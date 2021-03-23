Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Попробуйте приготовить ленивые пирожки с луком и яйцом. Готовятся они буквально на раз-два, а получаются невероятно вкусными. Такие пирожки можно взять с собой в качестве перекуса на работу, в школу или в путешествие.
- Общ.\актив. время готовки: 45 минут\45 минут
- Количество порций: 20 порций
- Калорийность (100g): 265 ккал
Ингредиенты:
- Кефир – 500 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Мука – 400 г
- Разрыхлитель теста – 10 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
- Паприка сладкая – 0.5 ч.л.
- Орех мускатный – щепотка
- Лук зеленый – 1 шт. пучок
- Яйцо куриное – 5 шт. варёное
Приготовление:
Шаг 1
Подготовить продукты по списку. Для начинки понадобятся 5 яиц. Их лучше отварить заранее и остудить.
Шаг 2
Приготовить начинку. Зелёный лук помыть и порезать. Яйца почистить и порубить.
Шаг 3
В глубокой миске приготовить тесто. Кефир вылить в миску. Добавить соль, перец и специи.
Вбить яйца и всё хорошо перемешать с помощью венчика или вилкой.
Шаг 4
Муку просеять с разрыхлителем. Добавить к кефиру и хорошо перемешать. Масса должна быть однородной и без комочков.
В тесто добавляем начинку и хорошо перемешиваем.
Шаг 5
В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто по 1 столовой ложке в масло.
Жарить пирожки на маленьком огне под закрытой крышкой с двух сторон до золотистого цвета.
По виду они несомненно напоминают оладьи, но на вкус - нежнейшие пирожки с яйцом и луком.
Приятного аппетита!
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