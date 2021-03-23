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Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Попробуйте приготовить ленивые пирожки с луком и яйцом. Готовятся они буквально на раз-два, а получаются невероятно вкусными. Такие пирожки можно взять с собой в качестве перекуса на работу, в школу или в путешествие.

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  • Общ.\актив. время готовки: 45 минут\45 минут
  • Количество порций: 20 порций
  • Калорийность (100g): 265 ккал

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Мука – 400 г
  • Разрыхлитель теста – 10 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу
  • Паприка сладкая – 0.5 ч.л.
  • Орех мускатный – щепотка
  • Лук зеленый – 1 шт. пучок
  • Яйцо куриное – 5 шт. варёное

Приготовление:

Шаг 1

Подготовить продукты по списку. Для начинки понадобятся 5 яиц. Их лучше отварить заранее и остудить.

Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Шаг 2

Приготовить начинку. Зелёный лук помыть и порезать. Яйца почистить и порубить.

Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Шаг 3

В глубокой миске приготовить тесто. Кефир вылить в миску. Добавить соль, перец и специи.

Вбить яйца и всё хорошо перемешать с помощью венчика или вилкой.

Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Шаг 4

Муку просеять с разрыхлителем. Добавить к кефиру и хорошо перемешать. Масса должна быть однородной и без комочков.

В тесто добавляем начинку и хорошо перемешиваем.

Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

Шаг 5

В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто по 1 столовой ложке в масло.

Жарить пирожки на маленьком огне под закрытой крышкой с двух сторон до золотистого цвета.

По виду они несомненно напоминают оладьи, но на вкус - нежнейшие пирожки с яйцом и луком.

Приятного аппетита!

Ленивые пирожки с зелёным луком и яйцом

 

 

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