12 вкуснейших щавелевых супов, которые можно готовить все лето

В теплое время года особенно хорош легкий щавелевый суп со свежей зеленью. Его приятная кислинка отлично освежает, но в то же время он достаточно сытный. Рассказываем лучшие рецепты приготовления!

1. Щавелевый суп с курицей и горошком

Можно обойтись и без горошка, но с ним красивее.

Тебе понадобится: 300 г курицы, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 100 г щавеля, 100 г горошка, 0,5 кабачка, специи.

Приготовление: Отвари курицу 30-40 минут, и добавь в бульон картошку. Сделай зажарку из тертой моркови и лука, и через 10 минут отправь ее в суп вместе с нарезанным кабачком. Еще через 5-7 минут выложи щавель и горошек, немного прокипяти все вместе и приправь.

2. Щавелевый суп с мясом и помидорами

Щавелевый суп очень легкий, так что рекомендуем брать нежирное мясо.

Тебе понадобится: 400 г мяса, 1 луковица, 2 картофелины, 1 морковь, 200 г щавеля, 1 перец, специи, 1 помидор.

Приготовление: Отвари мясо до готовности и добавь в кипящий бульон кубики картофеля. Обжарь лук, потом добавь к нему тертую морковь и нарезанный соломкой перец, а через 7-10 минут – помидоры. Протуши зажарку и выложи в кастрюлю. После этого добавь щавель, перемешай, приправь и вари суп до готовности.

3. Щавелевый суп с рыбой

Ну как, нам удалось тебя удивить?

Тебе понадобится: 300 г рыбы, 400 г щавеля, 1 луковица, 2 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. сахара, зелень, специи.

Приготовление: Отвари рыбу, обжарь лук до золотистости и залей его бульоном. Когда он закипит, добавь щавель, а через 5 минут – нарезанную рыбу. Заправь суп лимонным соком, специями, сахаром и зеленью.

4. Щавелевый суп с фрикадельками

Самый легкий и нежный вариант – суп с щавелем и фаршем индейки.

Тебе понадобится: 400 г фарша, 1 морковь, 80 г лука-порея, 200 г щавеля, 3 картофелины, 4 яйца, специи.

Приготовление: Нарежь картошку кубиками и поставь вариться, а через 10 минут добавь зажарку из лука и моркови. Вари все вместе еще 15 минут, а пока смешай фарш со специями и 1 яйцом, и сформируй фрикадельки.

Опусти фрикадельки в кипящий суп, и вари еще 10-15 минут, и за это время свари оставшиеся яйца. После этого добавь в кастрюлю мелко рубленый щавель, снова провари и крупно нарежь яйца в суп.

5. Щавелевый суп с клецками

Попробуй с разными видами муки или картофельными клецками.

Тебе понадобится: 1 пучок щавеля, 4 картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, специи.

Приготовление: Мелко нарежь лук, обжарь его и добавь кубики картофеля. Продолжай жарить все вместе до золотистости, залей водой или бульоном, приправь и провари 10 минут.

Добавь щавель в кипящий суп, уменьши огонь и подожди, пока бульон не перестанет сильно бурлить. Смешай яйцо с мукой и ложкой выложи в суп клецки. Снова прибавь огонь, доведи до кипения и сними с плиты.

6. Щавелевый суп с сыром

Для этого рецепта тебе нужен мягкий сыр, который быстро плавится.

Тебе понадобится: 400 г курицы, 350 г щавеля, 4 картофелины, 80 г плавленого сыра, 1 луковица, специи.

Приготовление: Нарежь курицу и провари 30-40 минут, а потом добавь картошку и готовь до мягкости. Мелко нарежь лук, поджарь и добавь в суп вместе с рубленым щавелем. Через 5 минут добавь специи и сыр, и когда он расплавится – щавелевый суп готов!

7. Классический щавелевый суп с яйцом

Традиционный рецепт с сырыми яйцами и зажаркой.

Тебе понадобится: 300 г щавеля, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 5 яиц, специи.

Приготовление: Нарежь картофель небольшими брусочками и отвари 5-7 минут. Натри морковь на крупной терке, мелко наруби лук, и обжарь их вместе. Добавь зажарку в кастрюлю и вари еще 10 минут.

Выложи в кастрюлю рубленый щавель, аккуратно перемешай и оставь на 3-4 минуты. Взбей сырые яйца, постепенно влей их в суп, помешивая, прогрей и сними с огня.

8. Щавелевый суп с рисом и сметаной

Очень необычная интерпретация простого рисового супа с зеленью.

Тебе понадобится: 200 г щавеля, 500 г картофеля, 4 ст.л. риса, 150 г моркови, 150 г лука, 5 яиц, 200 г сметаны, зелень, специи.

Приготовление: Нарежь картофель кубиками, морковь – кружочками, а лук – крупными дольками, и провари 10 минут после кипения. Добавь рис и провари еще 10 минут.

Свари яйца, перетри желтки со сметаной и добавь в кастрюлю. Крупно нарежь белки, добавь следом, и провари еще пару минут. В конце добавь щавель, зелень и специи, доведи до кипения и дай супу настояться.

9. Щавелевый суп с гречкой и курицей

Легкий сезонный суп с щавелем для тех, кто заботится о фигуре.

Тебе понадобится: 250 г курицы, 1 пучок щавеля, 3 ст.л. гречки, 5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, укроп, зеленый лук, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Отвари курицу с целой луковицей и специями, и убери лук из бульона. Добавь в него кубики картофеля, а через пару минут – промытую гречку и тертую морковь.

Мелко наруби всю зелень и зеленый лук, и добавь в суп, когда остальные ингредиенты сварятся. В последнюю очередь вбей яйцо, хорошо перемешай, приправь и сними с плиты.

10. Щавелевый суп с перловкой

При подаче добавь половинку вареного яйца, сметану и зелень.

Тебе понадобится: 300 г щавеля, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 0,5 стакана перловки, 3 картофелины, хмели-сунели, специи.

Приготовление: Отвари замоченную заранее перловку в кипящей воде или бульоне. Через 15 минут добавь кубики картофеля, а еще через 15 – зажарку из лука, моркови и чеснока. Провари все вместе 10 минут, добавь в суп щавель и специи, прогрей и выключи.

11. Щавелевый суп с овощами и грибами

Великолепный постный суп без мяса!

Тебе понадобится: 80 г щавеля, 230 г картофеля, 50 г моркови, 50 г помидоров, 50 г кабачков, 70 г стручковой фасоли, 70 г капусты, 150 г грибов, специи.

Приготовление: В кипящую воду выложи картошку, отвари до полуготовности и добавь грибы и нашинкованную капусту. Обжарь морковь, лук и помидоры, и отправь зажарку в суп вместе с кабачками и специями. Щавель обдай кипятком или слегка протуши, переложи в кастрюлю и через пару минут сними суп с огня.

12. Щавелевый суп со шпинатом

Больше зелени – значит еще больше пользы.

Тебе понадобится: 700 г щавеля, 300 г шпината, 250 г картофеля, 150 г лука, 70 г моркови, 70 г помидоров, 70 г сельдерея, 70 г лука, 70 г цукини.

Приготовление: Нарежь щавель и шпинат, и протуши их, чтобы они вдвое уменьшились в объеме. В кипящий бульон положи половину картошки и развари до состояния каши.

Потом добавь оставшийся картофель и остальные овощи, и провари до готовности. В конце выложи в суп шпинат с щавелем, прогрей и приправь по вкусу.