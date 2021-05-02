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Как приготовить паштет, суп, заправку и другие блюда из редиса

Как приготовить паштет, суп, заправку и другие блюда из редиса

Весна в самом разгаре, а это говорит о том, что изобилие овощей прибавляется с каждым днём не только на прилавках магазинов, а и на собственных грядках. Редис не стал исключением. Богатый витаминами и эфирными маслами, он настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем. Но главным преимуществом этого корнеплода является то, что он пригоден не только для салатов, а и для приготовления разнообразных блюд, при чём в ход идёт даже ботва.

1. Заправка для блинов

Заправка из редиса. \ Фото: google.com.

Заправка из редиса. \ Фото: google.com.

Если блины, то с мёдом, джемом и вареньем, с мясом и грибами, с творогом и сметаной, с маком и прочими вкусными начинками. А как вам вариант с редисом? Звучит весьма неожиданно, интригующе и заманчиво, неправда ли?

Ингредиенты:

• Редис с ботвой - 1 крупный пучок;
• Сметана средней жирности - 1 стакан;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Петрушка - 1 маленький пучок;
• Лук зелёный - 1 маленький пучок.

Соус из редиса с зеленью. \ Фото: pinterest.ru.

Соус из редиса с зеленью. \ Фото: pinterest.ru.

Способ приготовления:

• Редис и ботву хорошо вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости;
• После ботву очень мелко-мелко нарезать;
• Редис натереть на крупной тёрке или очень-очень мелко нарезать;
• Лук и петрушку хорошенько вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Все ингредиенты сложить в миску;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить сметаной;
• Перемешать и подавать к столу к блинам.

2. Творог с редисом и зеленью

Творог с редисом и зеленью. \ Фото: kobieta.onet.pl.

Творог с редисом и зеленью. \ Фото: kobieta.onet.pl.

Несмотря на то, что творог в чистом виде пользуется далеко не баснословным успехом, тем не менее, он отлично дополняет любое блюдо. Впрочем, салат с редисом, творогом, зеленью и парой зубчиков чеснока – отличный вариант для разнообразия.

Ингредиенты:

• Творог - 1 стакан;
• Редиска - 6-8 шт;
• Сметана средней жирности - 3-4 ст.л;
• Лук зелёный - 2-3 пера;
• Петрушка свежая - 2-3 веточки;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Чеснок - 2 зубка.

Салат с редисом и творогом. \ Фото: zdrowie-diety.pl.

Салат с редисом и творогом. \ Фото: zdrowie-diety.pl.

Способ приготовления:

• Редис вымыть;
• Срезать хвостики;
• Корнеплод нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиком, соломкой;
• Лук и петрушку вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Смешать в миске творог, редис, зелень, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок;
• Заправить сметаной;
• Аккуратно перемешать;
• Подавать к столу со свежим багетом, тостами или сухариками.

3. Макароны с редисом

Паста с овощами. \ Фото: theguardian.com.

Паста с овощами. \ Фото: theguardian.com.

С морепродуктами, с различными соусами, с сыром, с грибами и мясом – паста, которую так обожают взрослые и дети. Но классикой уже никого не удивить, поэтому как вариант – попробуйте приготовить пасту с редисом.

Ингредиенты:

• Редис - 6-8 шт;
• Макароны или спагетти - 200 г;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Лимонный сок - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля.

Паста с редисом. \ Фото: google.com.ua.

Паста с редисом. \ Фото: google.com.ua.

Способ приготовления:

• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• После переложить в миску;
• Добавить сливочное масло;
• Аккуратно перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Редис вымыть;
• Удалить хвостики;
• Корнеплод нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Зелень вымыть и измельчить;
• Смешать в миске с редиской;
• Приправить солью, перцем и лимонным соком;
• Аккуратно перемешать;
• Макароны разложить на порции;
• Перед подачей полить заправкой из редиса и посыпать сверху тёртым сыром.

4. Паштет

Паштет из редиса и творога. \ Фото: yandex.ru.

Паштет из редиса и творога. \ Фото: yandex.ru.

Паштет бывает не только мясной, рыбный или грибной, но и из редиса с сыром. Это блюдо отлично сочетается с гренками и тостами, а также крекерами или галетами.

Ингредиенты:

• Редис - 10-12 шт;
• Творог жирный - 250 г;
• Укроп свежий - 3-4 веточки;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Лук зелёный - 3-4 пера;
• Чеснок - 2 зубка;
• Сок лимонный - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.

Паштет из редиса, зелени и творога. \ Фото: livejournal.com.

Паштет из редиса, зелени и творога. \ Фото: livejournal.com.

Способ приготовления:

• Редис и зелень вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Срезать хвостики с редиса;
• Натереть на крупной тёрке;
• Творог размять вилкой;
• Чеснок натереть на самой мелкой тёрке;
• Укроп, петрушку и лук измельчить;
• Все ингредиенты смешать в миске между собой;
• Приправить солью, перцем и лимонным соком;
• Перемешать;
• Подавать к столу в качестве закуски.

5. Овсяный суп

Суп с редисом. \ Фото: eatsmarter.de.

Суп с редисом. \ Фото: eatsmarter.de.

Когда идеи закончились, что подать на первое, на помощь приходит альтернатива в виде овсяного супа с редисом.

Ингредиенты:

• Редис с ботвой - 10 шт;
• Хлопья овсяные - 1 стакан;
• Сметана средней жирности - 0,5 стакана;
• Лук зелёный с луковицами и перьями - 3 шт;
• Вода - 2 л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки.

Овсяный суп с редисом. \ Фото: blog.littlebee.at.

Овсяный суп с редисом. \ Фото: blog.littlebee.at.

• Хлопья несколько раз промыть под холодной проточной водой;
• После залить водой (2 литра);
• Готовить на среднем огне;
• Редис вымыть;
• Срезать хвостики;
• Ботву мелко-мелко нарезать;
• Сам редис нарезать мелким кубиком;
• Лук вымыть;
• Луковицы отделить от перьев;
• Перья измельчить;
• Луковицы нарезать мелким кубиком;
• Слегка обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Отправить в кастрюлю с овсяными хлопьями;
• После добавить редис, ботву, мелко нарезанный зелёный лук, соль и перец;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и варить до готовности;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и заправить сметаной.

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