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Суп из капусты с солониной

Ароматный насыщенный суп из капусты с солониной согреет и насытит ваш организм калориями. Для его приготовления вам понадобятся лук-порей, чеснок, морковь, перец, картофель, зелень и нарезанная соломкой солонина.

Суп из капусты с солониной

Ингредиенты

  • Масло оливковое - 2 ст.л.
  • Лук-порей - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубка
  • Морковь - 3 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Вода - 1,5 л
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Петрушка - 1/4 ст.
  • Капуста - 1 шт.
  • Картофель - 2 шт.

Способ приготовления

  1. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. 
  2. Добавьте измельченный лук-порей и тушите до мягкости 4-5 минут. 
  3. Добавьте измельченный чеснок, морковь и перец, тушите еще 2-3 минуты. 
  4. Добавьте нашинкованную капусту и нарезанный кубиками картофель, перец, лавровый лист, измельченную петрушку и залейте водой.
  5. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до готовности овощей. 
  6. В конце добавьте нарезанную соломкой солонину. 

Как и с чем подавать

Подавайте на обед с греночками.

Приятного аппетита! 

 

 

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