12 популярных рецептов глинтвейна

Холодное время года – самая подходящая пора, чтобы побаловать себя и близких, приготовив горячий вкусный глинтвейн. Дружеские посиделки за кружечкой-другой этого чудесного напитка согреют и добавят радости в ваши сердца.

Что нужно для глинтвейна

Говоря о глинтвейне, мы прежде всего имеем в виду алкогольный напиток, сваренный на основе любого виноградного вина, с добавлением других алкогольных или безалкогольных составляющих.

Так, чрезвычайно популярными являются варианты глинтвейна с коньяком (или коньячным бренди), виски, ромом, шнапсом, а также с различными наливками, настойками и ликерами. В качестве безалкогольных компонентов в состав глинтвейна, наряду с медом, чаще всего входят фруктовые и ягодные соки и/или ломтики, цедра либо мякоть различных сезонных фруктов. А также пряности и специи для глинтвейна: гвоздика, корица, имбирь, анис, бадьян, изюм, душистый перец, кардамон, мускатный орех и другие.

Помимо того, существуют многими любимые безалкогольные глинтвейновые имитации. Алкогольная составляющая заменяется в них фруктовыми соками. Пожалуй, наиболее популярным в этой категории является глинтвейн из вишневого сока.

Глинтвейн немецкий – классический рецепт

Этот рецепт глинтвейна считается классическим для приготовления в домашних условиях.

Многие напитки этого типа готовятся по сходной технологии. К слову, их можно варить как из магазинного, так и из домашнего вина.

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 0,7 л;

Мед – 1 ст. л.;

Корица – 1 щепотка;

Кардамон – 1 щепотка;

Орех мускатный – 1 щепотка;

Гвоздика – 6 шт;

Перец черный душистый – 5 горошин;

Лимон – ½ шт.

Приготовление:

Вылить вино в подходящую термостойкую емкость и поставить на огонь. В процессе нагревания добавить мед и специи, а также свежевыжатый лимонный сок. Помешивать содержимое емкости до исчезновения пены, появляющейся из-за специй. Затем выключить огонь и оставить напиток минут на 15 под плотной крышкой.

Внимание! Ни в коем случае не позволяйте жидкости закипеть. Ее температура не должна выходить за рамки 70-80 °С. Это правило является основополагающим для каждого, кто хочет правильно сварить какой-либо напиток из этой серии.

Цитрусовый глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:

Сухое белое вино – 0,7 л;

Вода – 150 мл;

Мед – 1 ст. л.;

Лимон – 1 шт;

Апельсин – 1 шт;

Гвоздика – 2-3 шт;

Корица – 1 палочка.

Приготовление:

Вскипятить воду с гвоздикой и корицей, остудить и процедить получившийся отвар. Вино вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить пряную воду, мед и мелко нарезанные ломтики цитрусовых. Довести жидкость до необходимой температуры, снять ее с огня и разлить по бокалам. В качестве украшения можно использовать кружочки апельсина.

Альпийский глинтвейн

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 0,7 л;

Мед – 1-2 ст. л.;

Изюм – 30 г;

Яблоко – 1-2 шт;

Тертый имбирь – 1 щепотка;

Кардамон – 6 шт;

Корица – 2 палочки;

Перец черный душистый – 5 горошин;

Гвоздика – 7 шт.

Нарезать яблоки маленькими дольками, после чего отправить вино и все прочие ингредиенты в соответствующую посудину и следовать классическому рецепту.

Глинтвейн с апельсином и корицей

Этот рецепт можно по желанию дополнить другими подходящими к случаю специями.

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 0,7 л;

Сок красных апельсинов – 400 мл;

Апельсин – 1 шт;

Корица – 2 палочки;

Сахар коричневый – 125 г.

Приготовление:

Смешать вино и сок. Добавить сахар, корицу и нарезанную тонкими полосками апельсиновую цедру. Размешать сахар до полного растворения, после чего поставить жидкость на огонь и довести ее до соответствующей температуры. Напиток подается с дольками апельсина.

Глинтвейн рождественский

Это лишь одна из многочисленных вариаций на рождественскую тематику. Так, существуют модификации, предполагающие добавление муската, имбиря, каркаде или даже заваренного черного чая.

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 1 л;

Апельсиновый сок – 250 мл;

Лимон – 1 шт;

Апельсин – 1 шт;

Мед – 2 ст. ложки;

Гвоздика – 4 шт;

Бадьян – ½ ч. ложки;

Корица – ½ ч. ложки;

Кардамон – ½ ч. ложки.

Приготовление:

Вино, сок, мед, специи и вымытые нарезанные ломтиками цитрусовые смешать в термостойкой посуде и подогреть до температуры 80 °C. Полученный результат настоять 15 минут под плотной крышкой.

Глинтвейн с яблоками

При желании, яблоки можно заменить на другие фрукты, к примеру: сливы или персики.

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 0,7 л;

Мед – 1 ст. л.;

Яблоко – 1 шт;

Корица – 2-3 палочки;

Гвоздика – 6 шт.

Приготовление:

Нарезать фрукты тоненькими ломтиками, после чего все ингредиенты поместить в термостойкую емкость и следовать базовому рецепту.

Мандариновый глинтвейн

Судя по всему, на выходе должно получиться нечто очень новогоднее.

Ингредиенты:

Сухое красное вино – 0,7 л;

Мандарины – 6 шт;

Мед – 1 ст. л.;

Гвоздика – 5 шт;

Корица – 2 палочки;

Перец душистый – 2 горошины.

Приготовление:

Мандарины очистить и разделить на дольки, после чего загрузить все компоненты в эмалированную кастрюлю и обратиться к классической технологии.

Глинтвейн из кагора

В этом напитке используется коньячный бренди, который, по вашему усмотрению, можно заменить каким-либо ликером. Хотя, по мнению некоторых энтузиастов, одно другому не мешает.

Ингредиенты:

Кагор – 1,5 л;

Коньячный бренди – 10-20 мл (или же по вкусу);

Корица – 1 щепотка;

Гвоздика – 6 шт;

Лимон – 1-2 шт.

Приготовление:

Залить кагор в термостойкую емкость и довести его до температуры 40 °С. Далее, добавить нарезанный кубиками лимон. Затем, при температуре 50 °С положить гвоздику и корицу. Готовый напиток снять с огня, подержать 5 минут под плотной крышкой, добавить бренди и нести к столу.

Глинтвейн из портвейна

Как вы сможете убедиться на собственном опыте, портвейн чувствует себя в подогретом состоянии не хуже кагора.

Ингредиенты:

Портвейн (желательно португальский) – 0,7 л;

Сахар – 1 ст. л.;

Корица – 1 ч. ложка;

Орех мускатный – 1 шт;

Лимон – 1 шт;

Вода (по желанию) – 150 мл.

Приготовление:

Мелко нарезать лимонную цедру и натереть мускатный орех. Затем перелить вино в термостойкую емкость, добавить туда прочие ингредиенты и довести напиток до готовности по базовому рецепту.

Глинтвейн – рецепт с имбирем

Имбирный корень – это приправа для глинтвейна на любителя. Но если вы являетесь таковым, то смело можете добавлять данный ингредиент в горячие напитки, приготовленные не только на основе белого, но и красного вина.

Ингредиенты:

Сухое или полусухое красное вино – 1 л;

Тертый имбирный корень – 1 ч. л;

Мед – 2 ст. ложки;

Корица – 1 ч. ложка;

Гвоздика – 5 шт;

Апельсин – 1 шт;

Зеленое яблоко – 1 шт.

Приготовление:

Нарезать апельсин кружочками, а яблоко – тонкими дольками. Затем поместить все в термостойкую посудину и обратиться к классической технологии из базового рецепта.

Чешский глинтвейн

Ингредиенты:

Сухое или полусухое красное вино – 0,7 л;

Вода – 250 мл;

Сахарный песок – 1 ст. л.;

Сахар ванильный – 1 ч. ложка;

Гвоздика – 8 шт.;

Корица – 3 палочки;

Грецкие орехи – 5 шт.;

Тертый имбирный корень – 1 ч. л.;

Лимон – 1 шт.

Приготовление:

Гвоздику, корицу, обычный и ванильный сахар положить в емкость с водой и закипятить. Полученную смесь отставить минут на 15. Вино в термостойкой посуде поставить на огонь. Добавить туда имбирь, измельченные ядрышки грецких орехов и тертую лимонную цедру. Затем вылить туда же слегка остывшую воду со специями и довести напиток до канонической температуры в 70°С. После этого, снять его с огня и разлить по кружкам.

Вопросы и ответы по глинтвейну

Какое вино для глинтвейна лучше?

Это, как говориться, дело вкуса. Однако, по мнению многих экспертов в данной области, сочетание цитрусовых с подогретым белым вином – это нечто неповторимое.

Почему глинтвейн нельзя кипятить?

Да потому, что закипевшая субстанция полностью утратит весь алкоголь и, соответственно, растеряет значительную часть своего вкусового букета.

Можно ли повторно подогревать глинтвейн?

Ответ на этот вопрос неоднозначен. В принципе, остывший напиток можно снова разогреть на плите или даже в микроволновке, но при этом следует иметь в виду, что он, опять же, потеряет часть алкоголя, приобретя взамен более насыщенный пряный вкус.