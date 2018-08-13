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Очень вкусный немецкий смалец

Очень вкусный немецкий смалец
Немецкий яблочный смалец используют как бутербродное масло, намазывают на чёрный хлеб, посыпают зеленью. Редко, очень редко закуска остаётся нетронутой. Бывало, съедят и спрашивают:- что это? Ещё и добавку просили.

Состав: несолёное свиное сало – 200 г, зелёные яблоки – 2 шт., молотый красный перец – по вкусу, чеснок – 2 зубчика, соль – 0,5 ч. ложки.

Приготовление:

Яблочную мякоть натираем на мелкой тёрке с кожурой, отжимаем от лишнего сока и складываем в небольшую стеклянную банку. Добавляем соль, перец и размятый чеснок. Чтобы яблоки не потемнели, можно сбрызнуть массу лимонным соком. Сало режем на мелкие кусочки и обжариваем на сковороде для вытапливания жира. Шкварки орставляем, они тоже вкусные,, а горячим топлёным салом заливаем яблоки в банке и перемешиваем, чтобы равномернее распределить ингредиенты.

Смалец после остывания хранят в холодильнике.
Очень вкусный немецкий смалец
Когда вернувшись домой вас догонит непреодолимый голод, а вам и на стол поставить нечего, кроме принесённого с собой свежего хлеба. Нарезаем ломтями хлеб, мажем смальцем, обязательно кольцами лук и солёный огурец.

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Закускисмалецкулинария
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