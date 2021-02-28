Блинный торт с клубничным желе

Этот тортик приглянулся мне уже давненько, но все руки до него не доходили, и вот наконец-то я его сделала! Получился просто СУПЕР!!! Красивый, очень вкусный и ароматный! Нежнейшие блинчики, промазанные заварным кремом и залитые сверху клубничным желе... разве может быть не вкусно?! Мне, если честно, чем то напомнил любимый "Наполеончик"))) Кстати, на второй день тортик становится еще вкуснее и нежнее. Обязательно приготовьте и попробуйте!!!

Для блинов:

200 гр. муки

700 мл. молока

3 яйца

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

Для крема:

500 мл. молока

4 желтка

50 гр. кукурузного крахмала

100 гр. сахара

1 пакетик ванильного сахара

Для желе:

500 гр. клубники (свежей или замороженной)

100 р. сахара

1 ст.л. (с горкой) быстрорастворимого желатина

Приготовление:

В первую очередь приготовим заварной крем.

Для этого в молоко всыпать 50 гр. сахара, размешать и поставить на огонь. Довести до кипения и снять с огня.

Яичные желтки взбить с остальным сахаром и ванильным сахаром добела, добавить крахмал и размешать до однородного состояния.

Половину горячего молока аккуратно ввести в желтки, постоянно помешивая. Влить тонкой струйкой желтковую массу в остальное молоко и вернуть все на огонь.

Подержать на огне минуты три, постоянно взбивая венчиком, пока крем не загустеет.

Крем снять с огня, накрыть пищевой пленкой так, чтобы она легла на крем. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовывалась корочка. Полностью остудить крем.

Пока крем остывает нужно приготовить блины.

Яйца взбить миксером с солью и сахаром минуты три-четыре, добавить половину молока, продолжая взбивать. Добавить постепенно просеянную муку, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Влить остальное молоко. Добавить растительное масло, еще раз взбить.

Испечь тонкие блины как обычно.

Разъемную форму d=24 см. застелить бумагой для выпечки (или пищевой пленкой).

Уложить на дно блин и смазать 2 ст.л. крема. То же проделать с остальными блинами, выкладывая их друг на друга и перемазывая кремом.

Последний блин смазывать не нужно.

Для желе, клубнику пробить блендером вместе с сахаром.

Нагреть стакан клубничного пюре до горячего состояния. Не кипятить! Растворить в нем желатин и влить тонкой струйкой остальное пюре. Не вливайте в холодную жидкость горячую - желатин возьмется комочками.

Залить торт сверху клубничным желе.

Поставить торт в холодильник на 4-5 часов, чтобы верхний слой полностью застыл.

Затем аккуратно освободить торт от кольца, переложить на блюдо и украсить по вкусу.

Я украшала тортик блинными розами)))

Все!!! Можно нарезать тортик порционно и угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!