Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Попробуйте приготовить ленивые пирожки с луком и яйцом. Готовятся они буквально на раз-два, а получаются невероятно вкусными. Такие пирожки можно взять с собой в качестве перекуса на работу, в школу или в путешествие.

Общ.\актив. время готовки: 45 минут\45 минут

Количество порций: 20 порций

Калорийность (100g): 265 ккал

Ингредиенты:

Кефир – 500 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Мука – 400 г

Разрыхлитель теста – 10 г

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Паприка сладкая – 0.5 ч.л.

Орех мускатный – щепотка

Лук зеленый – 1 шт. пучок

Яйцо куриное – 5 шт. варёное

Приготовление:

Шаг 1

Подготовить продукты по списку. Для начинки понадобятся 5 яиц. Их лучше отварить заранее и остудить.

Шаг 2

Приготовить начинку. Зелёный лук помыть и порезать. Яйца почистить и порубить.

Шаг 3

В глубокой миске приготовить тесто. Кефир вылить в миску. Добавить соль, перец и специи.

Вбить яйца и всё хорошо перемешать с помощью венчика или вилкой.

Шаг 4

Муку просеять с разрыхлителем. Добавить к кефиру и хорошо перемешать. Масса должна быть однородной и без комочков.

В тесто добавляем начинку и хорошо перемешиваем.

Шаг 5

В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто по 1 столовой ложке в масло.

Жарить пирожки на маленьком огне под закрытой крышкой с двух сторон до золотистого цвета.

По виду они несомненно напоминают оладьи, но на вкус - нежнейшие пирожки с яйцом и луком.

Приятного аппетита!