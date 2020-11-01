Ароматный насыщенный суп из капусты с солониной согреет и насытит ваш организм калориями. Для его приготовления вам понадобятся лук-порей, чеснок, морковь, перец, картофель, зелень и нарезанная соломкой солонина.
Ингредиенты
- Масло оливковое - 2 ст.л.
- Лук-порей - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубка
- Морковь - 3 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Вода - 1,5 л
- Лавровый лист - 2 шт.
- Петрушка - 1/4 ст.
- Капуста - 1 шт.
- Картофель - 2 шт.
Способ приготовления
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.
- Добавьте измельченный лук-порей и тушите до мягкости 4-5 минут.
- Добавьте измельченный чеснок, морковь и перец, тушите еще 2-3 минуты.
- Добавьте нашинкованную капусту и нарезанный кубиками картофель, перец, лавровый лист, измельченную петрушку и залейте водой.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите до готовности овощей.
- В конце добавьте нарезанную соломкой солонину.
Как и с чем подавать
Подавайте на обед с греночками.
Приятного аппетита!
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