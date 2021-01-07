Пирог объедение с клюквой и безе

Пирог с безе на орехово-песочном тесте. Очень важно дать пирогу полностью остыть, чтоб начинка застыла.
Приятного аппетита!!
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Рецепт:
Форма 25 см печем на 180 градусов
Сливочное масло 200 гр
Сахарная пудра 150 гр
Мука 300 гр( мука разная вам может понадобится еще немного)
Соль щепотка
Яйца 2 шт.
Орехи грецкие 150 гр
Начинка: Клюква 400 гр Сахар 100 гр Сахар для безе 2 ст. л.
* ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЭТОГО РЕЦЕПТА
НАЧИНАЕМ:
- Духовку разогреть на 180 градусов.
- Дно формы (24-26 см) застелить пергаментом.
- 100 сырых грецких орехов перебить на блендере в крупную ореховую крошку.
1. Соединить мягкое сливочное масло, муку, соль, два желтка и один белок.
2. Добавить ореховую крошку. Перемешать руками до однородной массы.
3. Тесто распределить по форме. Сделать высокие бортики. Сформировать красивый, тонкий кантик. Убрать в холодильник.
4. Начинка: соединить размороженную клюкву, сахар. Перемешать. Поставить на огонь до растворения сахара. (клюкву мять толкушкой). Затем готовить на среднем огне, помешивая до 30-40 мин.
5. Готовую клюкву распределить по форме. Сверху распределить белок, взбитый с сахаром.
6. При помощи ложки сделать на поверхности небольшие пики.При помощи вилки, а затем вручную, отогнуть и придавить верхний край. Отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 25-30 мин.
После духовки дать пирогу остыть, украсить и всё...
Пирог готов!
Приятного аппетита!
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