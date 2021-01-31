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  • Наталья30 января, 22:18
    ужас, а не рецепт... что ж вы в разрезе не показали? а там СЫРЫЕ , ТВЕРДЫЕ спагетти ... не советую... готовила, прове...Спагетти в мясном...
  • 30 января, 14:45
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Грибные соусы - самые вкусные!

Грибной соус является прекрасным дополнением к огромному количеству разнообразных блюд. Он придает им очень тонкий и изысканный вкус, который даже капризного гурмана не оставит равнодушным.

Грибные соусы

Грибные соусы

Грибной соус действительно можно считать своеобразной палочкой-выручалочкой любой хозяйки, ведь, если вам хочется приготовить что-то особенное, а времени нет, вы можете состряпать любое повседневное блюдо, но с добавлением грибного соуса оно будет необычайно вкусным и действительно праздничным.

Грибные соусы

Существует огромное количество разнообразных вариантов приготовления грибного соуса. В целом, вкус блюда зависит от вида грибов, из которых вы будете его готовить. В любом случае каждый из соусов будет действительно вкусным и неповторимым. Также нужно сказать, что каждый вид соуса предназначен для  конкретного вида блюд. В этой статье мы приведем несколько рецептов грибных соусов, которые, мы надеемся, разнообразят ваше меню и принесут вам настоящее гурманное удовольствие.

Грибные соусы

Грибной соус к мясным блюдам, приготовленный из свежих грибов

В этом случае грибы необходимо очень тщательно промыть, очистить, порезать и сразу же положить в холодную воду, слегка отварить их в течение пары минут, затем снова промыть и отжать их.

После этого кусочки грибов необходимо положить в кастрюлю и посолить. Затем нужно приготовить особую смесь: столовую ложку муки необходимо смешать с растертым сливочным маслом, затем данной смеси дают загустеть и вливают в грибной соус. Посолите получившуюся кашицу, добавьте перец или другие приправы по вкусу, залейте данную смесь стаканом сметаны средней жирности и хорошенько размешайте, чтобы получилась однородная масса. После этого необходимо прокипятить почти готовый соус, вылить в соусник и подать к мясному блюду. При желании в соус также можно добавить мелко порезанный поджаренный репчатый лук.

Грибные соусы

Грибной соус к свежим овощам и рыбным блюдам

Итак, репчатый лук и грибы необходимо очень мелко порубить, затем отдельно спассеровать в сливочном масле. После этого  лук и грибы, а также муку и кетчуп соедините в одной глубокой посуде, например, в пиале или блюде, добавьте туда два или три стакана бульона, тщательно перемешайте. Переложите смесь в кастрюлю и варите на слабом огне в течение 20 минут. Перед тем, как завершить варить соус, добавьте в него соль, перец, а также лимонный сок по вкусу. При желании в соус также можно положить мелко порубленный чеснок. Если, на ваш взгляд, соус получается густым, вы можете добавить в него еще немного бульона.

Грибные соусы

Еще один вариант грибного соуса – томатный грибной соус к мясу

Необходимо нарезать свежие грибы, например, белые или шампиньоны, достаточно крупными ломтиками и поджарить их на сливочном масле. В это время мелко нашинкуйте репчатый лук  и спассеруйте его. Смешайте эти два продукта, положите в кипящий томатный соус, перемешайте. После влейте стакан красного вина, добавьте перец горошком и варите в течение 15 минут. Готовый соус необходимо заправить расплавленным сливочным маслом, а также добавить в смесь тертый чеснок. Такой соус можно подавать к птице, антрекотам, котлетам или биточкам. Но лучше всего такой соус сочетается с вареным мясом.

Грибные соусы

Очень тонкий вкус имеет белый грибной соус

Необходимо тщательно очистить грибы, отварить их и затем соединить со стаканом муки. Хорошенько размешайте полученную смесь, посолите и поперчите по вкусу и варите в течение 15 минут. После этого при желании вы также можете добавить мелко нарезанный поджаренный репчатый лук. Такой соус прекрасно подходит ко всем видам блюд из картофеля.

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