Заливной пирог с мандаринами

Мандариновый пирог получился ароматным, в меру сладким с хорошо сбалансированной кислинкой. Готовится просто и быстро. Все смешал и готово. В сезон, когда мандарин много самое время готовить такие пироги с цитрусовой начинкой.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
- Мука – 250 грамм;
- Сахар – 130 грамм + 1 ст. ложка для посыпки
- Сливочное масло – 50 грамм;
- Куриные яйца – 3 штуки;
- Разрыхлитель теста – 2 ч. ложки;
- Мандарины – 5 штук;
- Соль – ¼ ч. ложки;
Для помадки:
- Мандариновый сок – 30 мл.;
- Сахарная пудра – 3 ст. ложки;
- Кокосовая стружка - 1 ст. ложка (по желанию);
Как приготовить:
Подготовим необходимые продукты. В просеянную муку всыпать разрыхлитель теста и соль, всё перемешать.
Почистить мандарины. Выжать сок из 2 мандарин – 100 мл. Разделить 70 мл., для теста, 30 мл., для помадки. Очистить мандарины 3 штуки от кожуры, и разделить на дольки. Половину долек очистить от перепонок, накрыть пищевой плёнкой.
В миске перетереть очень мягкое сливочное масло с сахаром. По одному добавлять куриные яйца и венчиком перемешать смесь.
В жидкую смесь всыпать мучную массу и замешать однородное тесто. Добавить мандариновый сок 70 мл. в тесто.
Форму диаметром 22 см., застелить пергаментом дно и бортики.На пергамент посыпать сахар и выложить неочищенные мандариновые дольки на дольки выложить тесто, равномерно распределяя по всей форме.
Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Регулировать процесс выпечки по вашей духовке. Пирог должен слегка подняться и зарумянится.
Пока пирог выпекается приготовить помадку. Сахарную пудру перемешать с 30 мл., мандаринового сока.
Готовый пирог вынуть из формы, перевернуть, выложить очищенные мандариновые дольки, покрыть помадкой и посыпать кокосовой стружкой.
Порезать на порции. Всем приятного чаепития!
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