсить зеленью и рублеными орехами.
Видео-рецепт
А вот еще один оригинальный способ приготовления сытного салата с курицей, яйцами и огурцами:
Надеемся, хоть один из всех вышеописанных рецептов вам точно понравится, и вы обязательно включите его в свое меню. Приятного аппетита!
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