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Говяжья печень с яблоками и моцареллой

Говяжья печень с яблоками и моцареллой

Вкуснейшая и очень сочная печень запеченная с луком, яблоком и моцареллой. Очеееньь вкусно!!! Плюс быстро и просто))) Рекомендую!!!

Ингредиенты:

  • 600 гр. говяжьей печени
  • 2 репчатые луковицы
  • 2 небольших яблока (кисло-сладких)
  • 150 гр. моцареллы
  • соль, перец по вкусу
  • мука для панировки
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
Печень вымыть, очистить от пленок и проток, затем нарезать на кусочки толщиной около 1 см. 

Кусочки печени обвалять в муке с добавлением соли. После чего обжарить с двух сторон на растительном масле, на сильном огне до румяной корочки.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Сыр нарезать небольшими кусочками.

Обжаренную печень выложить на противень, или в форму для запекания.
Сверху на печень выложить лук, немного посолить и поперчить. Затем выложить ломтики яблока, а сверху разложить кусочки сыра.

Говяжья печень с яблоками и моцареллой

Запекать 25 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.

Готовую печень подаем теплой с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!

Говяжья печень с яблоками и моцареллой

 

 

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