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Пирог объедение с клюквой и безе

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Пирог с безе на орехово-песочном тесте. Очень важно дать пирогу полностью остыть, чтоб начинка застыла.

Приятного аппетита!!

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Рецепт:

Форма 25 см печем на 180 градусов
Сливочное масло 200 гр
Сахарная пудра 150 гр
Мука 300 гр( мука разная вам может понадобится еще немного)
Соль щепотка
Яйца 2 шт.
Орехи грецкие 150 гр
Начинка: Клюква 400 гр Сахар 100 гр Сахар для безе 2 ст. л.

* ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЭТОГО РЕЦЕПТА

НАЧИНАЕМ:

  • Духовку разогреть на 180 градусов.
  • Дно формы (24-26 см) застелить пергаментом.
  • 100 сырых грецких орехов перебить на блендере в крупную ореховую крошку.

1. Соединить мягкое сливочное масло, муку, соль, два желтка и один белок.

Пирог объедение с клюквой и безе

2. Добавить ореховую крошку. Перемешать руками до однородной массы.

Пирог объедение с клюквой и безе

3. Тесто распределить по форме. Сделать высокие бортики. Сформировать красивый, тонкий кантик. Убрать в холодильник.

Пирог объедение с клюквой и безе

4. Начинка: соединить размороженную клюкву, сахар. Перемешать. Поставить на огонь до растворения сахара. (клюкву мять толкушкой). Затем готовить на среднем огне, помешивая до 30-40 мин.

Пирог объедение с клюквой и безе

5. Готовую клюкву распределить по форме. Сверху распределить белок, взбитый с сахаром.

Пирог объедение с клюквой и безе

6. При помощи ложки сделать на поверхности небольшие пики.

При помощи вилки, а затем вручную, отогнуть и придавить верхний край. Отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 25-30 мин.

Пирог объедение с клюквой и безе

После духовки дать пирогу остыть, украсить и всё...

Пирог объедение с клюквой и безе

Пирог готов!

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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