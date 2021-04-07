Говяжья печень с яблоками и моцареллой

Вкуснейшая и очень сочная печень запеченная с луком, яблоком и моцареллой. Очеееньь вкусно!!! Плюс быстро и просто))) Рекомендую!!!

Ингредиенты:

600 гр. говяжьей печени

2 репчатые луковицы

2 небольших яблока (кисло-сладких)

150 гр. моцареллы

соль, перец по вкусу

мука для панировки

растительное масло для жарки

Приготовление:

Печень вымыть, очистить от пленок и проток, затем нарезать на кусочки толщиной около 1 см.

Кусочки печени обвалять в муке с добавлением соли. После чего обжарить с двух сторон на растительном масле, на сильном огне до румяной корочки.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Сыр нарезать небольшими кусочками.

Обжаренную печень выложить на противень, или в форму для запекания.

Сверху на печень выложить лук, немного посолить и поперчить. Затем выложить ломтики яблока, а сверху разложить кусочки сыра.

Запекать 25 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.

Готовую печень подаем теплой с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!