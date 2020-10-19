Вино из груши в домашних условиях - самые лучшие рецепты вкусного алкоголя

Осень — единственное время года, когда вы можете приготовить вино из груши в домашних условиях, используя для этого дела мягкие и переспевшие плоды, их сок, жмых или комбинации с другими фруктами, которые добавят напитку характера и обогатят его плоский вкус. Позвольте алкоголю красиво состариться и наслаждайтесь им в следующем году.

Как сделать вино из груш?

Как и все хмельные напитки, вино из груши в домашних условиях начинается с отбора фруктов, их ферментации в спирт и заканчивается розливом готовой жидкости в бутылки. В качестве сырья можно использовать свежие плоды, сок, жмых или подпорченные заготовки, находящиеся на начальном этапе брожения: забродивший компот или варенье.

Закладывая вино из груши своими руками, начните с того, что правильно подготовьте плоды. А конкретно: хорошо разомните. Нарушенная текстура позволяет ферментам быстро расщеплять сахара, высвобождать вкусы и ароматы. Если вы не хотите, чтобы приготовление грушевого вина обернулось для вас тяжелым испытанием, контролируйте количество сахара при брожении. Большие дозы приведут к крепости напитка и вкусам, напоминающим самогон. Старайтесь поддерживать уровень алкоголя в пределах 10%-12%.

Вино грушовка из дачных груш

Чтобы сделать вино из садовой груши, которая обладает чрезмерной сладостью, нужно на начальном этапе брожения поднять кислотность сусла лимонной кислотой.

Чем слаще плоды, тем больше понадобится лимонки. В противном случае внутренние и внешние сахара поднимут уровень алкоголя выше нормы, и вы получите что–то напоминающее самогон.

Ингредиенты:

груши – 2 кг;

вода – 1,5 л;

лимонная кислота – 10 – 20 г;

изюм – 100 г;

сахар – 1,5 кг.

Приготовление

Удалите из немытых плодов сердцевину, нарежьте на кусочки, частично разомните. Сварите сироп из 1 кг сахара, который остудите до 30℃ и вылейте на плоды. Бросьте немытый изюм и лимонную кислоту. Поставьте на первичное брожение, не забывая перемешивать 2 раза в день. Через 3 дня отфильтруйте и поставьте простое грушевое вино на вторичное ферментирование, которое может длиться от 25 до 60 дней. Впервые 10 дней дважды добавьте оставшееся количество сахара. После, отфильтруйте и отправьте стареть.

Вино из дикой груши

Как это не странно, но высокое содержание дубильных веществ и кислот делают дикую грушу дичку хорошим сырьем для виноделия. Она дает светлый, прочный, качественный напиток, единственный минус: он не имеет характера и яркого вкуса. Поэтому, вино из груши дички дополняют сладкой десертной грушей, которая восполняет недостающий аромат.

Ингредиенты:

дикая груша – 2 кг;

десертная груша – 6 кг;

вода – 4,5 л;

сахар – 2,8 кг;

лимонная кислота – 20 г;

изюм – 100 г.

Приготовление

Измельчите немытые плоды. Соедините с остальными компонентами и ⅓ сахара. Поставьте на первичное брожение. Через 3 дня процедите, и оставьте для последующего ферментирования на 30-40 дней, подслащивая напиток. Затем, слейте с осадка и оставьте вино из груши дички в домашних условиях созревать.

Вино из грушевого сока

По причине отсутствия кожицы с дикими дрожжами, делать вино из грушевого сока в домашних условиях придется на культурных дрожжах, со штаммами для белых вин. Перед этим, дать густому соку отстоять, слить с осадка, добавить сахар, исходя из средней сахаристости плодов 10%, отрегулировать кислотность, добавить дрожжи и терпеливо ждать.

Ингредиенты:

грушевый сок – 10 л;

сахар – 33 г – 1 л;

лимонная кислота – 2 г – 1 л;

винные дрожжи (для белого вина) – 12 г.

Приготовление

Добавьте в сок первую порцию сахара 330 г, 20 г лимонной кислоты. Разведите дрожжи согласно инструкции. Добавьте в сусло. Оставьте емкость открытой на 3 ч. Затем, поставьте под гидрозатвор до окончания ферментации, примерно на 35–50 дней. Дважды, с интервалом в 5 дней введите сахар. Затем, слейте вино из сока груши в домашних условиях с осадка.

Вино из забродившего грушевого компота

Не стоит избавляться от неудачных фруктовых заготовок. Например, из забродившего грушевого компота можно получить неплохое вино. Прежде всего, процедите заготовку. Чтобы активировать ферментирование, добавьте в 250 мл теплого компота, сахар и изюм и введите закваску в компот. Далее, придерживайтесь классической технологии.

Ингредиенты:

грушевый компот – 3 л;

сахар – ¾ стакана;

изюм – 4 ст. ложки.

Приготовление

Компот процедите, зарезервируйте 250 мл жидкости. Прогрейте жидкость до + 30℃, добавьте сахар и изюм и оставьте в тепле на 4 ч. После чего, соедините с остатками компота. Держите вино из грушевого компота в домашних условиях под гидрозатвором до окончания ферментации. Отфильтруйте и через 3 месяца дегустируйте.

Вино из грушевого варенья

Как выяснилось, не обязательно привязывать приготовление грушевого вина в домашних условиях к свежим плодам, поскольку любое сырье способное к брожению тоже работает неплохо. Например, чтобы превратить варенье в алкоголь нужно соединить его с водой в пропорции 1:1, добавить для подстраховки изюм и дважды ферментировать.

Ингредиенты:

варенье – 1 л;

вода – 1 л;

изюм – 100 г.

Приготовление

Соедините все составляющие. Дождитесь первичной ферментации. Отожмите и поставьте под гидрозатвор еще на 30-60 дней. После чего, оставьте отфильтрованное вино из груши в домашних условиях на 4 месяца стареть.

Вино из грушевого жмыха после соковыжималки

Не выбрасывайте грушевый жмых, оставшийся после работы соковыжималки, чтобы стать виноделом который готовит лучшее вино из жмыха груш. Отличительная черта этого способа в том, что сок заменяется на 20% сахарный сироп, чей объем обязательно должен быть равен количеству жмыха. Что касается техники приготовления, то она традиционна.

Ингредиенты:

свежий жмых – 6 л;

сахар – 1 кг;

вода – 5 л.

Приготовление

Растворите в воде 800 г сахара. Добавьте жмых и оставьте в тепле на 12 дней, взбивая каждые 12 ч. Процедите, отожмите, подсластите и оставьте на вторичное брожение, которое может длиться от 20 до 50 дней.

Вино из грушевого пюре в домашних условиях

Единственное и, пожалуй, самое главное преимущество, которым обладает вино из грушевого пюре — это богатый вкус. Пюрирование разбивает текстуру волокон, высвобождает сахара, позволяя ферментам быстрее расщеплять их. Одним словом, чем лучше вы доберетесь до клетчатки, тем характерней, ароматней и индивидуальней будет ваше вино.

Ингредиенты:

груши – 10 кг;

вода – 15 л;

сахар – 5 кг;

лимонная кислота – 30 г;

изюм – 100 г.

Приготовление

Измельчите плоды в пюре. Добавьте в пюре 3 кг сахара и остальные компоненты. Через три дня отожмите и поставьте вино из груши в домашних условиях на вторичную ферментацию от месяца до двух. Через 5 дней после начала добавьте 1 кг сахара. Повторите действия через 5 дней. Далее, действуйте традиционно.

Вино из груш с дрожжами

Подойдите к делу как профессионал и сделайте вино из груш с винными дрожжами. Ферменты, вырабатываемые винными дрожжами, быстрее и качественней расщепляют мякоть плодов, высвобождая сахар и ароматизаторы. Кроме них, для усиления вкуса понадобится пектиновый фермент, винный танин, а также стабилизатор и дезинфицирующее средство.

Ингредиенты:

груши – 9 кг;

сахар – 4, 5 кг;

дрожжи energaizer – 1 ст. ложка;

пектиновый фермент – ½ ч. ложки;

кислотная смесь – 3 ст. ложки;

винные танины – ½ ч. ложки;

винные дрожжи EC 1118 – 5 г;

таблетки Campden (5 шт. во время ферментации и 5 шт. во время разлива) – 10 шт.

Приготовление

Соедините все компоненты, исключив винные дрожжи. Добавьте воду, до объема 18 л. Оставьте на сутки. Сбрызните поверхность дрожжами. Сбраживайте 5 дней. Отожмите сок, перелейте в чистую емкость. Оставьте бродить на 4-6 недель.

Вино из яблок и груш

Яблочно-грушевое вино популярный вариант купажирования. Яблоки добавляют напитку аромата и кислотности, обеспечивающей правильное брожение. Напиток изготавливается на основе соков. Соки смешивают, дожидаются первичного брожения, вводят первую порцию сахара и оставляют на вторичное брожение.

Ингредиенты:

груши – 2 кг;

яблоки – 2 кг;

сахар – 150 г на 1 л сока.

Приготовление

Немытые фрукты пюрируйте, отожмите сок. Оставьте для первичной ферментации на трое суток. Снимите с мезги и добавьте первую партию сахара. После чего, трижды подсластите напиток в процессе вторичной ферментации.

Вино из груши с черноплодной рябиной

Факт, но приготовление вина из груш в домашних условиях значительно выигрывает от введения в напиток различных ягод и плодов. Например, черноплодная рябина, которая сама по себе, являясь мощным лекарственным средством, требует дозированного употребления, в сочетании с грушами дает напитку кислотность, цвет и легкий, терпкий вкус.

Ингредиенты:

груши – 5 кг;

черноплодная рябина – 2 кг;

изюм – 50 г;

сахар – 1,2 кг;

вода – 2,3 л.

Приготовление

Разомните плоды и ягоды. Добавьте воду, изюм и ⅓ сахара. Сбраживайте, разбивая мезгу, 4–5 дней. Отожмите, поставьте под гидрозатвор от 30 до 50 дней. На 5 день ферментирования введите ⅓ сахара. Повторите действие еще один раз. После фильтрации оставьте для созревания на 3-6 месяцев.

Вино из груши и сливы

Если вы ищите надежного компаньона способного сделать приготовление вина из груш приятным — это слива. Плод с выразительной ароматикой, колористикой и высоким содержанием сахара и пектина, ускоряющих брожение, составит хорошую компанию груше. По причине вязкости, вызванной пектином, фруктовое пюре нужно развести водой.

Ингредиенты:

сливы – 5 кг;

груши – 5 кг;

вода – 3 л;

сахар – 100 г на 1 л сока.

Приготовление

Разотрите немытые плоды в пюре. Добавьте воду и оставьте сбраживаться. Отожмите, подсластите и поставьте на вторичную ферментацию. Дважды вносите сахар частями по 25% каждые 5 дней. Далее, действуйте согласно с традициями.

Вино из груши и винограда

Рассмотрите изготовление вина из груши в домашних условиях, как способ для экспериментирования и поиграйте со вкусами при помощи винограда. Для этого лучше использовать белые сорта. Виноград не мыть. Размять руками, чтобы не повредить косточки вызывающие горечь. Смешать с измельченной грушей, сахаром и водой и запастись терпением.

Ингредиенты:

виноград – 5 кг;

груши – 5 кг;

сахар – 5 кг;

вода – 7 л.

Приготовление

Разомните немытые плоды и ягоды винограда. Добавьте воду, 3 кг сахара. Через 3 дня отожмите и поставьте на вторичное брожение. В течение первых 15 дней введите за два приема оставшийся сахар. Далее, придерживайтесь классических технологий.

Грушевое вино без сахара

В грушах много природного сахара, чтобы без участия внешних подсластителей обеспечить напитку потенциальную крепость в 6%, что характерно для сидра или пива. Такое вино из груш без сахара готовится с добавлением винных дрожжей и сорбата калия — природного консерванта обеспечивающего хранение ферментированным продуктам.

Ингредиенты:

груши – 6 кг;

винные дрожжи – 1 ст. ложка;

сорбат калия – 1 ½ ч. ложки.

Приготовление

Измельчите фрукты в кашицу, накройте полотенцем. Через сутки посыпьте дрожжами. Оставьте под полотенцем на 8 дней. Отожмите и сбраживайте еще 4 недели. Перемешайте с сорбатом калия и разлейте.

Вино из груш с изюмом

Трудно не заметить, что каждый рецепт домашнего грушевого вина включает в свой состав изюм. Это сухофрукт, чья кожица является носителем диких дрожжей, не только помогает активировать брожение, но и придает напитку душевное впечатление, улучшает ощущение во рту, отдает свою вязкость и карамельный вкус, приобретенные от сушки на солнце.

Ингредиенты:

груши – 5 кг;

сахар – 2 кг;

изюм – 150 г;

вода – 10 л.

Приготовление