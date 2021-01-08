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Заливной пирог с мандаринами

0Мандариновый пирог получился ароматным, в меру сладким с хорошо сбалансированной кислинкой. Готовится просто и быстро. Все смешал и готово. В сезон, когда мандарин много самое время готовить такие пироги с цитрусовой начинкой.

Смотрите видео:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

  • Мука – 250 грамм;
  • Сахар – 130 грамм + 1 ст. ложка для посыпки
  • Сливочное масло – 50 грамм;
  • Куриные яйца – 3 штуки;
  • Разрыхлитель теста – 2 ч. ложки;
  • Мандарины – 5 штук;
  • Соль – ¼ ч. ложки;

Для помадки:

  • Мандариновый сок – 30 мл.;
  • Сахарная пудра – 3 ст. ложки;
  • Кокосовая стружка - 1 ст. ложка (по желанию);

Заливной пирог с мандаринами

Как приготовить:

Подготовим необходимые продукты. В просеянную муку всыпать разрыхлитель теста и соль, всё перемешать.

Заливной пирог с мандаринами

Почистить мандарины. Выжать сок из 2 мандарин – 100 мл. Разделить 70 мл., для теста, 30 мл., для помадки. Очистить мандарины 3 штуки от кожуры, и разделить на дольки. Половину долек очистить от перепонок, накрыть пищевой плёнкой.

Заливной пирог с мандаринами

В миске перетереть очень мягкое сливочное масло с сахаром. По одному добавлять куриные яйца и венчиком перемешать смесь.

Заливной пирог с мандаринами

В жидкую смесь всыпать мучную массу и замешать однородное тесто. Добавить мандариновый сок 70 мл. в тесто.

Заливной пирог с мандаринами

Форму диаметром 22 см., застелить пергаментом дно и бортики.

На пергамент посыпать сахар и выложить неочищенные мандариновые дольки на дольки выложить тесто, равномерно распределяя по всей форме.

Заливной пирог с мандаринами

Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Регулировать процесс выпечки по вашей духовке. Пирог должен слегка подняться и зарумянится.

Заливной пирог с мандаринами

Пока пирог выпекается приготовить помадку. Сахарную пудру перемешать с 30 мл., мандаринового сока.

Заливной пирог с мандаринами

Готовый пирог вынуть из формы, перевернуть, выложить очищенные мандариновые дольки, покрыть помадкой и посыпать кокосовой стружкой.

Заливной пирог с мандаринами

Порезать на порции. Всем приятного чаепития!

Заливной пирог с мандаринами

 

 

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сладкая выпечка
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