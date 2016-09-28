Готовим блюда для заморозки

Известные повара часто советуют регулярно делать заготовки впрок. Так, например, легендарный испанец Ферран Адрия рекомендует всегда держать в морозильной камере рыбный, куриный, говяжий бульоны, томатный соус, соусы болоньезе и песто, горошек, шпинат. Мы решили не ограничиваться этим набором и сделали для вас подборку из 10 блюд, которые отлично переносят заморозку.
Отбивные
Отбивные прекрасно подходят для праздничного ужина, но можно побаловать себя ими в любое время. Заморозить их, правда, нельзя, зато смело можно сохранить дня на три в холодильнике. Готовить это блюдо очень просто - всего 3 шага.
Вам понадобятся:
● 1 кг вырезки или шейки (свинина, телятина, баранина)
● кулинарный молоток
Для маринада:
● 1 л воды
● 1 ч. л. соли
● 1/2 ч. л. сахара
● 1 ст. л. белого сухого вина или слабого раствора уксуса
● 2–3 гвоздики
● 3 горошины душистого перца
Способ приготовления:
1) Готовим маринад: в кипящую воду добавляем все ингредиенты, снимаем с огня и охлаждаем.
2) Режем мясо на порционные куски и хорошенько отбиваем с двух сторон.
3) Кладем мясо в глубокую емкость и заливаем маринадом.
Рулеты с начинками
Выглядят рулетики, словно вы трудились над ними часа три. Никому не рассказывайте, что на приготовление ушло всего 20 минут! А хранятся в замороженном виде они не меньше месяца.
Ингредиенты:
● 1,5 кг вырезки или шейки (свинина, телятина, баранина)
● соль, перец
● любая начинка (грибы с луком, сыр, вареное яйцо и зелень, тонкие полоски обжаренного бекона с грецкими орехами и чесноком)
Способ приготовления:
1) Готовим мясо как на отбивные, только отбиваем чуть сильнее.
2) Кусочки солим и перчим.
3) Готовим начинку: жарим грибы, трем сыр, давим чеснок (применяем фантазию).
4) Начинку кладем на мясо и скручиваем в рулет. Дальше рулетики можно обжарить и протушить, а можно - отправить в морозилку.
Гуляш
Гуляш хорош тем, что сочетается совершенно с любыми гарнирами. Хранить в морозилке его можно даже больше месяца. А для приготовления понадобятся только мясо и перец.
Ингредиенты:
● 1 кг мяса
● перец
Способ приготовления:
1) Нарезаем мясо кусочками 3×3 см и щедро перчим.
2) Обжариваем и остывшим складываем в контейнер.
3) Перед подачей на стол просто разогреваем и солим.
Супы
Приготовление бульона - долгий процесс. Немного его ускорить позволит скороварка. Зато замороженный бульон можно хранить в морозилке до 3 месяцев, размораживая по порциям и добавляя овощи по вкусу.
Ингредиенты:
● 1 тушка курицы
● 1 ч. л. горошин черного перца
● 1 лавровый лист
● 2 стебля сельдерея
● 1 крупная головка репчатого лука
● 2 моркови
● 3 веточки тимьяна
● 1 ч. л. крупной соли
● 3 л воды
Способ приготовления:
1) Кладем все в большую кастрюлю, доводим до кипения.
2) Снимаем пену и варим на слабом огне 1,5 часа.
Кстати, отваренные грибы для супа тоже можно заморозить отдельно.
Соус болоньезе
Для полноценного ужина к этому соусу понадобится только отварить пасту. В книге «Семейный ужин. Готовим дома с Ферраном Адрия» повар утверждает, что соус, приготовленный по этому рецепту, может храниться 5 дней в холодильнике или 6 месяцев в морозильнике.
Ингредиенты на 2,5 кг соуса:
● 225 г сливочного масла
● 1,2 кг рубленой говядины
● 350 г свиного фарша
● 500 г лука
● 150 г сельдерея
● 400 г моркови
● 150 мл оливкового масла extra virgin
● 1,6 кг рубленых томатов в собственном соку
● 2 г сахара
● 12 г томатной пасты
Способ приготовления:
1) Ставим большую кастрюлю на огонь и растапливаем сливочное масло.
2) Добавляем говядину и обжариваем, пока она не изменит цвет.
3) Добавляем свинину.
4) Через несколько минут - соль и перец, часто перемешиваем, пока фарш не станет золотисто-коричневым.
5) Тем временем мелко режем лук, сельдерей и морковь.
6) Другую кастрюлю ставим на медленный огонь и наливаем оливковое масло.
7) Слегка обжариваем овощи, пока они не станут мягкими (12 минут).
8) Добавляем к овощам мясо, рубленые томаты и томатную пасту, перемешиваем.
9) Посыпаем солью, перцем и сахаром.
10) Готовим на медленном огне 1,5 часа.
После этих процедур соус можно охладить и заморозить.
Фаршированные перцы
Фаршированный перец - универсальное блюдо: готовится легко, выглядит красиво, а разнообразие возможных начинок позволяет есть это блюдо хоть каждый день. В морозилке при температуре минус 18 перцы можно хранить 3 месяца.
Ингредиенты:
● 20-25 крупных болгарских перцев без видимых дефектов
● 1 кг фарша
● грибы, рис, пряности, кабачки, помидоры, кускус (на выбор)
Способ приготовления:
1) Перцы тщательно моем, срезаем шляпки с плодоножками, семечки и внутренние мембраны аккуратно вычищаем.
2) Рис для начинки отваривается заранее, остальная же начинка кладется сырой.
3) Аккуратно наполняем перчики начинкой и замораживаем.
4) Чтобы подать на стол - отправляем на 40 минут тушиться в сметанно-томатном соусе.
Котлеты
Котлеты - первое, что приходит в голову, когда думаешь о полуфабрикатах. Готовить их впрок очень удобно, а храниться в морозилке они могут 2 месяца.
Ингредиенты:
● 1 кг фарша
● 1 яйцо
● полбуханки хлеба
● 2 луковицы
● специи
Способ приготовления:
1) Смешиваем фарш, измельченный хлеб, мелко нарезанный лук и специи.
2) Лепим заготовки - аккуратные шайбочки.
3) Чтобы при заморозке котлеты не слиплись, раскладываем на доске пищевую пленку, сверху - котлетки и в таком виде оставляем в морозилке на полчаса, чтобы котлеты схватились. После этого их можно переложить в пакет и оставить в морозилке.
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы отличаются от классических тем, что капуста у них внутри, а не снаружи. Впрочем, и те и другие можно хранить в морозилке 3 месяца.
Ингредиенты:
● 300 г капусты
● 1 луковица
● 1 кг фарша
● соль, перец
● панировочные сухари
Способ приготовления:
1) Капусту и лук нарезаем кубиками 3–5 мм.
2) Перемешиваем с фаршем, солью, перцем.
3) Формируем котлетки, обваливаем в сухарях и в таком виде замораживаем.
4) После разморозки их можно потушить в воде или бульоне 40 минут.
К этим мясным блюдам можно заморозить и кое-какие овощи для гарнира: грибы, помидоры, очищенную и нарезанную кубиками морковь, сладкий перец, баклажаны. Перед заморозкой овощи желательно на несколько секунд опустить в подсоленную кипящую воду, а после остудить под струей холодной воды, просушить и упаковать для разового употребления.
Не стоит замораживать картошку: она может потерять свои вкусовые качества. Рекомендуемые сроки хранения: суповых наборов - 6–7 месяцев, отдельных овощей - 10–12 месяцев.
Сырники
Как ни странно, можно заморозить и десерт. Сырники отлично переносят заморозку и прекрасно хранятся в морозилке целый месяц. Подготовить к заморозке их очень просто.
Ингредиенты:
● 500 г творога
● 200 г сахара
● 1 яйцо
● мука (сколько потребуется, пока тесто не загустеет)
Способ приготовления:
1) Смешиваем творог, сахар, яйца и муку в однородную массу.
2) Катаем шарики, обваливаем их в муке или манке и слегка приплющиваем.
3) Замораживаем по «котлетному» методу: сначала раскладываем на доске, покрытой пищевой пленкой, по отдельности, а когда подмерзнут - складываем в пакет.
Теперь утром вы всего за 5 минут сможете приготовить отличный домашний завтрак.
Блинчики
Приготовление блинчиков, пожалуй, займет больше всего времени, зато как приятно будет потом в любой момент достать из морозилки лакомство и просто разогреть в микроволновке! В зависимости от начинки блинчик может храниться в морозилке от месяца до трех: творожные хранятся меньше, мясные - дольше.
Ингредиенты:
● 1 л молока
● 6 яиц
● 2 стакана муки
● 1 ст. л. сахара
● 1 ст. л. подсолнечного масла
● начинки на ваш выбор: творог с изюмом, сыр с ветчиной, фарш, грибы с луком и морковью
Способ приготовления:
1) Взбиваем яйца, постепенно добавляя все остальные ингредиенты.
2) Мешаем, пока смесь не превратится в однородную массу.
3) Обжариваем на горячей сковороде.
4) Готовим любимые начинки и заворачиваем их в аккуратные блинные конвертики.
5) Раскладываем на пищевую пленку, замораживаем, перекладываем в пакет.
Не забудьте подписать, в каком пакете какая начинка, чтобы избежать сюрпризов в виде разогретого на десерт мясного блинчика.
Также не забывайте, что даже у замороженных продуктов есть срок годности. Мясные блюда домашнего приготовления не рекомендуется хранить в морозилке дольше 3 месяцев, а промышленного - дольше полугода.
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