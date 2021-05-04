5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только

Жюльен – традиционное французское блюдо, рецепт которого буквально со скоростью звука разлетелся по всему миру, покоряя не только местных ценителей изысканной кухни, а и обычных людей со всех уголков планеты. И стоит ли говорить о том, что со временем это блюдо обрело множество различных интерпретаций, ведь каждая хозяйка готовит его по-своему, экспериментируя с ингредиентами, постепенно отдаляясь от классики, но при этом сохраняя ту самую фирменную нарезку овощей, мяса, грибов или морепродуктов.

1. С креветками

Жюльен с креветками.

Как правило традиционный жюльен готовится из курицы и грибов, но в данном случае, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому, главным ингредиентом этого блюда будут креветки.

Ингредиенты:

• Креветки королевские очищенные - 250 г;

• Сливки жирные не менее 20% - 100 мл;

• Молоко - 150 мл;

• Масло сливочное - 150 г;

• Пармезан - 150 г;

• Лук-порей - 1 стебель белая часть толщиной примерно три см;

• Мука - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Молотый чёрный перец - по вкусу;

• Орех мускатный - по вкусу;

• Петрушка или кинза свежая - 6-8 стеблей.

Вкусный жюльен с креветками.

Способ приготовления:

• Сливки смешать с молоком и мукой;

• Приправить солью, перцем и мускатным орехом;

• Вылить на сухую разогретую сковородку;

• Готовить 10-12 минут, периодически помешивая;

• Лук вымыть;

• Нарезать мелкой соломкой и обжарить в большом количестве сливочного масла;

• Свежие креветки смешать с обжаренным луком и разложить порционно по формам для запекания;

• Сверху залить соусом, посыпать тёртым сыром и отправить разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей петрушкой или кинзой.

2. С помидорами и белым вином

Жюльен с помидорами.

Рецепт этого жюльена прост и оригинален, а его вкус поистине великолепен. Сочные томаты в сочетании с белым вином – главный козырь, расставляющий все акценты.

Ингредиенты:

• Шампиньоны - 400 г;

• Лук белый репчатый маленький - 1 шт;

• Сливки жирные - 0,5 стакана;

• Сметана жирная - 3/4 стакана;

• Вино белое - 1/4 часть стакана;

• Сыр твёрдых сортов - 100 г;

• Помидоры крупные - 2 шт;

• Масло подсолнечное - 6 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Молотый чёрный перец - по вкусу;

• Свежая петрушка - для украшения.

Жюльен с томатами и белым вином.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;

• Просушить и нарезать тонкой соломкой;

• Лук очистить и также нарезать тонкой соломкой;

• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно 5-6 минут;

• Посолить и поперчить;

• Обжаренные грибы с луком разделить на несколько равных порций и разложить в формы для запекания или в горшочки;

• В небольшой кастрюле смешать вино с двумя чайными ложками подсолнечного масла;

• Довести до кипения и влить сливки со сметаной;

• Приправить солью и перцем;

• Готовить до загустения, периодически помешивая;

• Получившимся соусом залить грибы;

• Помидоры нарезать соломкой и распределить сверху по порциям;

• Всё засыпать тёртым сыром;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут;

• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой;

• Подавать со свежим багетом или гренками.

3. С мидиями

Жюльен с мидиями.

Жюльен с мидиями – ещё один рецепт для тех, кто отдаёт своё предпочтение морепродуктам и не боится пробовать что-то новое.

Ингредиенты:

• Мидии свежие очищенные - 250 г;

• Молоко - 200 мл;

• Лук репчатый белый маленький - 1 шт;

• Масло сливочное - 2 ч.л;

• Мука - 2 ч.л;

• Сыр твёрдый - 60 г;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Петрушка или кинза свежая - для украшения.

Аппетитный жюльен с мидиями.

Способ приготовления:

• Масло растопить в сотейнике;

• После добавить муку;

• Готовить 1-2 минуты, постоянно помешивая;

• Затем влить молоко, добавить соль и перец;

• Варить 3-4 минуты, постоянно помешивая;

• Лук очистить;

• Нарезать мелкой соломкой;

• Обжарить 3-4 минуты на сливочном масле;

• Затем добавить мидии;

• Готовить ещё 3-4 минуты;

• После мидии с луком смешать с соусом;

• Разделить на порции, раскладывая в формы для запекания;

• Посыпать тёртым сыром;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;

• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.

4. В хлебном горшочке

Жюльен в хлебном горшочке.

Классический куриный жюльен с грибами можно приготовить не только привычным способом, запекая его в форме, а выбрать, к примеру, хлебный горшочек, тем самым сделав привычное блюдо более праздничным и оригинальным.

Ингредиенты:

• Булки для гамбургера - 3 шт;

• Филе куриное - 200 г;

• Шампиньоны - 250 г;

• Сыр твёрдый - 150 г;

• Лук среднего размера - 1 шт;

• Мука - 100 г;

• Масло оливковое - 4 ч.л;

• Сметана - 6 ч.л;

• Чеснок - 2-3 зубка;

• Соль - по вкусу;

• Перец чили молотый - по вкусу;

• Кинза и петрушка свежая - для украшения.

Жюльен с курицей и грибами в булочках.

Способ приготовления:

• Лук очистить;

• Нарезать мелкой соломкой;

• Обжарить 3-4 минуты на оливковом масле;

• Чеснок натереть на мелкой тёрке;

• Добавить к луку;

• Перемешать;

• Грибы вымыть;

• Просушить;

• Нарезать соломкой;

• Добавить к луку с чесноком;

• Приправить солью и перцем чили;

• Перемешать;

• Готовить 6-8 минут;

• Филе вымыть;

• Зачистить;

• Просушить и нарезать некрупной соломкой;

• Добавить к грибам;

• Перемешать;

• Готовить 6-8 минут;

• Затем добавить сметану смешанную с мукой, солью и перцем чили;

• Готовить 10 минут (при необходимости добавить пару столовых ложек воды);

• С булочек снять верхушки, извлечь мякиш;

• Получившейся начинкой нафаршировать булочки;

• Посыпать тёртым сыром;

• Прикрыть срезанными верхушками;

• Выложить на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;

• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной зеленью.

5. Веганский

Веганский жюльен.

Кто сказал, что овощной жюльен не так хорош, как его классический вариант с мясом? Баклажаны, кабачки, грибы, приправленные соевым соусом и ароматными специями, придают этому блюду яркий насыщенный вкус, вызывая аппетит.

Ингредиенты:

• Лук репчатый белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;

• Кабачки среднего размера - 1 шт;

• Баклажаны среднего размера - 1 шт;

• Шампиньоны - 300 г;

• Масло подсолнечное - 10 ч.л;

• Соус соевый - 2-2,5 ч.л;

• Мука рисовая - 2 ч.л;

• Молоко овсяное - 250 мл;

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу;

• Петрушка свежая - для украшения.

Овощной жюльен.

Способ приготовления:

• Лук очистить;

• Нарезать мелкой соломкой;

• Обжарить 3-4 минуты на подсолнечном масле;

• Кабачки и баклажаны нарезать соломкой;

• Добавить к луку;

• Готовить 2-3 минуты;

• Затем добавить соевый соус, соль и перец по вкусу;

• Готовить 8-10 минут на среднем огне;

• Готовые овощи переложить в миску;

• На той же сковороде обжарить нарезанные соломкой грибы 4-5 минут;

• Все овощи смешать между собой и при необходимости досолить и добавить перец;

• В кастрюльке смешать муку с остатками подсолнечного масла;

• Перемешать и готовить помешивая 30-40 секунд;

• После влить овсяное молоко;

• Слегка приправить солью и перцем;

• Готовить 3-4 минуты постоянно помешивая;

• Овощи разделить на порции и разложить по горшочкам или формам для запекания;

• Залить соусом;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;

• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.