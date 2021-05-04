БУДЕТ ВКУСНО!

129 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только

304

Жюльен – традиционное французское блюдо, рецепт которого буквально со скоростью звука разлетелся по всему миру, покоряя не только местных ценителей изысканной кухни, а и обычных людей со всех уголков планеты. И стоит ли говорить о том, что со временем это блюдо обрело множество различных интерпретаций, ведь каждая хозяйка готовит его по-своему, экспериментируя с ингредиентами, постепенно отдаляясь от классики, но при этом сохраняя ту самую фирменную нарезку овощей, мяса, грибов или морепродуктов.

1. С креветками

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен с креветками.

Как правило традиционный жюльен готовится из курицы и грибов, но в данном случае, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому, главным ингредиентом этого блюда будут креветки.

Ингредиенты:

• Креветки королевские очищенные - 250 г;
• Сливки жирные не менее 20% - 100 мл;
• Молоко - 150 мл;
• Масло сливочное - 150 г;
• Пармезан - 150 г;
• Лук-порей - 1 стебель белая часть толщиной примерно три см;
• Мука - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Орех мускатный - по вкусу;
• Петрушка или кинза свежая - 6-8 стеблей.

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоВкусный жюльен с креветками.

Способ приготовления:

• Сливки смешать с молоком и мукой;
• Приправить солью, перцем и мускатным орехом;
• Вылить на сухую разогретую сковородку;
• Готовить 10-12 минут, периодически помешивая;
• Лук вымыть;
• Нарезать мелкой соломкой и обжарить в большом количестве сливочного масла;
• Свежие креветки смешать с обжаренным луком и разложить порционно по формам для запекания;
• Сверху залить соусом, посыпать тёртым сыром и отправить разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей петрушкой или кинзой.

2. С помидорами и белым вином

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен с помидорами.

Рецепт этого жюльена прост и оригинален, а его вкус поистине великолепен. Сочные томаты в сочетании с белым вином – главный козырь, расставляющий все акценты.

Ингредиенты:

• Шампиньоны - 400 г;
• Лук белый репчатый маленький - 1 шт;
• Сливки жирные - 0,5 стакана;
• Сметана жирная - 3/4 стакана;
• Вино белое - 1/4 часть стакана;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Свежая петрушка - для украшения.

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен с томатами и белым вином.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;
• Просушить и нарезать тонкой соломкой;
• Лук очистить и также нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно 5-6 минут;
• Посолить и поперчить;
• Обжаренные грибы с луком разделить на несколько равных порций и разложить в формы для запекания или в горшочки;
• В небольшой кастрюле смешать вино с двумя чайными ложками подсолнечного масла;
• Довести до кипения и влить сливки со сметаной;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить до загустения, периодически помешивая;
• Получившимся соусом залить грибы;
• Помидоры нарезать соломкой и распределить сверху по порциям;
• Всё засыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут;
• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой;
• Подавать со свежим багетом или гренками.

3. С мидиями

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен с мидиями.

Жюльен с мидиями – ещё один рецепт для тех, кто отдаёт своё предпочтение морепродуктам и не боится пробовать что-то новое.

Ингредиенты:

• Мидии свежие очищенные - 250 г;
• Молоко - 200 мл;
• Лук репчатый белый маленький - 1 шт;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Мука - 2 ч.л;
• Сыр твёрдый - 60 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Петрушка или кинза свежая - для украшения.

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоАппетитный жюльен с мидиями.

Способ приготовления:

• Масло растопить в сотейнике;
• После добавить муку;
• Готовить 1-2 минуты, постоянно помешивая;
• Затем влить молоко, добавить соль и перец;
• Варить 3-4 минуты, постоянно помешивая;
• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на сливочном масле;
• Затем добавить мидии;
• Готовить ещё 3-4 минуты;
• После мидии с луком смешать с соусом;
• Разделить на порции, раскладывая в формы для запекания;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.

4. В хлебном горшочке

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен в хлебном горшочке.

Классический куриный жюльен с грибами можно приготовить не только привычным способом, запекая его в форме, а выбрать, к примеру, хлебный горшочек, тем самым сделав привычное блюдо более праздничным и оригинальным.

Ингредиенты:

• Булки для гамбургера - 3 шт;
• Филе куриное - 200 г;
• Шампиньоны - 250 г;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Лук среднего размера - 1 шт;
• Мука - 100 г;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Сметана - 6 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Перец чили молотый - по вкусу;
• Кинза и петрушка свежая - для украшения.

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоЖюльен с курицей и грибами в булочках.

Способ приготовления:

• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на оливковом масле;
• Чеснок натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Перемешать;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к луку с чесноком;
• Приправить солью и перцем чили;
• Перемешать;
• Готовить 6-8 минут;
• Филе вымыть;
• Зачистить;
• Просушить и нарезать некрупной соломкой;
• Добавить к грибам;
• Перемешать;
• Готовить 6-8 минут;
• Затем добавить сметану смешанную с мукой, солью и перцем чили;
• Готовить 10 минут (при необходимости добавить пару столовых ложек воды);
• С булочек снять верхушки, извлечь мякиш;
• Получившейся начинкой нафаршировать булочки;
• Посыпать тёртым сыром;
• Прикрыть срезанными верхушками;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной зеленью.

5. Веганский

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоВеганский жюльен.

Кто сказал, что овощной жюльен не так хорош, как его классический вариант с мясом? Баклажаны, кабачки, грибы, приправленные соевым соусом и ароматными специями, придают этому блюду яркий насыщенный вкус, вызывая аппетит.

Ингредиенты:

• Лук репчатый белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Кабачки среднего размера - 1 шт;
• Баклажаны среднего размера - 1 шт;
• Шампиньоны - 300 г;
• Масло подсолнечное - 10 ч.л;
• Соус соевый - 2-2,5 ч.л;
• Мука рисовая - 2 ч.л;
• Молоко овсяное - 250 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не толькоОвощной жюльен.

Способ приготовления:

• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на подсолнечном масле;
• Кабачки и баклажаны нарезать соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить 2-3 минуты;
• Затем добавить соевый соус, соль и перец по вкусу;
• Готовить 8-10 минут на среднем огне;
• Готовые овощи переложить в миску;
• На той же сковороде обжарить нарезанные соломкой грибы 4-5 минут;
• Все овощи смешать между собой и при необходимости досолить и добавить перец;
• В кастрюльке смешать муку с остатками подсолнечного масла;
• Перемешать и готовить помешивая 30-40 секунд;
• После влить овсяное молоко;
• Слегка приправить солью и перцем;
• Готовить 3-4 минуты постоянно помешивая;
• Овощи разделить на порции и разложить по горшочкам или формам для запекания;
• Залить соусом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

 

 

Ссылка на первоисточник
Закуски
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как размножить картофель «глазками». 4 простых правила

Читать
Разработал брошенный , заросший борщевиком и деревьями участок, сразу объявились хозяева)))
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Разработал брошенный , заросший борщевиком и деревьями участок, сразу объявились хозяева)))

Это простое средство поможет прогнать с участка муравьев за считанные минуты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Это простое средство поможет прогнать с участка муравьев за считанные минуты

Как сеять семена травы - 4 главных совета
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Как сеять семена травы - 4 главных совета

Лекарственное растение Фиалка душистая (Viola odorata)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Фиалка душистая (Viola odorata)

Автоматическая поилка для птицы: самоделка из пластиковой трубы и стеклянного графина
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Автоматическая поилка для птицы: самоделка из пластиковой трубы и стеклянного графина

Агроном Сеченовского университета назвала топ-3 опасных растений для отдыхающих в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Агроном Сеченовского университета назвала топ-3 опасных растений для отдыхающих в мае

8 тысяч саженцев ели посажено в Свердловской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

8 тысяч саженцев ели посажено в Свердловской области

В Уфе расселят пострадавший от хлопка газа дом
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Уфе расселят пострадавший от хлопка газа дом

Лилия Ребрик сыграла новоселье для своих детей: домик получился прекрасный (Фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Лилия Ребрик сыграла новоселье для своих детей: домик получился прекрасный (Фото)

Простые секреты здоровой капусты
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Простые секреты здоровой капусты

Как получить высокий урожай гибридов пучковых огурцов с помощью ЭМ-технологий?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как получить высокий урожай гибридов пучковых огурцов с помощью ЭМ-технологий?

Цветовой круг — шпаргалка для красивых сочетаний цветов в интерьере
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Цветовой круг — шпаргалка для красивых сочетаний цветов в интерьере

Турецкие власти ужесточили принятые из-за COVID-19 ограничительные меры
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Турецкие власти ужесточили принятые из-за COVID-19 ограничительные меры

Ленивый огород или как освободить себя от дачной рутины с помощью внутрипочвенного полива
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Ленивый огород или как освободить себя от дачной рутины с помощью внутрипочвенного полива

99% садоводов не знают про это удобрение. Если бы знали не жаловались на плохой урожай в огороде.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

99% садоводов не знают про это удобрение. Если бы знали не жаловались на плохой урожай в огороде.

Рукоделие для дома своими руками: фото идеи для создания роскошного декора
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Рукоделие для дома своими руками: фото идеи для создания роскошного декора

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу

7 самых важных вопросов о выращивании вишни
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

7 самых важных вопросов о выращивании вишни

16 практичных хитростей, которые полезно знать каждому дачнику
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

16 практичных хитростей, которые полезно знать каждому дачнику

Прополка картофеля в огороде. Что нужно знать
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Прополка картофеля в огороде. Что нужно знать

Дождевые цепи: декоративные водостоки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Дождевые цепи: декоративные водостоки

Лекарственное растение Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)

21 фрукт и овощ, которые выглядят очень необычно
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

21 фрукт и овощ, которые выглядят очень необычно

Предметы, которые украсят ваш дом и сделают уютным
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Предметы, которые украсят ваш дом и сделают уютным

Моя прекрасная дача №12, июнь 2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Моя прекрасная дача №12, июнь 2020

Люля-кебаб в домашних условиях. Секреты приготовления популярного блюда
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Люля-кебаб в домашних условиях. Секреты приготовления популярного блюда

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только

Дом в Испании из 1950-х, который обрел новую жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Дом в Испании из 1950-х, который обрел новую жизнь

Самодельная струбцина для склейки деревянных рамок (работает в паре с шуруповертом)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Самодельная струбцина для склейки деревянных рамок (работает в паре с шуруповертом)

Петрозаводчане обновили памятный знак герою войны Николаю Репникову
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарелия.ньюс

Петрозаводчане обновили памятный знак герою войны Николаю Репникову

В левобережье продают элитный замок с видом на бараки — смотрим дорогие интерьеры (в доме даже кафель от Versace)
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

В левобережье продают элитный замок с видом на бараки — смотрим дорогие интерьеры (в доме даже кафель от Versace)

Оренбургским дачникам, на чьих участках растёт ромашка и одуванчик, выпишут штрафы
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Оренбургским дачникам, на чьих участках растёт ромашка и одуванчик, выпишут штрафы

С двери подъезда дома на Ботанической убрали незаконную рекламу
Материал, выбранный редакторами МиртесенМАРФИНО

С двери подъезда дома на Ботанической убрали незаконную рекламу

Хотите бордюры на зависть соседям? Не выбрасывайте старые колготки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Хотите бордюры на зависть соседям? Не выбрасывайте старые колготки

Отлично отдохнули на природе, там настоящая баня! в лесу у речки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Отлично отдохнули на природе, там настоящая баня! в лесу у речки.

Навигация по каналу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Навигация по каналу

Как выбрать пеленальный комод
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как выбрать пеленальный комод

Как выбрать участок для строительства дома? Ошибки на миллион
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Как выбрать участок для строительства дома? Ошибки на миллион

Банальные, но действенные советы по наведению порядка. Часть 1.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Банальные, но действенные советы по наведению порядка. Часть 1.

На месте демонтированного на Бориса Галушкина гаража возводить ничего не планируют – управа
Материал, выбранный редакторами МиртесенАЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

На месте демонтированного на Бориса Галушкина гаража возводить ничего не планируют – управа

Картина дня

наверх