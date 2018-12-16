Полный стол еды за 15 минут: что делать, если внезапно нагрянули гости

Топ-10 продуктов, которые всегда пригодятся. Позаботьтесь, чтобы этот запас на случай внезапных гостей всегда был под рукой.

Хлеб (свежий — сразу на стол, а вчерашний можно пустить на тосты или гренки).

(свежий — сразу на стол, а вчерашний можно пустить на тосты или гренки). Молочные продукты (молоко, йогурт, сметана пригодятся для салатов и для выпечки).

(молоко, йогурт, сметана пригодятся для салатов и для выпечки). Яйца (обязательный ингредиент для выпечки и кляра. А может быть, голодный гость попросит яичницу?).

(обязательный ингредиент для выпечки и кляра. А может быть, голодный гость попросит яичницу?). Мука (блины, оладьи, сырники, кексы — список рецептов бесконечен).

(блины, оладьи, сырники, кексы — список рецептов бесконечен). Спагетти (достаточно поменять соус, и вот уже на столе новое блюдо).

(достаточно поменять соус, и вот уже на столе новое блюдо). Рыбные консервы (тунец, скумбрия пойдут в салаты или станут начинкой для необычных сэндвичей).

(тунец, скумбрия пойдут в салаты или станут начинкой для необычных сэндвичей). Сыр (говорят, с расплавленным сыром можно съесть что угодно).

(говорят, с расплавленным сыром можно съесть что угодно). Консервированные помидоры (хранятся гораздо дольше свежих, станут пикантной закуской сами по себе. А еще ими можно будет заменить свежие томаты в сальсе).

(хранятся гораздо дольше свежих, станут пикантной закуской сами по себе. А еще ими можно будет заменить свежие томаты в сальсе). Филе курицы или индейки (готовится не дольше 15 минут хоть на гриле, хоть в духовке, хоть на сковородке).

(готовится не дольше 15 минут хоть на гриле, хоть в духовке, хоть на сковородке). Специи (а куда без них?).

А теперь несколько вариантов, как быстро накрыть на стол.

Вариант первый — бутерброды

Казалось бы, обыденная закуска, даже и блюдом не назвать.

Канапе

Но если подойти к бутербродам творчески, гости будут приятно удивлены.

Бутербродики на шпажках — обязательное блюдо на любом фуршете. Выглядят празднично, готовить легко. Их можно сделать из чего угодно, главное — правильное сочетание продуктов.

Продукты: используйте сыр, колбасу, оливки, любые овощи, соленую рыбу, паштет. Основой для канапе могут стать подсушенный хлеб, долька картофеля или огурца. Яблоки, груши и виноград можно сочетать с сыром или сделать фруктовую закуску.

Приготовление: 3–4 ингредиента нанизать на шпажку или зубочистку и украсить зеленью. Можно сделать рулетики из ветчины с сыром.

Горячие бутерброды или брускетты

Если нужно что-то более основательное, подойдут горячие бутерброды. Самые простые — с сыром. Их любят практически все. А бутерброды со средиземноморским колоритом — брускетты.

Продукты: хлеб, сыр, оливковое масло, помидоры, зелень, чеснок, оливки.

Приготовление: хлеб сбрызнуть оливковым маслом и отправить на пять минут в духовку. Выложить на горячую основу сальсу из помидоров с зеленью и чесноком (консервированные помидоры тоже подойдут), украсить зеленью или оливками, добавить специи — и прекрасная испанская закуска готова!

Вариант второй — горячее

Пока гости утоляют первый голод, самое время приготовить на скорую руку итальянский обед. Средиземноморские блюда изысканны, но в то же время достаточно просты.

Фриттата

Так в Италии называют пышный омлет с разнообразными начинками.

Продукты: основной ингредиент — яйца (из расчета 2–3 шт. на человека). Добавляем молоко, сыр и все, что есть в холодильнике: овощи, курицу или мясо, творог, зелень.

Приготовление: взбиваем яйца с молоком (как для обычного омлета), добавляем сыр. В глубокой сковороде на оливковом масле бланшируем лук, овощи и другие ингредиенты. Заливаем все это яичной смесью, солим и перчим по вкусу.

Когда омлет уже схватился по краям, но еще полужидкий в середине, ставим сковородку в духовку и доводим до готовности 10–15 минут. Фриттата получится пышной.

Паста

Тут весь секрет в соусе. Быстро готовится болоньезе с фаршем и томатами или наполетана с томатами и базиликом.

Если хотите удивить гостей, приготовьте классическую карбонару. Вопреки стереотипам она готовится без сливок.

Продукты: макаронные изделия (итальянцы называют их пастой), оливковое масло. Для соуса: яйца (на двоих — 1 целое и 2 желтка), бекон, твердый сыр, соль, перец.

Приготовление: взбейте яйца вилкой, добавьте перец, сыр, перемешайте — соус готов. Обжарьте бекон, чтобы он стал немного хрустящим. Отварите пасту и отправьте в сковородку с беконом, помешивая. Выключите огонь и влейте соус. Настоящая итальянская карбонара готова.

Вариант третий — что-нибудь к чаю

А может быть, гость зашел лишь на чашечку чая? Угостим его десертом!

Оладьи

Это простое лакомство можно подавать со сметаной, медом, джемом или вареньем. Вот рецепт оладий с припеком.

Продукты: яйца, сахар, мука, кефир или сметана. Для припека подойдут яблоки, бананы, курага или изюм.

Приготовление: замесите тесто (как на обычные оладьи) и добавьте тертые фрукты. Не забудьте всыпать в тесто разрыхлитель или щепотку соды.

Сырники

Если в холодильнике найдется творог, то получатся сырники. Казалось бы, ими никого не удивишь, но и тут есть свои секреты.

Продукты: в классическом рецепте сырников нет ничего, кроме творога, муки, яиц и сахара.

Приготовление: традиционно сырники жарят на сковороде. Но если тесто положить в формочки для маффинов, посыпать корицей и испечь в духовке, то получатся чудесные творожные булочки. Гости наверняка оценят!

Брауни в микроволновке

Вкуснейшие шоколадные пирожные готовятся буквально 10 минут. И духовка не понадобится.

Продукты: сливочное масло, сахар, какао-порошок, корица, яйца, мука.

Приготовление: растопленное сливочное масло размешиваем с сахаром, какао-порошком и корицей, добавляем яйца и муку и выливаем тесто в смазанную маслом стеклянную форму для микроволновки. А можно готовить порционно, в керамических чашках. Будьте внимательны, металлический узор может заискрить в микроволновке.

Брауни готовится всего пять минут при высокой мощности, еще пять минут нужно дать блюду отдохнуть.