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Рецепт клубничного торта или легкий бисквит с ягодами

Рецепт клубничного торта или легкий бисквит с ягодами

Сезон клубники! Тяжело удержаться и не воскликнуть совершенно по-детски: "Ура!" Дети все еще с удовольствием лопают ягоду просто так - прямо с куста, даже не утруждая себя походом к крану с водой, муж с удовольствием выпивает на завтрак пару стаканов яркого и ароматного смузи, а мне уже хочется чего-то эдакого. Рецепт клубничного торта что ли достать из закромов? Он прост до безобразия и при этом восхитителен до неприличия! Если в холодильнике будет хотя бы кусочек, спокойно жить не получится - будете бегать к белому шкафчику, пока будет, за чем бегать. Отдельное его преимущество - в том, что данный рецепт клубничного торта не требует времени на пропитывание, то есть сделал - и сразу можно наслаждаться. Безусловно, если десерт немного времени проведет в холодильнике, будет только лучше, однако, и сразу после сборки он очень и очень недурственен.

Что-то мне ничего, совсем ничего не хочется... Ну, разве что мороженое. И коктейль. Пирожное. Желе и шоколадный десерт. Еще конфеток немного и торт. А так - ничего и не надо больше, ничего, совсем ничего не хочется...

Рецепт клубничного торта или легкий бисквит с ягодами

Рецепт клубничного торта, которым я хочу сегодня поделиться, совершенно традиционен: это классический бисквит, самый обычный сметанно-сливочный крем и ягода.

Ничего особенного, нового или сложного, однако, все вместе, в комплексе дает умопомрачительный результат. Торт получается очень нежным, идеальным на вкус и абсолютно летним.

Ингредиенты для бисквита:

  • 6 яиц;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан муки;
  • щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

  • 1 кг клубники;
  • 300 мл густой жирной сметаны;
  • 200 мл жирных сливок для взбивания;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 1 пакетик желе для торта.

Рецепт клубничного торта или легкий бисквит с ягодами

Сначала - бисквит.

Отделяем белки от желтков, взбиваем первые в тугую пену, постепенно добавляя сахар. Как только белки будут густыми и при переворачивании миски не будут реагировать ни на какие движения, по одному добавляем желтки, продолжая взбивать миксером.

Затем убираем миксер и, понемногу всыпая муку, перемешиваем тесто вручную методом складывания - очень деликатно, аккуратно и по возможности быстро: чем дольше вы будете тревожить бисквитное тесто, тем ниже и плотнее получите корж.

Тесто выкладываем в форму, на дно которой я стелю кусочек бумаги для выпечки, а бортики ничем не смазываю: так бисквитное тесто правильно поднимается и удерживается в форме, а после остывания оно легко снимается, если провести ножом между коржом и формой.

Итак, тесто выкладываем в форму, разравниваем и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовность можно проверить легким нажатием на бисквит - тесто должно почти не пружинить. Контрольная проверка - палочкой: она должна быть сухой.

Готовый бисквит оставляем остывать в форме, перевернув ее на решетку вверх дном. В идеале выдержать корж таким образом сутки, но, когда совсем-совсем хочется торта, то и 1 часа будет достаточно.

Крем. Смешиваем сливки и сметану и, добавляя сахарную пудру, взбиваем в густой крем.

Сборка торта. Клубнику моем, нарезаем дольками, сортируя их по "красивости": ровные оставляем для верха, остальные - для внутреннего слоя.

Остывший бисквит разрезаем пополам, нижнюю часть обильно смазываем 2/3 крема, выкладываем "некондиционную" клубнику. Выкладываем еще немного крема, накрываем вторым коржом.

Верхний корж смазываем оставшимся кремом, затем красиво раскладываем клубнику.

Согласно инструкции на упаковке, готовим желе для торта и быстро и равномерно наносим его поверх ягод.

Рецепт клубничного торта или легкий бисквит с ягодами

В общем-то, готово. Приятного аппетита! Торт быстро закончится, так что лучше сразу начинайте готовить второй.

 

 

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