Ржаные хлебцы с семечками подсолнечника, льна и кунжутом

Хлебцы - отличный вариант быстрого перекуса. Вашему вниманию рецепт хрустящих и очень полезных ржаных хлебцев с семечками подсолнечника, льна и кунжутом. Они просты в приготовлении, имеют насыщенный вкус и отлично утоляют голод. Это вкусное и полезное хрустящее лакомство наполнит энергией на весь день!

В рецепте использованы стакан семян подсолнечника и по четверти стакана семян льна и кунжута. Это соотношение вы можете варьировать по своему вкусу. Также возможна частичная замена ржаной муки, например, пшеничной. Экспериментируйте и вы получите ваш неповторимый вкус.

Порций: 10

Время приготовления: 40 м. (5 минут на подготовку и 35 минут на выпекание)

Ингредиенты (10 порций)

- Вода — 300 мл

- Кунжут — 0.25 ст.

- Масло растительное — 40 мл

- Мука ржаная — 1 ст.

- Семена льна — 0.25 ст.

- Семечки подсолнечника — 1 ст.

- Соль — 1 ч.л.

Приготовление:

1. Для приготовления ржаных хлебцев в домашних условиях сначала вам нужно смешать все сухие ингредиенты, а именно, ржаную муку, очищенные семечки подсолнечника, льна и кунжута. Добавьте чайную ложку соли.

2. К смеси сухих ингредиентов добавьте 300 миллилитров воды и 40 миллилитров растительного масла без запаха.

3. Хорошенько вымешайте массу ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в объеме теста.

Оно получится достаточно жидким.

4. Противень застелите пергаментной бумагой для выпечки. Для данного объема теста нужен стандартный противень 30 на 40 сантиметров, если у вас меньше или больше, то используйте другие формы для выпечки.

5. Переложите тесто на противень и распределите его ложкой по всей поверхности, создавая тонкий и ровный слой. Поставьте противень в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

6. Спустя это время выньте противень из духового шкафа и разрежьте ножом будущие хлебцы на порционные кусочки. Тесто должно схватиться и больше не будет растекаться по противню.

7. Убавьте регулятор температуры вашей духовки до 150 градусов и поставьте выпекаться далее ваши хлебцы еще на 23-30 минут.

8. Ржаные хлебцы с семечками подсолнечника, льна и кунжутом готовы! Выньте противень из духового шкафа, разломите их на прямоугольники и пробуйте на вкус. Приятного аппетита!

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