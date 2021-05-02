Как приготовить паштет, суп, заправку и другие блюда из редиса

Весна в самом разгаре, а это говорит о том, что изобилие овощей прибавляется с каждым днём не только на прилавках магазинов, а и на собственных грядках. Редис не стал исключением. Богатый витаминами и эфирными маслами, он настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем. Но главным преимуществом этого корнеплода является то, что он пригоден не только для салатов, а и для приготовления разнообразных блюд, при чём в ход идёт даже ботва.

1. Заправка для блинов

Заправка из редиса. \ Фото: google.com.



Если блины, то с мёдом, джемом и вареньем, с мясом и грибами, с творогом и сметаной, с маком и прочими вкусными начинками. А как вам вариант с редисом? Звучит весьма неожиданно, интригующе и заманчиво, неправда ли?



Ингредиенты:



• Редис с ботвой - 1 крупный пучок;

• Сметана средней жирности - 1 стакан;

• Соль - по вкусу;

• Чёрный молотый перец - по вкусу;

• Петрушка - 1 маленький пучок;

• Лук зелёный - 1 маленький пучок.





Соус из редиса с зеленью. \ Фото: pinterest.ru.



Способ приготовления:



• Редис и ботву хорошо вымыть;

• Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости;

• После ботву очень мелко-мелко нарезать;

• Редис натереть на крупной тёрке или очень-очень мелко нарезать;

• Лук и петрушку хорошенько вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• Все ингредиенты сложить в миску;

• Приправить солью и перцем;

• Заправить сметаной;

• Перемешать и подавать к столу к блинам.

2. Творог с редисом и зеленью

Творог с редисом и зеленью. \ Фото: kobieta.onet.pl.



Несмотря на то, что творог в чистом виде пользуется далеко не баснословным успехом, тем не менее, он отлично дополняет любое блюдо. Впрочем, салат с редисом, творогом, зеленью и парой зубчиков чеснока – отличный вариант для разнообразия.



Ингредиенты:



• Творог - 1 стакан;

• Редиска - 6-8 шт;

• Сметана средней жирности - 3-4 ст.л;

• Лук зелёный - 2-3 пера;

• Петрушка свежая - 2-3 веточки;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Чеснок - 2 зубка.





Салат с редисом и творогом. \ Фото: zdrowie-diety.pl.



Способ приготовления:



• Редис вымыть;

• Срезать хвостики;

• Корнеплод нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиком, соломкой;

• Лук и петрушку вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• Смешать в миске творог, редис, зелень, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок;

• Заправить сметаной;

• Аккуратно перемешать;

• Подавать к столу со свежим багетом, тостами или сухариками.

3. Макароны с редисом

Паста с овощами. \ Фото: theguardian.com.



С морепродуктами, с различными соусами, с сыром, с грибами и мясом – паста, которую так обожают взрослые и дети. Но классикой уже никого не удивить, поэтому как вариант – попробуйте приготовить пасту с редисом.



Ингредиенты:



• Редис - 6-8 шт;

• Макароны или спагетти - 200 г;

• Масло сливочное - 2 ч.л;

• Сыр твёрдый - 100 г;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Лимонный сок - по вкусу;

• Петрушка свежая - 2-3 стебля.





Паста с редисом. \ Фото: google.com.ua.



Способ приготовления:



• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке;

• Откинуть на дуршлаг;

• После переложить в миску;

• Добавить сливочное масло;

• Аккуратно перемешать;

• Накрыть крышкой;

• Редис вымыть;

• Удалить хвостики;

• Корнеплод нарезать тонкими кольцами или полукольцами;

• Зелень вымыть и измельчить;

• Смешать в миске с редиской;

• Приправить солью, перцем и лимонным соком;

• Аккуратно перемешать;

• Макароны разложить на порции;

• Перед подачей полить заправкой из редиса и посыпать сверху тёртым сыром.

4. Паштет

Паштет из редиса и творога. \ Фото: yandex.ru.



Паштет бывает не только мясной, рыбный или грибной, но и из редиса с сыром. Это блюдо отлично сочетается с гренками и тостами, а также крекерами или галетами.



Ингредиенты:



• Редис - 10-12 шт;

• Творог жирный - 250 г;

• Укроп свежий - 3-4 веточки;

• Петрушка свежая - 3-4 веточки;

• Лук зелёный - 3-4 пера;

• Чеснок - 2 зубка;

• Сок лимонный - 1,5 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Чёрный молотый перец - по вкусу.





Паштет из редиса, зелени и творога. \ Фото: livejournal.com.



Способ приготовления:



• Редис и зелень вымыть;

• Откинуть на дуршлаг;

• Срезать хвостики с редиса;

• Натереть на крупной тёрке;

• Творог размять вилкой;

• Чеснок натереть на самой мелкой тёрке;

• Укроп, петрушку и лук измельчить;

• Все ингредиенты смешать в миске между собой;

• Приправить солью, перцем и лимонным соком;

• Перемешать;

• Подавать к столу в качестве закуски.

5. Овсяный суп

Суп с редисом. \ Фото: eatsmarter.de.



Когда идеи закончились, что подать на первое, на помощь приходит альтернатива в виде овсяного супа с редисом.



Ингредиенты:



• Редис с ботвой - 10 шт;

• Хлопья овсяные - 1 стакан;

• Сметана средней жирности - 0,5 стакана;

• Лук зелёный с луковицами и перьями - 3 шт;

• Вода - 2 л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Петрушка свежая - 3-4 веточки.





Овсяный суп с редисом. \ Фото: blog.littlebee.at.



• Хлопья несколько раз промыть под холодной проточной водой;

• После залить водой (2 литра);

• Готовить на среднем огне;

• Редис вымыть;

• Срезать хвостики;

• Ботву мелко-мелко нарезать;

• Сам редис нарезать мелким кубиком;

• Лук вымыть;

• Луковицы отделить от перьев;

• Перья измельчить;

• Луковицы нарезать мелким кубиком;

• Слегка обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла;

• Отправить в кастрюлю с овсяными хлопьями;

• После добавить редис, ботву, мелко нарезанный зелёный лук, соль и перец;

• Довести до кипения;

• Уменьшить огонь и варить до готовности;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой и заправить сметаной.