Конверты с курицей и овощами в слоеном тесте

А вот здравствуйте, братья Апачи. Видимо в силу холодов, внезапно обрушившейся на Одессу зимы, дождя и метели я всю неделю чувствовал себя каким-то продрогшим. От скуки спасали глинтвейн и кошки, teso и мелкая домашняя работа. А в конце недели страсть, как захотелось пирожков. А поскольку пирожки с капустой и «робин гуд» были сравнительно недавно, то захотелось чего-то нового. Вот в итоге я пошерстил домашние фолианты, кое-что модифицировал и в результате получилось это. Предлагаю к ознакомлению

Понадобится сие:

- 2 куриных окорочка. Или 4 бедра или филе.

- 5-6 средних шампиньонов

- 1 крупная морковь

- 1 средняя луковица

- 2 зуба чеснока

- 150г сметаны 15-20% или сливки такой же жирности

- 50-60г сыра

-1 ст.л. муки

- черный перец,тимьян- по щепотке. соль.

- упаковка слоеного теста – 500г

-1 яйцо для смазывания

-кунжут для посыпки. Опционально

Что со всем этим делать:

- Разогреть духовку до 180С. Окорочка натереть солью и перцем и запекать до готовности. В зависимости от размера на это необходимо около 45 минут-1 час.

Когда мясо будет готово, достать из формы, вынуть кости, а мясо нарезать мелко.

- Когда до готовности мяса останется минут 10, можно заняться овощами. В сковороде разогреть пару ст.

л. растительного масла и на нем подрумянить нарезанный кубиком лук. Добавить порубленный чеснок и нарезанную мелким кубиком морковь. Да, морковь можно и натереть на терке. Если эта нарезка не идет в разрез с вашим чувством прекрасного, то велкам. Но я из-за любви к стройным геометрическим формам режу кубиком..

Прибавить грибы. Их можно порубить, как есть, или же вспомнить о морковке и нарезать также. Готовить на небольшом огне несколько минут, помешивая, пока морковь не станет слегка мягкой.

- Приправить тимьяном, черным перцем и солью.

-Если грибы дали слишком много воды, увеличить немного огонь и готовить еще немного, пока вода не уйдет.

Всыпать 1 ст.л. муки и размешать

- Добавить сметану или сливки и прогреть, едва доведя до кипения. Добавлять постепенно. Вам может понадобиться немного меньше или больше положенного. Это зависит от общей густоты и влажности начинки в сковороде.

- Всыпать натертый сыр, перемешать и дать остыть.

- Прибавить разобранную и уже остывшую курицу и хорошо перемешать.

- Тесто разделить на квадраты примерно 10 на 10. В центр выложить начинку и свернуть углы к центру, на манер конверта. Защипнуть углы и смазать полученные конверты яйцом. Проконтролируйте стык теста. Я доверился покупному тесту, прожал плохо и в итоге швы разошлись. Пациент не умер и получилось даже красиво, но все же.

- По желанию сверху можно посыпать кунжутом или морской солью среднего помола.

- Запекать в духовке, разогретой до 175 около 30 минут, или пока тесто не станет красивым и золотистым. Начинка тут полностью готова, так что ориентироваться можно исключительно на тесто.

Технические вопросы и замены:

- Тесто. Вместо слоеного можно сделать простое пирожковое. Вот у меня тут были «робин-гуд»- можно взять это тесто. И тогда эти пирожки можно не запекать, а просто пожарить.

- Если будете использовать куриное филе, вместо окорочков\бедер, то его проще натереть солью-перцем и пожарить 7-8 минут с каждой стороны, а потом нарезать мелким кубиком.

-Вместо курицы можно использовать ветчину. Немного проигрывает, как по мне, по вкусу, но зато экономится время и в режиме «лентяй mode» вполне можно пойти на такую замену

- Можно приготовить и вегетарианскую версию. Убрать мясо и по желанию сыр, но добавить картошку, еще каких-нибудь грибов и например сельдерей.

Выводы: зачетные пирожки. Этакие гибриды слоек, пирожков и эчпочмаков. Даже в холодном виде начинка остается сочной, интересной и вообще вкусной. Нравится, что курица была приготовлена и именно такой она и ощущается. Именно запеченной, а не вареной и безвкусной.

В остальном- все на уровне- мягкое тесто, сочная начинка, грибы и позитивно яркая морковь.

В качестве аккомпанемента сюда рекомендую свой любимый томатный сок с чили. Но и чай с бергамотом тоже будет в тему.

Короче, рекомендую приготовить, попробовать что-то новое и составить свое, личное мнение.

Засим прощаюсь. Будьте здоровы. Хорошей зимы. Ваш Бра.