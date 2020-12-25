Имбирная новогодняя ёлка из печенья

Пришло время новогодних чудес и вкусных рецептов. Хочу с вами поделиться рецептом имбирной пряничной ёлки. Такая ёлочка будет отличным угощением, новогодним подарком или украшением вашего новогоднего стола.

Для такой ёлки нам понадобятся формы в виде звездочек или снежинок разного диаметра. Для одной ёлки я делала по два печенья каждого диаметра, самой большой диаметр у меня 5 см. Если у вас нет такой формы, то можно нарисовать бумажный трафарет или распечатать готовые трафареты из интернета.

Ингредиенты для имбирного печенья:

Мука 230 г

Масло сливочное 80 г

Сахар 100 г

Мёд 2 ст.л.

Вода 3 ст.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Корица 1 ч.л.

Имбирь 1 ч.л.

Мускатный орех 1/2 ч.л.

Цедра одного лимона

Ингредиенты для глазури:

Один яичный белок

Сахарная пудра 180 г

Кукурузный крахмал 1/2 ч.л.

Смешиваем в кастрюле масло, сахар, корицу, имбирь, мускатный орех, мёд, воду и цедру лимона. Ставим кастрюлю на средний огонь и всё хорошенько мешаем. Должна получиться однородная смесь. Снимаем смесь с плиты и даём остыть.

В это время в глубокой миске смешиваем просеянную муку и разрыхлитель, добавляем смесь из кастрюли и замешиваем тесто. Сначала мешаем ложкой, а потом руками.

Готовое тесто заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 1 час.

Если будете держать тесто в холодильнике дольше, то дайте потом ему чуть нагреться при комнатной температуре, иначе оно будет крошиться. Раскатываем тесто толщиной 3–5 мл, тоньше делать не надо, печенье будет очень сухое. Вырезаем из печенья звёздочки, отправляем на пергаментной бумаге в духовку на 7-9 минут при температуре 190 градусов. Обязательно даём печенью остыть, горячее оно легко ломается.

Далее готовим глазурь, которой мы будем украшать и собирать елку. Смешиваем яичный белок, просеянную сахарную пудру и крахмал. При приготовлении глазури главное его не перевзбивать. Поэтому взбиваем миксером на самой низкой скорости примерно три минуты. Нам надо добиться плотной, однородной массы. Накрываем глазурь полотенцем и даём ей постоять 15 минут.

Печенье ставим друг на друга как на видео, скрепляем печенье между собой глазурью. Можно с помощью кондитерского мешка, а можно и просто ложкой. Половину глазури оставляем для украшения.

В оставшуюся глазурь я добавляю пищевой краситель и украшаю ёлочку по своему желанию. В этот раз я украсила с помощью кондитерского мешка. Если хотите полностью залить печенье глазурью (я так сделала со звездочкой на верхушке), то глазурь надо совсем немного развести водой, чтобы она ровнее ложилась на печенье и дать ей застыть.

Когда собрали ёлочку, даём время глазури застыть, и можно удивлять нашей красоткой родных и близких.

Приятного чаепития.