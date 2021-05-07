12 вкуснейших щавелевых супов, которые можно готовить все лето

В теплое время года особенно хорош легкий щавелевый суп со свежей зеленью. Его приятная кислинка отлично освежает, но в то же время он достаточно сытный. Рассказываем лучшие рецепты приготовления!
1. Щавелевый суп с курицей и горошком
Можно обойтись и без горошка, но с ним красивее.
Тебе понадобится: 300 г курицы, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 100 г щавеля, 100 г горошка, 0,5 кабачка, специи.
Приготовление: Отвари курицу 30-40 минут, и добавь в бульон картошку. Сделай зажарку из тертой моркови и лука, и через 10 минут отправь ее в суп вместе с нарезанным кабачком. Еще через 5-7 минут выложи щавель и горошек, немного прокипяти все вместе и приправь.
2. Щавелевый суп с мясом и помидорами
Щавелевый суп очень легкий, так что рекомендуем брать нежирное мясо.
Тебе понадобится: 400 г мяса, 1 луковица, 2 картофелины, 1 морковь, 200 г щавеля, 1 перец, специи, 1 помидор.
Приготовление: Отвари мясо до готовности и добавь в кипящий бульон кубики картофеля. Обжарь лук, потом добавь к нему тертую морковь и нарезанный соломкой перец, а через 7-10 минут – помидоры. Протуши зажарку и выложи в кастрюлю. После этого добавь щавель, перемешай, приправь и вари суп до готовности.
3. Щавелевый суп с рыбой
Ну как, нам удалось тебя удивить?
Тебе понадобится: 300 г рыбы, 400 г щавеля, 1 луковица, 2 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. сахара, зелень, специи.
Приготовление: Отвари рыбу, обжарь лук до золотистости и залей его бульоном. Когда он закипит, добавь щавель, а через 5 минут – нарезанную рыбу. Заправь суп лимонным соком, специями, сахаром и зеленью.
4. Щавелевый суп с фрикадельками
Самый легкий и нежный вариант – суп с щавелем и фаршем индейки.
Тебе понадобится: 400 г фарша, 1 морковь, 80 г лука-порея, 200 г щавеля, 3 картофелины, 4 яйца, специи.
Приготовление: Нарежь картошку кубиками и поставь вариться, а через 10 минут добавь зажарку из лука и моркови. Вари все вместе еще 15 минут, а пока смешай фарш со специями и 1 яйцом, и сформируй фрикадельки.
Опусти фрикадельки в кипящий суп, и вари еще 10-15 минут, и за это время свари оставшиеся яйца. После этого добавь в кастрюлю мелко рубленый щавель, снова провари и крупно нарежь яйца в суп.
5. Щавелевый суп с клецками
Попробуй с разными видами муки или картофельными клецками.
Тебе понадобится: 1 пучок щавеля, 4 картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, специи.
Приготовление: Мелко нарежь лук, обжарь его и добавь кубики картофеля. Продолжай жарить все вместе до золотистости, залей водой или бульоном, приправь и провари 10 минут.
Добавь щавель в кипящий суп, уменьши огонь и подожди, пока бульон не перестанет сильно бурлить. Смешай яйцо с мукой и ложкой выложи в суп клецки. Снова прибавь огонь, доведи до кипения и сними с плиты.
6. Щавелевый суп с сыром
Для этого рецепта тебе нужен мягкий сыр, который быстро плавится.
Тебе понадобится: 400 г курицы, 350 г щавеля, 4 картофелины, 80 г плавленого сыра, 1 луковица, специи.
Приготовление: Нарежь курицу и провари 30-40 минут, а потом добавь картошку и готовь до мягкости. Мелко нарежь лук, поджарь и добавь в суп вместе с рубленым щавелем. Через 5 минут добавь специи и сыр, и когда он расплавится – щавелевый суп готов!
7. Классический щавелевый суп с яйцом
Традиционный рецепт с сырыми яйцами и зажаркой.
Тебе понадобится: 300 г щавеля, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 5 яиц, специи.
Приготовление: Нарежь картофель небольшими брусочками и отвари 5-7 минут. Натри морковь на крупной терке, мелко наруби лук, и обжарь их вместе. Добавь зажарку в кастрюлю и вари еще 10 минут.
Выложи в кастрюлю рубленый щавель, аккуратно перемешай и оставь на 3-4 минуты. Взбей сырые яйца, постепенно влей их в суп, помешивая, прогрей и сними с огня.
8. Щавелевый суп с рисом и сметаной
Очень необычная интерпретация простого рисового супа с зеленью.
Тебе понадобится: 200 г щавеля, 500 г картофеля, 4 ст.л. риса, 150 г моркови, 150 г лука, 5 яиц, 200 г сметаны, зелень, специи.
Приготовление: Нарежь картофель кубиками, морковь – кружочками, а лук – крупными дольками, и провари 10 минут после кипения. Добавь рис и провари еще 10 минут.
Свари яйца, перетри желтки со сметаной и добавь в кастрюлю. Крупно нарежь белки, добавь следом, и провари еще пару минут. В конце добавь щавель, зелень и специи, доведи до кипения и дай супу настояться.
9. Щавелевый суп с гречкой и курицей
Легкий сезонный суп с щавелем для тех, кто заботится о фигуре.
Тебе понадобится: 250 г курицы, 1 пучок щавеля, 3 ст.л. гречки, 5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, укроп, зеленый лук, 1 яйцо, специи.
Приготовление: Отвари курицу с целой луковицей и специями, и убери лук из бульона. Добавь в него кубики картофеля, а через пару минут – промытую гречку и тертую морковь.
Мелко наруби всю зелень и зеленый лук, и добавь в суп, когда остальные ингредиенты сварятся. В последнюю очередь вбей яйцо, хорошо перемешай, приправь и сними с плиты.
10. Щавелевый суп с перловкой
При подаче добавь половинку вареного яйца, сметану и зелень.
Тебе понадобится: 300 г щавеля, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 0,5 стакана перловки, 3 картофелины, хмели-сунели, специи.
Приготовление: Отвари замоченную заранее перловку в кипящей воде или бульоне. Через 15 минут добавь кубики картофеля, а еще через 15 – зажарку из лука, моркови и чеснока. Провари все вместе 10 минут, добавь в суп щавель и специи, прогрей и выключи.
11. Щавелевый суп с овощами и грибами
Великолепный постный суп без мяса!
Тебе понадобится: 80 г щавеля, 230 г картофеля, 50 г моркови, 50 г помидоров, 50 г кабачков, 70 г стручковой фасоли, 70 г капусты, 150 г грибов, специи.
Приготовление: В кипящую воду выложи картошку, отвари до полуготовности и добавь грибы и нашинкованную капусту. Обжарь морковь, лук и помидоры, и отправь зажарку в суп вместе с кабачками и специями. Щавель обдай кипятком или слегка протуши, переложи в кастрюлю и через пару минут сними суп с огня.
12. Щавелевый суп со шпинатом
Больше зелени – значит еще больше пользы.
Тебе понадобится: 700 г щавеля, 300 г шпината, 250 г картофеля, 150 г лука, 70 г моркови, 70 г помидоров, 70 г сельдерея, 70 г лука, 70 г цукини.
Приготовление: Нарежь щавель и шпинат, и протуши их, чтобы они вдвое уменьшились в объеме. В кипящий бульон положи половину картошки и развари до состояния каши.
Потом добавь оставшийся картофель и остальные овощи, и провари до готовности. В конце выложи в суп шпинат с щавелем, прогрей и приправь по вкусу.
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