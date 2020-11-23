7 простых и оригинальных рецептов омлета

Омлет — это блюдо из взбитых яиц, которое можно приготовить на завтрак, обед, ужин и даже на десерт. Вот несколько способов сделать его очень сытным и вкусным.

1. Классический омлет

Ингредиенты:

4 яйца;

100 мл молока;

щепотка соли;

1 чайная ложка подсолнечного масла.

Подготовка к приготовлению

В глубокой миске с помощью вилки или миксера взбейте яйца до однородности. Следите, чтобы масса не начала подниматься: если перевзбить её, готовое блюдо будет слишком плотным. Добавьте молоко и соль, вновь перемешайте.

Традиционный способ приготовления

Сковороду смажьте маслом, выложите туда смесь, поставьте на средний огонь и накройте крышкой. Готовьте около 10 минут: омлет должен прожариться в середине, но не подгореть.

Омлет на пару

По этому же рецепту можно приготовить омлет на пару, тогда масло не потребуется. Просто налейте смесь в жароустойчивую посуду, поместите на подложку пароварки или мультиварки. Через 15 минут омлет будет готов.

Варёный омлет

Ещё один вариант приготовить омлет без масла — отварить его. Для этого яичную массу перелейте в полиэтиленовый пакет, плотно его завяжите, положите в ещё один пакет, затем — в кипящую воду.

Варите омлет 15–20 минут, затем достаньте из пакета и нарежьте на ломтики.

Порционный омлет

Разлейте смесь по металлическим или керамическим формочкам — подойдут те, что рассчитаны на выпекание кексов. Поставьте их на противень и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте около 10 минут.

2. Омлет с ветчиной, помидорами и луком

Ингредиенты:

6 яиц;

200 мл молока;

щепотка соли;

100 г ветчины;

1 крупный помидор или 8 томатов черри;

небольшой пучок зелёного лука;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Порежьте ветчину и помидоры кубиками, нашинкуйте лук. Взбейте яйца с молоком и солью. Добавьте в смесь ветчину, помидоры и лук и аккуратно перемешайте массу лопаткой.

В качестве начинки можно положить варёную курицу и картофель, порезанные на кусочки, консервированный зелёный горошек — любой продукт, который, на ваш взгляд, будет хорошо сочетаться с яйцом.

Смажьте сковороду маслом, вылейте в неё омлет. Жарьте под крышкой на среднем огне до готовности — около 15 минут.

3. Омлет с сыром, шпинатом и орехами

Ингредиенты:

4 яйца;

150 мл молока;

щепотка соли;

200 г свежего шпината;

70 г тёртого сыра;

50 г орехов по вкусу;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Взбейте яйца с молоком и солью. Смажьте маслом сковороду. Если обычно приветствуется высокий и пышный омлет, то для этого рецепта он должен быть достаточно тонким, поэтому или возьмите посуду большого диаметра, или разделите смесь на несколько порций.

Обжарьте омлет до состояния, когда нижняя часть станет прочной, а верхняя — ещё не приготовится. На половину яичного блина выложите мытый шпинат, сыр, орехи. Накройте начинку второй половиной омлета и жарьте до готовности.

4. Фриттата

Это итальянский омлет с начинками, который сначала готовят на плите, затем запекают в духовке.

Ингредиенты:

4 яйца;

120 мл молока;

70 г тёртого сыра твёрдых сортов;

6 томатов черри;

1 болгарский перец;

щепотка соли;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Помидорки разрежьте пополам и положите срезами на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жидкости. Перец очистите и порубите на крупные кусочки. Яйца взбейте с солью и молоком, добавьте туда сыр.

Сковороду со съёмной или металлической ручкой смажьте маслом. Красиво разложите помидоры и перец, аккуратно залейте их яичной смесью. Обжаривайте блюдо на плите, пока не схватится верхний слой. Затем поместите сковороду в духовку (не забыв снять пластиковую ручку), разогретую до 200 градусов. Запекайте около 10 минут.

5. Омлет с грибами и пряностями

Ингредиенты:

6 яиц;

150 мл молока;

щепотка соли;

5 шампиньонов;

1 чайная ложка растительного масла;

пряности по вкусу — базилик, прованские травы и так далее.

Приготовление

Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Обжарьте их на масле до полуготовности. Смешайте яйца, молоко, соль и пряности, вылейте смесь в сковороду поверх грибов. Быстро и аккуратно перемешайте содержимое посуды, накройте крышкой и жарьте около 10 минут.

6. Омлет со спаржей и помидорами

Ингредиенты:

6 яиц;

150 мл молока;

щепотка соли;

10 зелёных побегов спаржи;

2 средних помидора;

2 дольки чеснока;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Чеснок нарежьте мелкими кубиками, помидоры — средними кусочками, спаржу — пополам. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте чеснок, затем добавьте овощи и готовьте их 7–8 минут. Взбейте яйца с молоком и солью, залейте смесью содержимое сковороды и готовьте ещё 8–10 минут.

7. Омлет с клубникой и мягким сыром

Ингредиенты:

6 яиц;

150 мл молока;

2 столовые ложки сахара;

150 г клубники;

50 г сливочного сыра;

1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление

Взбейте яйца с молоком и сахаром, вылейте смесь в смазанную маслом сковороду. Дождитесь, когда омлет почти приготовится, на одну его половину выложите сыр и нарезанную пластинками клубнику. Накройте начинку второй половиной омлета и готовьте под крышкой ещё 3 минуты.