Ароматный насыщенный суп из капусты с солониной согреет и насытит ваш организм калориями. Для его приготовления вам понадобятся лук-порей, чеснок, морковь, перец, картофель, зелень и нарезанная соломкой солонина.

Ингредиенты

Масло оливковое - 2 ст.л.

Лук-порей - 2 шт.

Чеснок - 2 зубка

Морковь - 3 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Вода - 1,5 л

Лавровый лист - 2 шт.

Петрушка - 1/4 ст.

Капуста - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Способ приготовления

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте измельченный лук-порей и тушите до мягкости 4-5 минут. Добавьте измельченный чеснок, морковь и перец, тушите еще 2-3 минуты. Добавьте нашинкованную капусту и нарезанный кубиками картофель, перец, лавровый лист, измельченную петрушку и залейте водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до готовности овощей. В конце добавьте нарезанную соломкой солонину.

Как и с чем подавать

Подавайте на обед с греночками.

Приятного аппетита!