Готовим блюда для заморозки

Известные повара часто советуют регулярно делать заготовки впрок. Так, например, легендарный испанец Ферран Адрия рекомендует всегда держать в морозильной камере рыбный, куриный, говяжий бульоны, томатный соус, соусы болоньезе и песто, горошек, шпинат. Мы решили не ограничиваться этим набором и сделали для вас подборку из 10 блюд, которые отлично переносят заморозку.

Отбивные



Отбивные прекрасно подходят для праздничного ужина, но можно побаловать себя ими в любое время. Заморозить их, правда, нельзя, зато смело можно сохранить дня на три в холодильнике. Готовить это блюдо очень просто - всего 3 шага.





Вам понадобятся:

● 1 кг вырезки или шейки (свинина, телятина, баранина)

● кулинарный молоток



Для маринада:

● 1 л воды

● 1 ч. л. соли

● 1/2 ч. л. сахара

● 1 ст. л. белого сухого вина или слабого раствора уксуса

● 2–3 гвоздики

● 3 горошины душистого перца



Способ приготовления:

1) Готовим маринад: в кипящую воду добавляем все ингредиенты, снимаем с огня и охлаждаем.

2) Режем мясо на порционные куски и хорошенько отбиваем с двух сторон.

3) Кладем мясо в глубокую емкость и заливаем маринадом.





Рулеты с начинками



Выглядят рулетики, словно вы трудились над ними часа три. Никому не рассказывайте, что на приготовление ушло всего 20 минут! А хранятся в замороженном виде они не меньше месяца.



Ингредиенты:

● 1,5 кг вырезки или шейки (свинина, телятина, баранина)

● соль, перец

● любая начинка (грибы с луком, сыр, вареное яйцо и зелень, тонкие полоски обжаренного бекона с грецкими орехами и чесноком)



Способ приготовления:

1) Готовим мясо как на отбивные, только отбиваем чуть сильнее.

2) Кусочки солим и перчим.

3) Готовим начинку: жарим грибы, трем сыр, давим чеснок (применяем фантазию).

4) Начинку кладем на мясо и скручиваем в рулет. Дальше рулетики можно обжарить и протушить, а можно - отправить в морозилку.





Гуляш



Гуляш хорош тем, что сочетается совершенно с любыми гарнирами. Хранить в морозилке его можно даже больше месяца. А для приготовления понадобятся только мясо и перец.



Ингредиенты:

● 1 кг мяса

● перец



Способ приготовления:

1) Нарезаем мясо кусочками 3×3 см и щедро перчим.

2) Обжариваем и остывшим складываем в контейнер.

3) Перед подачей на стол просто разогреваем и солим.





Супы



Приготовление бульона - долгий процесс. Немного его ускорить позволит скороварка. Зато замороженный бульон можно хранить в морозилке до 3 месяцев, размораживая по порциям и добавляя овощи по вкусу.



Ингредиенты:

● 1 тушка курицы

● 1 ч. л. горошин черного перца

● 1 лавровый лист

● 2 стебля сельдерея

● 1 крупная головка репчатого лука

● 2 моркови

● 3 веточки тимьяна

● 1 ч. л. крупной соли

● 3 л воды



Способ приготовления:

1) Кладем все в большую кастрюлю, доводим до кипения.

2) Снимаем пену и варим на слабом огне 1,5 часа.

Кстати, отваренные грибы для супа тоже можно заморозить отдельно.





Соус болоньезе



Для полноценного ужина к этому соусу понадобится только отварить пасту. В книге «Семейный ужин. Готовим дома с Ферраном Адрия» повар утверждает, что соус, приготовленный по этому рецепту, может храниться 5 дней в холодильнике или 6 месяцев в морозильнике.



Ингредиенты на 2,5 кг соуса:

● 225 г сливочного масла

● 1,2 кг рубленой говядины

● 350 г свиного фарша

● 500 г лука

● 150 г сельдерея

● 400 г моркови

● 150 мл оливкового масла extra virgin

● 1,6 кг рубленых томатов в собственном соку

● 2 г сахара

● 12 г томатной пасты



Способ приготовления:

1) Ставим большую кастрюлю на огонь и растапливаем сливочное масло.

2) Добавляем говядину и обжариваем, пока она не изменит цвет.

3) Добавляем свинину.

4) Через несколько минут - соль и перец, часто перемешиваем, пока фарш не станет золотисто-коричневым.

5) Тем временем мелко режем лук, сельдерей и морковь.



6) Другую кастрюлю ставим на медленный огонь и наливаем оливковое масло.

7) Слегка обжариваем овощи, пока они не станут мягкими (12 минут).

8) Добавляем к овощам мясо, рубленые томаты и томатную пасту, перемешиваем.

9) Посыпаем солью, перцем и сахаром.

10) Готовим на медленном огне 1,5 часа.

После этих процедур соус можно охладить и заморозить.





Фаршированные перцы



Фаршированный перец - универсальное блюдо: готовится легко, выглядит красиво, а разнообразие возможных начинок позволяет есть это блюдо хоть каждый день. В морозилке при температуре минус 18 перцы можно хранить 3 месяца.



Ингредиенты:

● 20-25 крупных болгарских перцев без видимых дефектов

● 1 кг фарша

● грибы, рис, пряности, кабачки, помидоры, кускус (на выбор)



Способ приготовления:

1) Перцы тщательно моем, срезаем шляпки с плодоножками, семечки и внутренние мембраны аккуратно вычищаем.

2) Рис для начинки отваривается заранее, остальная же начинка кладется сырой.

3) Аккуратно наполняем перчики начинкой и замораживаем.

4) Чтобы подать на стол - отправляем на 40 минут тушиться в сметанно-томатном соусе.





Котлеты



Котлеты - первое, что приходит в голову, когда думаешь о полуфабрикатах. Готовить их впрок очень удобно, а храниться в морозилке они могут 2 месяца.



Ингредиенты:

● 1 кг фарша

● 1 яйцо

● полбуханки хлеба

● 2 луковицы

● специи



Способ приготовления:

1) Смешиваем фарш, измельченный хлеб, мелко нарезанный лук и специи.

2) Лепим заготовки - аккуратные шайбочки.

3) Чтобы при заморозке котлеты не слиплись, раскладываем на доске пищевую пленку, сверху - котлетки и в таком виде оставляем в морозилке на полчаса, чтобы котлеты схватились. После этого их можно переложить в пакет и оставить в морозилке.





Ленивые голубцы



Ленивые голубцы отличаются от классических тем, что капуста у них внутри, а не снаружи. Впрочем, и те и другие можно хранить в морозилке 3 месяца.



Ингредиенты:

● 300 г капусты

● 1 луковица

● 1 кг фарша

● соль, перец

● панировочные сухари



Способ приготовления:

1) Капусту и лук нарезаем кубиками 3–5 мм.

2) Перемешиваем с фаршем, солью, перцем.

3) Формируем котлетки, обваливаем в сухарях и в таком виде замораживаем.

4) После разморозки их можно потушить в воде или бульоне 40 минут.



К этим мясным блюдам можно заморозить и кое-какие овощи для гарнира: грибы, помидоры, очищенную и нарезанную кубиками морковь, сладкий перец, баклажаны. Перед заморозкой овощи желательно на несколько секунд опустить в подсоленную кипящую воду, а после остудить под струей холодной воды, просушить и упаковать для разового употребления.



Не стоит замораживать картошку: она может потерять свои вкусовые качества. Рекомендуемые сроки хранения: суповых наборов - 6–7 месяцев, отдельных овощей - 10–12 месяцев.





Сырники



Как ни странно, можно заморозить и десерт. Сырники отлично переносят заморозку и прекрасно хранятся в морозилке целый месяц. Подготовить к заморозке их очень просто.



Ингредиенты:

● 500 г творога

● 200 г сахара

● 1 яйцо

● мука (сколько потребуется, пока тесто не загустеет)



Способ приготовления:

1) Смешиваем творог, сахар, яйца и муку в однородную массу.

2) Катаем шарики, обваливаем их в муке или манке и слегка приплющиваем.

3) Замораживаем по «котлетному» методу: сначала раскладываем на доске, покрытой пищевой пленкой, по отдельности, а когда подмерзнут - складываем в пакет.



Теперь утром вы всего за 5 минут сможете приготовить отличный домашний завтрак.





Блинчики



Приготовление блинчиков, пожалуй, займет больше всего времени, зато как приятно будет потом в любой момент достать из морозилки лакомство и просто разогреть в микроволновке! В зависимости от начинки блинчик может храниться в морозилке от месяца до трех: творожные хранятся меньше, мясные - дольше.



Ингредиенты:

● 1 л молока

● 6 яиц

● 2 стакана муки

● 1 ст. л. сахара

● 1 ст. л. подсолнечного масла

● начинки на ваш выбор: творог с изюмом, сыр с ветчиной, фарш, грибы с луком и морковью



Способ приготовления:

1) Взбиваем яйца, постепенно добавляя все остальные ингредиенты.

2) Мешаем, пока смесь не превратится в однородную массу.

3) Обжариваем на горячей сковороде.

4) Готовим любимые начинки и заворачиваем их в аккуратные блинные конвертики.

5) Раскладываем на пищевую пленку, замораживаем, перекладываем в пакет.



Не забудьте подписать, в каком пакете какая начинка, чтобы избежать сюрпризов в виде разогретого на десерт мясного блинчика.



Также не забывайте, что даже у замороженных продуктов есть срок годности. Мясные блюда домашнего приготовления не рекомендуется хранить в морозилке дольше 3 месяцев, а промышленного - дольше полугода.

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