7 рецептов домашнего паштета

Домашний паштет – универсальная закуска, которую можно приготовить практически из любых продуктов. И если любимый многими печёночный паштет уже стал классикой, то паштет из кабачка или белой фасоли пробовал далеко не каждый.

Поэтому предлагаем вам подборку рецептов разнообразных паштетов, которые прекрасно подойдут для повседневного, праздничного, а также постного меню.

Фасолевый паштет

Ингредиенты:

фасоль белая или красная (отварная или консервированная) — 300-350 г,

чеснок — 1 зубчик,

сок лимона — 1 ст. л.;

масло оливковое — 50 мл,

листья кинзы или петрушки — 5-6 шт.,

соль — по вкусу,

перец чёрный молотый — по вкусу.

Белую фасоль заранее отварите, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите ножом. При помощи вилки или блендера (если хотите добиться более однородной консистенции) пюрируйте фасоль. Добавьте к ней масло, сок, чеснок и зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Готовый паштет подавайте с хрустящими хлебцами или ломтиками подсушенного в духовке багета. Замечательная закуска в пост!

Грибной паштет

Кстати, для приготовления постного паштета прекрасно подойдут грибы.

Потребуется:

грибы (опята) — 300 г,

лук репчатый — 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

чеснок — 1-2 зубчика,

подсолнечное масло — 20 мл,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — по вкусу.

Опята отварите в кипящей воде в течение 20-25 минут, а затем тщательно промойте. Масло разогрейте в сковороде и потушите мелконарезанные овощи (лук и морковь).

Поместите в подходящую ёмкость подготовленные грибы, лук и морковь, а также порезанный чеснок. Измельчите ингредиенты блендером до консистенции паштета, посолите и поперчите по вкусу.

А ещё можно приготовить такую закуску из свежих шампиньонов, только перед измельчением их нужно будет потушить на сковороде с добавлением подсолнечного масла. Попробуйте! Хороши оба варианта.

3. Овощной паштет

Необходимо:

кабачок или цукини — 3 шт.,

морковь — 1 шт.,

лук репчатый — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

перец чили — 1/2 шт.,

паста томатная — 1-2 ст. л.,

соль — 2 ч. л.,

сахар — 1 ч. л.,

масло растительное — 4 ст. л.,

уксус яблочный — 2 ст. л.

Приготовление паштета начните с запекания кабачка. Для этого порежьте его кружочками, разместите на противне и готовьте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25-30 минут. Затем откиньте кусочки кабачка на сито, чтобы стекла лишняя влага.

Остальные овощи потушите с добавлением масла, предварительно порезав их произвольными кусочками. В конце приготовления добавьте к ним томатную пасту, уксус, соль и сахар.

Соедините все овощи и измельчите при помощи блендера. Вкуснейшая постная закуска готова!

4. Рыбный паштет

Тем, кто не соблюдает пост, обязательно придётся по вкусу паштет из консервированного тунца.

Ингредиенты:

тунец в масле — 180 г,

куриное яйцо (отварное) — 1 шт.,

сыр твердый — 80 г,

лук репчатый — 1/2 шт.,

сок лимона — 2 ч. л.,

соль, перец — по вкусу.

В чашу блендера поместите кусочки тунца (или другой консервированной рыбы), а также яйцо, сыр и лук, порезанные некрупными кусочками для удобства измельчения.

Пюрируйте ингредиенты и скорректируйте вкус паштета при помощи соли, перца и лимонного сока. Приятного аппетита!

5. Сырный паштет

Для его приготовления вам потребуется:

брынза — 200 г,

грецкие орехи (очищенные) — 100 г,

масло сливочное — 100 г,

чеснок — 2 зубчика,

свежая зелень — по вкусу,

паприка — по вкусу.

Подготовьте орехи, сливочное масло слегка растопите, брынзу порежьте некрупными кусочками, порубите чеснок и соедините компоненты при помощи блендера.

В получившуюся массу добавьте паприку и мелконарезанный зелёный лук. Подавайте закуску в охлаждённом виде с хрустящими тостами или крекерами.

6. Яичный паштет

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.,

лук репчатый — 1 шт.,

орехи грецкие — 30 г,

масло сливочное — 20 г (по желанию),

масло подсолнечное — 20 мл,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — по вкусу.

Как и в предыдущих рецептах, необходимо подготовить составляющие закуски: отварить яйца, очистить орехи, а лук порезать и пассеровать на сковороде c добавлением масел.

После этого остаётся превратить ингредиенты в однородную кремовую массу (блендером), посолить и поперчить по вкусу. Для эффектной подачи можно отсадить паштет при помощи кулинарного мешка и украсить кусочками орешков.

7. Печеночный паштет

И, напоследок, классический рецепт паштета из куриной печени.

Вам понадобится:

печень куриная — 700 г,

лук репчатый — 2 шт.,

морковь — 2 шт.,

масло сливочное — 150 г,

масло подсолнечное — 50 мл,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — по вкусу,

орех мускатный — по вкусу.

Вымоченную в молоке или воде печень (для удаления горечи) обсушите бумажными полотенцами. Обжарьте кусочки печени на подсолнечном масле, также обжарьте порезанные лук и морковь.

Пропустите подготовленные ингредиенты через мясорубку несколько раз или воспользуйтесь блендером. Добавьте в паштетную массу мягкое сливочное масло, соль, перец и мускатный орех, перемешайте и дайте закуске хорошо охладится. После этого печёночный паштет готов к употреблению. Наслаждайтесь!

Берите на заметку рецепты домашних паштетов, готовьте их, придумывайте новые сочетания ингредиентов и интересные варианты подачи. Творите с удовольствием!